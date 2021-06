GRUŠKO: Najdublji interes Rusije je mir na Balkanu, Zapad podstiče Prištinu da sabotira mirno rešenje za KiM!

Najdublji interes Rusije je mir na Balkanu, ali pokušaji Zapada da se formira vojska tzv. Kosova demotivišu Prištinu da traži mirno rešenje i podstiču je da sabotira sprovođenje svih sporazuma, izjavio je danas zamenik šefa ruske diplomatije Aleksandar Gruško.

"Smatramo da se moraju poštovati svi sporazumi koji su do sada bili postignuti u vezi s normalizacijom situacije, uključujući one koje se odnose na vojna pitanja. Vidimo da dolazi do erozije Rezolucije 1244 (Saveta bezbednosti UN) upravo u tom vojnom segmentu, i smatramo veoma opasnim pokušaje zemalja Zapada da se formira vojska tzv. Kosova umesto snaga bezbednosti, čija je funkcija precizirana tom rezolucijom", rekao je Gruško.

To je, kako je dodao, destabilizirajući faktor kojim se stvara ne samo vojna pretnja stanovništvu, nego i u potpunosti demotiviše kosovska delegaciju da ide putem traganja za mirnim rešenjem uzimajući u obzir realnosti na terenu.

"To je i podsticaj da se sabotira sprovođenje svih ranije postignutih sporazuma, uključujući Briselski, formiranje ZSO i sve drugo što je trebalo da olakša život ljudi na terenu i da osigura garancije bezbednosti", rekao je ruski zvaničnik.

On je istakao da su Srbija i Rusija jedinstvene kada je reč o oceni geopolitičkih procesa u svetu te da prijateljstvo dve zemlje nije upereno ni protiv koga.

Na pitanje kakvu će poruku preneti u Moskvu nakon susreta s predsednikom Aleksandrom Vučićem u Beogradu, Gruško odgovara: "Nema nikakvih tajni, razgovori su prošli u dobroj, otvorenoj atmosferi, postoji bliskost u stavovima po čitavom nizu regionalnih problema, jedinstveni smo kada je o reč o oceni geopolitičkih procesa u svetu".

"Konstatovali smo da naši srpski prijatelji pridaju veliki značaj nedavno održanim razgovorima predsednika Rusije Vladimira Putina i predsednika SAD Džozefa Bajdena i dogovorili se da ćemo i dalje maksimalno razvijati politički dijalog, ekonomske, kulturne i duhovne veze. Suđeno nam je prijateljstvo, a to prijatelstvo nije upereno ni protiv koga. Najdublji, suštinski interes Rusije je mir na Balkanu", rekao je Gruško.

Gruško se tokom posete Beogradu osim sa predsednikom Aleksandrom Vučićem sastao i sa predsednikom Skupštine Ivicom Dačićem, patrijarhom Porfirijem i ministrom spoljnih poslova Srbije Nikolom Selakovićem.