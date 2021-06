"Mi ne želimo da se mešamo, ali ako je posledica tih odnosa ovakav stav prema Srbiji, onda to stavlja znak pitanja na perspektivu odnosa", kaže predsednik skupštine Srbije.

Nisam previše iznenađen rezolucijom o Srebrenici koju je donela skupština Crne Gore, jer je reč o kontinuitetu crnogorskih deklaracija i odluka kojih smo bili svedoci u prethodnom periodu, izjavio je za TV Pink predsednik Narodne skupštine Srbije Ivica Dačić.

- Očekivalo se od strane građana da će se sa ovakvim odlukama prekinuti sa dolaskom nove vlasti, međutim, očigledno je da nova vlast nije konsolidovana i da ne postoje dovoljno jasni principi po kojima ona funkcioniše, kao i da je deo te vlasti zajedno sa Milom Đukanovićem izglasao smenu ministra (ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića) i rezoluciju – kaže Dačić.

Ističe da sve ovo zajedno deluje loše po vladajuću koaliciju u Crnoj Gori i podseća da DPS nije potpuno otišao sa vlasti, odnosno da je Milo Đukanović i dalje predsednik Crne Gore.

- U ovakvoj jednoj kompleksnoj situaciji neophodno je da ta vlast ili funkcioniše, ili da se raspusti. Mi ne želimo da se mešamo, ali ako je posledica tih odnosa ovakav stav prema Srbiji, onda to stavlja znak pitanja na perspektivu odnosa – kaže predsednik Skupštine.

Ističe da Srbiju ne interesuje put kojim će Crna Gora ići po pitanju spoljne i unutrašnje politike, već je interesuje samo jedno ključno pitanje – položaj Srba u CG.

Cilj rezolucije je, kaže, prikazati Republiku Srpsku kao deo genocidnog projekta.

- Međutim, činjenica je da ni u jednoj presudi Haškog tribunala nije dokazano da je bilo organizovane politike genocida. Ponovnom presudom general Ratku Mladiću pokrenulo se pitanje kako RS može da opstane ako je stvorena na bazi genocida. Baš zato mislim da je reč o organizovanom projektu koji ima za cilj da što više tereta padne na teg koji lebdi iznad glave celog srpskog naroda. Treba biti pametan i nadalje voditi mudru politiku – kaže Dačić za “Novo jutro”.

Spoljnopolitička pozicija Srbije znatno ojačana

Dačić ističe da je važno da politička scena u Srbiji bude postojana i stabilna, a da smo mnogo ojačali spoljnopolitičku poziciju Srbije u odnosu na 2012. godinu. Tada, kako ističe, nismo mogli da vodimo razgovore o političkoj suštini, jer je “zaključak tamo bio da je sve već rešeno”.

Komentarišući da se stiče utisak da sada nema uslovljavanja sa evrointegracijama, on je kazao da se sada to radi preko otvaranja poglavlja i konstatacija da je važno da dođe do napretka u dijalogu. Ističe da je Srbihja veoma konstruktivna, te da je teško obrazložiti da “Srbija nešto neće”.

Dačić je istakao da je spoljnopoliticka pozicija sada mnogo jača nego 2012, a predsedik Vučić ima redovne kontakte sa liderima i predstavnicima najvažnijih država što ranije nije bio slučaj. On je dodao da se ranije vodila politika koja je bila malo udaljena od tradicionalnih prijatelja, a nije se približavala onima kojima bi trebalo, jer se smatralo da su neprijatelji Srbije.

Kaže i da se promenila politika prema tome ko je priznao ili nije priznao nezavisnost Kosova i dodaje da, ako smo krenuli od toga da je njih 110 priznalo, to je delovalo kao maltene izgubljena situacija.

- Vratili smo se kontinuiranom državnom politikom i zalaganjem i iz jedne izgubljene pozicije - istakao je Dačić i dodao da postigli povlačenje priznanja od strane 19 zemalja.

On je naveo da su iz Prištine prvo omalovazavali taj proces, da bi na kraju shvatili da je on ozbiljan. Dačić je zaključio i da, ako predstavnici albanske strane misle da odustanu od Vašingtonskog sporazuma, onda to mogu slobodo da učine ali da će to svakako biti na njihovu štetu.