Obraćanje predsednika Srbije možete pratiti UŽIVO na TV Pink i Pink.rs.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavlja danas poslanicima u parlamentu izveštaj o toku pregovora sa Prištinom i o stanju na Kosovu i Metohiji.

Predsednik Srbije je, inače, podneo parlamentu izveštaj o Kosovu i Metohiji 27. maja 2019. godine, a od tada do danas u razgovorima pod okriljem Brisela, gotovo se ništa nije promenilo, osim predstavnika Prištine za pregovaračkim stolom.

"Pred nama nije lak zadatak"

Predsednik se obratio poslanicima:

- Poštovani predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, uvaženi narodni poslanici, ministri u Vladi, draga naša sestre i braćo sa KiM, danas poštovani građani Srbije, pred nama nije lak zadatak, i nije vreme za svečarsko raspoloženje, niti prevelika očekivanja, ili očekivanja koja nisu u skladu sa realnošću koja nas okružuje - rekao je Vučić na samom početku obraćanja.

"Odnos Srba prema Albancima je 1:15"

Predsednik se dotakao i pitanja KiM, iznoseći podatke koliko Srba živi na tom prostoru, uporedivši cifre sa brojem Albanaca.

- Moraćemo da nastavimo da rešavamo probleme, sa strateškim pogledom na budućnost, sa svešću kakvu Srbiju želimo da ostavimo potomcima. Pre dve godine sam rekao poražavajuće demografske podatke, a prema našim podacima koje smo uradili na profesionalan način, uvek smo pravili najtačnije računice. Želim da znate da Srba koji žive na KiM je ne više od 95.000, a Albanaca nema više od 1.350.000. Odnos Srba prema Albancima je 1:15 - rekao je on.

Ističe da smo prosečno davali oko 500 miliona evra za KiM godišnje, a da 2020. i 2021. završićemo sa čak 800 miliona evra datih za narod južne srpske pokrajine.

- Iseljavaju se Albanci sa KiM, ali se iseljavaju i Srbi - upozorio je predsednik.

Govoreći o Srbima koji se sele sa teritorije KiM, predsednik ističe da iako se i dalje sele u druga mesta, odliv naših ljudi jeste manji u odnosu na prošle godine.

- Uradili smo mnogo, mnogo toga čime možemo da se ponosimo. Mi 2020. i 2021. gosinu ćemo završiti sa 800 miliona evra datih ljudima na KiM. Pitanje je da li smo promenili trendove... Iseljavaju se Albanci, ali i Srbi. Ne bih rekao da je to samo zbog napada na decu, crkve, manastire, šikaniranje... manji je odliv nego ranije, ali oni se sele put Kragujevca, Smedereva, svih drugih gradova, gde očekuju bolju sigurnost - dodao je predsednik.

Kako ističe, predsednik je svestan da Srbi na KiM žive teško, i da njima nikako ne odgovara da se ništa po pitanja pregovora ne događa.

"Nama je dobro dok u Beogradu sedimo po kafićima, ali narodu na KiM je neuporedivo teže"

- Nije nam potreban zamrznut konflikt. Ja sam to rekao i pre dve godine. Ljudi tamo ne žive na način na koji mi živimo, njima je neuporedivo teže i zato oni žele da razgovori postoje, jer mi moramo doći do kompromisnog rešenja, a ako neko odmrzne taj konflikt... Nije pitanje ko ima više oružja, već je pitanje ko ima pravo da nečiju decu vraća u mrtvačkim sanducima - poručio je predsednik.

Dotakavši se nedavnih pregovora sa Prištinom, Vučić napominje da je sebi zamerio na bahatosti i uvredama koje je uzvratio prištinskoj strani, koja je vređala kako Srbiju, tako i Srbe.

- Oni će se zalagati za secesiju Kosova od Republike Srbije, po svaku cenu. Imamo li pravo na arogantan, bahat i osion pristup? Oni misle da ga imaju, ja mislim da ga mi nemamo, i sebi sam zamerio što sam u jednom trenutku, slušajući nagore osude na račun Srbije, reagovao burno, pa uzvratio nepotrebnim uvredama. Živ sam čovek, ponekad emocionalno reagujete - prisetio se Vučić.

