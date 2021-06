'SRBI SU OGORČENI'! Mandić o usvajanju rezolucije - CRNA GORA SE KORISTI KAO PLATFORMA NOVOG AKTA USMERENOG NA SRBIJU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, juče je izjavio da neće dozvoliti da se donošenjem rezolucije o Srebrnici u crnogorskom parlamentu stavi kolektivni žig na svakog pripadnika našeg naroda, jer je rezolucija uopštena i u njoj se ne pominju pojedinci koji su počinili užasna dela.

Kako Andrija Mandić, jedan od lidera Demokratskog fronta, navodi rezolucija zasigurno nije pisana u Crnoj Gori, ali se Crna Gora koristi kao platforma jednog novog akta koji je usmeren na Srbiju. Kako ističe, neće biti iznenađenje, da će sličan tekst kružiti u prištniskom parlamentu, Skoplju, Sarajevu...

- Jedna rezolucija bila je usvojena 2009. godine, o osudi zločina, a ovo nigde nije viđeno do sada. Mi smo tada glasali protiv. Ovo, da se ponovo usvajaju stare rezolucije, koje sada menjaju naslov, pretvara se to u osodu genocida, prosto se Crna Gora na sramotan način uključuje u borbu protiv srpskog načina. Ono što nas brine, jer je jedan deo parlamentarne većine, koji je pobedio 30. avgusta, na snazi srpskog naroda, na snazi litija, otišla u drugom toku - objašnjava Mandić.

Mandić dodaje da je srpski narod u Crnoj Gori ogorčen na ljude koji su zahvaljujući njima došli na vlast, i sada, kako ističe, postaje jasno zašto Demokratski front nije mogao da uđe u vlast, već samo da podržava ekspertsku Vladu. Za koju se, kako kaže ispostavlja da za 200 dana čvrstih obećanja, gde su obećavali da će poteći med i mleko, danas ne postoji ni jedna investicija.

- U Crnoj Gori imamo ekonomski slom i katastrofu, a imamo na drugoj strani ovo potpuno brukanje, koje znače biće i suštinu. Crna Gora je bila srpska država, a danas je na osnovu broja građana nekih 30 odsto, opet se može reći da je i srpska, a ako se u državi koja je i srpska usvaja ovo, možete da zamislite kako će to proći kroz parlamente ostalih država i državica - podvukao je Mandić.

Goran Šarić, istoričar, ističe da je pominjanje genocida jedna stigmatizacija Srbije. On govori, da ako uzmete genocide kroz prošlost, kako možete da izostavite stotine hiljada ubijenih Srba od 1941. do 1945. a tu je bilo i crnogoraca. On dodaje, da skupštinu nije interesovalo nešto tako, već su se fokusirali samo na Srbe kao genocidan narod.

Srbi su odavno nazvani kao negativci, i na tome se radi. Imate primer hrvatskog ministra koji traži od zemalja EU koje još nisu priznale Kosovo da ih prizna, a zašto? Zato što mu je to neko rekao - napomenuo je Šarić.

Kako navodi, Crnogorci su, prema istraživanjima, uvek imali samo srpski identitet, i to je nacija za koju se zna i dan i sat kada su nastali.

- Uvek imate politiku velikih sila, da Srbiji ne daju izlaz na more. Vi ako uzmete najstarije dokumente, recimo Ajnharda, u osmom i devetom veku, on govori "Narod Srba koji zauzima najveći deo Dalmacije". Gde su danas ti Srbi? Stvara se identitet koji se stvara na antisrpstvu - otkrio je Šarić.

Povodom pevačice koja je u Nikšiću pevala pesme Marka Perkovića Tompsona, Šarić nju naziva paradigmom, koja je, kako napominje nebitna, već je nešto drugo pozadina.

Imate takvih primera koliko hoćete - napominje Šarić.

Saša Milovanović, direktor "Srpskog telegrafa", ističe da je crnogorski parlament uradio više protiv Srba, nego bilo ko sa zapada. On napominje da taj čin, urađen prema "svojoj braći" moramo da pamtimo, i da znamo ko su tih 55 osoba, da se kroz istoriju pamti ovakav čin.

Vidim neviđen kukavičluk Krivokapića koji se pere od rezolucije, kao, on sada govori da to nije bilo potrebno. On je osnovao hajku na ministra Leposavića, a kada se užasan posao protiv Srbije završio, on sada beži od toga, pa planira da opet priča sa mitropolitom Joanikijem, i priča kako on nema veze sa tim - priča Milovanović.

Milovanović dodaje da je ova akcija pokrenuta jer je Srbija ekonomski, ali i vojno najdominantija.

Srbija se kao feniks vratila nakon prethodnih deset godina, i zato je ta opsežna akcija prisutna - dodao je Milovanović.