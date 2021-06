"Pokušaji zapada da se formira vojska tzv. Kosova demotivišu Prištinu da traži mirno rešenje i podstiču je da sabotira sprovođenje svih sporazma" izjavio je zamenik šefa ruske diplomatije Aleksandar Gruško, koji je istakao da dolazi do erozije Rezolucije 1244, pa Rusija smatra veoma opasnim pokušaj zemalja zapada da se formira vozska tzv. Kosova.

Urednik na portalu "Kosovo online" Veljko Nestorović ističe da je napravljen plan do 2028. da se KBS transformiše u vojsku Kosova, gde najviše pomažu SAD. Kako dodaje, najviše kadra se obučava u Americi i Turskoj, gde je najviše pilota. Što se tiče opreme, Nestorović napominje da će se oprema nabaviti, a da li će se vojska transformisati, ostaje da vidimo.

- KBS treba da štiti Srbe, a ono šta KFOR treba da radi, oni kažu da su treći krug reagovanja. Prvo ide kosovska policija, EULEX pa tek onda KFOR. Videli smo, juče je bio 14. ili 15. napad na srpske crkve, vandalizovana je crkva u Uroševcu. Lopovi nisu pronađeni, demolirana je električna instalacija. Vidimo koliko su Srbi sada ugroženi - istakao je Nestorović.

Dekan fakulteta za "Studije bezbednosti" Miroslav Bjegović ističe kako za SAD postoje dvostruki aršini. Kako dodaje, velika je opasnost formiranje vojske Kosova, gde ih prvenstveno, pored Amerike podržava i Nemačka. On dodaje da je najbitnije pitanje koji je krajnji cilj stvaranja istoimene vojske, a kako on dodaje, u pitanju je ulazak u NATO alijansu.

- Da li će ta vojska pod zaštitom 30 članica izaći na granice sa Srbijom? Ako dođe do incidenta, kako naše snage treba da reaguju? Postavlja se pitanje da je odugovlačenje pregovorima, videli smo i izjavi Aljbina Kurtija, on je rekao da za njega teku pregovori tek odmomenta kada je on postao premijer, a iz svega toga možemo da vidimno da oni "kupuju vreme" i da upravo njima odgovara to odugovlačenje - objašnjavao je Bjegović.

Kako podvlači, Albanci se ponašaju neodgovorno, a sve to, dopušta Evropska unija, ali i Amerika.

- Njihov cilj je da formiraju vojsku Kosova kako je naznačeno i dopušteno, a na nama je da se dođe do kompromisnog rešenja i da se očuva mir i stabilnost - podvukao je Bjegović.

Espert za bezbednost Dževad Galijašević ističe su svetinje oduvek bile na meti, i dodaje da se ništa nije menjalo od davnina. Kako navodi, svaki pokret albanaca bio je usmeren na Srbe na Kosovu.

- Naravno, bilo bi uprošćeno da terorizam povežemo samo sa zaštrašivanjem, i da je to osnovni smisao. A terorizam je uvek organizovano krivično delo, gde postoje organizacije, sa jasnim političkim ciljevima. Ono što se dešavalo 2004. jeste bio terorizam. Tada je 35 verskih objekata razrušeno, iseljeno je 5.000 ljudi... Bomba može ubiti ili ne ubiti čoveka, ali je smisao uvek takav, gde se stvara osećaj nesigurnosti i odlazak Srba na Kosovu - rekao je Galijašević.

- Rezolucija 1244 je pored toga što čuva minimum suvereniteta i integriteta Srbije, i daje određena prava i povratku određenih bezbednosnih snaga vojske na Kosovu, ona je nastala kao rezultat ucene. "Ako gospodo Srbi ne potpišete rezoluciju, nastavićemo vas bombardovati" - podsetio je Galijašević potom.