Veliki projekti na KiM

Nakon što je govorio o uspesima Srbije, kao i infrastrukturnim projektima na KiM, predsednik Srbije, najavio je još nekoliko velikih projekata, kao što je KBC u Prištini i Gračanici, odvojena su sredstva za nove objekte KBC u Kosovskoj Mitrovici, najavljujući ga kao jedan od najmodernijih.

- Počeli smo da radimo i na zgradi Univerziteta, sa svim pratećim sadržajima. U 2021. raščićen je teren za zgradu Univerziteta, a na ovu zgradu se čeka više od 20 godina. Takođe, radiće se i sanacija poplava, na teritoriji autonomne pokrajine, a domaćinstva čije su kuće poplavljene, dobiće i po 1000 evra - priča predsednik.

Vakcinacija je organizovana na tri punkta, a prištinske vlasti su progonile lekare, hapsili ljude u Leposaviću, gde smo čuvali vakcine... Čak smo im nudili vakcine. Morali smo da na samom KiM izmestimo vakcinisanje iz tih razloga - podsetio je Vučić, pa se prisetio paketa pomoći koje su dobili penzioneri.

Nakon priče o paketima pomoći, predsednik Srbije, govorio je o manifestacijama, kulturnim dešavanjima, kao i izvođenju građevinskih radova u manastirima i manastirskim kompleksima u nekim mestima.

Govoreći o Visokim Dečanima, predsednik ističe da je pomoć srpskoj svetinji pružena na nekoliko načina u vidu obnove, nakon čega se javno zahvalio monasima koji čuvaju korene srpstva.

- Takođe i Visoki Dečani, koji su na udaru... Albanci, pored toga što ne poštuju briselski sporazum, oni ne poštuju ni ono što su njihove kvazi države i sudovi donosili, i neće da prevedu u delo ono što se tiče zemlje oko manastira Visoki Dečani. Vi svakog dana možete da čujete pretnje. Tu smo obezbedili sredstva za kotlarnice, uloženo je preko 19 miliona. Zahvalan sam monasima koji čuvaju korene srpstva! - rekao je Vučić.

"Tražiću da se značajno uvećaju sredstva za novorođenu decu"

Kako predsednik dodaje, od Vlade će zatražiti značajnu finansijsku pomoć za novorođenu decu, za porodice na KiM, jer je, kako kaže odziv uvek bolji u siromašnijim opštinama.

- Moj zahtev će biti da u osam siromašnijih okruga idemo sa dodatnim merama, jer tamo gde smo ovakve mere preduzimali, najbolji rezultati bili su u najmanjim sredinama - dodao je predsednik Srbije.

"Pet puta me je Kurti pitao kada ćemo da priznamo nezavisnost Kosova. Mirno sam mu odgovorio - nikada"

- Što se tiče dijaloga sa Prištinom, svi naši dogovori su objavljeni, a to govorim zbog neistina i laži koje svakodnevno slušamo, kako se nešto krije, i kako neko pokušava da obmane javnost. osnovne sporazume može svako dete da pročita, možete da mislite kolika je naša odgovornost. ja ne mogu d averujem da judi i dalje imaju te neke teorije zavere - dodao je Vučić, dotakavši se dijaloga.

Kako dodaje, Albanija sada transparentno i nedvosmisleno pokazuje da nije spremna da ispuni ništa što je obećala potpisivanjem ugovora.

- Nismo isti, mi smo sve ispunili, ima još nekih detalja, ali smo spremni d aih ispunimo, a ono što je srž, šest od petnaest tačaka, Albanci nisu spremni d aispune. Na poslednjem sastanku, u prisustvu Borelja i lajčaka, čoveka odgovornog za dijalog, Albanci su u više navrata ponovili da njih ne interesuje to što je neka prethodna vlast potpisala, jer su to bile nelegitimne vlade - rekao je predsednik.

Vučić ističe da za Albaniju i Kurtija nema drugih tema, kojih, kako je sam naveo ima dosta, već da je njima jedini cilj da Srbija prizna Kosovo.

- Sve se promenilo, sve što su potpisali ne potpisuju, a oni hoće da pregovaraju na drugačiji način, a ako mi ne prihvatimo odmah to što žele, onda je, kako kažu dogovor besmislen. Ja sam rekao da imamo i drugih tema, a njima je jedina tema bila kada ćemo d apriznamo nezavisnost Kosova. Kurti se tada okrenuo ka meni, i ponavljao "kada?" Ja sma mirno rekao "nikada" - prisetio se predsednik Srbije.

Situacija je mnogo teža i ozbiljnija i za nas i za njih, od njegovog prelakog "kada" do mog prelakog "nikada". Nemoguće je odgovoriti drugačije na provokacije, niti je moguće donesti drugačije rešenke, zato za kompromisnim rešenjem morate da tragate.

"Kurti ne razume da je KiM sporna teritorija, a da je Srbija suverena država"

Predsednik se prisetio i još jednog dela razgovora sa Kurtijem, istakavši da su Albanci još jednom pokazali koliko su opasni i neodgovorni.

Oni su izašli sa genijalnim predlogom, na koji se nisam uzdržavao. Oni su rekli da je to konstruktivan predlog, a onda shvatate da više niste sigurni šta deci na Kosovu može da se desi tamo. Oni kažu da su došli sa predlogom da osnuju savet nacionalnih manjina za Srbe... Ti ljudi ne razumeju da jedina sporna teritorija jeste KiM. Na to mu je Borelj rekao da ne može on da govori o nacionalnim manjinama jedne suverene države. A on kaže da su i oni suverena država, a onda sma ja rekao: "Pa niste, da jeste, ne biste sada razgovarali ovde sa mnom!" - dodao je Vučić.

Govoreći o miru i stabilnosti, predsednik dodaje da ćemo bez istih opet otići na "Dno Evrope".

- Kada govorim o miru i stabilnosti u regionu, ljudi misle da je to floskula, vi mislite da će jedan investitor, Nemačke, Kine, Francuske, doći, da mu nije garamtovan profit? - konstatovao je predsednik.

- Najviše mi zameraju to što glasno govorim o uspesima Srbije, jer na taj način nipodaštavam one manje uspešne. Evrostat potvrđuje naše ekonomske uspehe, izgleda da po nekima Srbija mora da moli za milost. Srbiji to nije potrebno danas, Srbija sama kreira novac koji napreduje brže nego sve ostale zemlje, a osnovni uslov je mir sa Albancima - dodao je Vučić govoreći o miru i stabilnosti.

- Ne znači da kod nas nema dovoljno energije, borbenosti i strasti da se KiM čuva. Ja smao hoću da kažem da su stvari mnogo komplikovanije. Tu ima milion stvari koje kompromisno moramo da rešimo. nemojte da lažemo i zavaravamo sebe za neke stvari. Dovoljno smo veliki da štitimo sebe od poniženja, a mali smo da mi nešto govorimo Nemačkoj, Rusiji.. - dodao je predsednik.

- Želim da ponovim, kompromisno rešenje je jedino, a kada me pitate šta je kompromis, reći ću da ne znam, ali do toga moramo da dođemo! Do sada se u više navrata pokazalo da sma neretko video malo dalje, i kada sam rekao da idemo na smanjenje plata, jer su nam ekonomiju razorili, i tada na svim forumima, stranke koju sam vodio i koju volim, svuda ste mi govorili da to ne radimo, da je narod uvek nezadovoljan, pa ste se pitali kako ćemo da dobijemo izbore - počeo je predsednik, pa dodao:

Ljudi su imali poverenje, išli smo sa merama, najtežim lekovima, a danas ćemo imati najbolju ekonomiju, bez ikakvih pozajmica - dodao je Vučić govoreći o svojim pređašnjim prognozama kada je vođenje Srbije u pitanju.

Priština se naoružava suprotno svakom pravu

Govoreći o naoružanju Albanije, predsednik ističe da niko ne reaguje na njihova kršenja rezolucije 1244.

- Kada pogledate kako se Priština naoružava, i koliko ulaže... Udvostručiće svoj budžet, a to udvostročavanje što dobijaju od Turaka, Nemaca i Amerikanaca, oni ne kriju. I organizovana je kao prava vojska i niko ih ne sprečava u kršenju rezolucije 1244, kao što su u stanju da nama zamere svako kršenje u minimalnim granicama.

Kako ističe Kurti i Milo Đukanović su u par napada na Srbiju povodom genocida zvučali isto, istakavši da je najveći problem njega, kao predsednika taj, što ne vidi mogućnost dolaska do kompromisnog rešenja.

- Njih briga, kao što rekoh više puta, dakle oni su Bogovi, a mi smo volovi, pa nemamo prava kao i oni. Najveći problem koji vidim je taj da ja ne vidim rešenje, kako bi izgledalo... Niti vidim nameru da druga strana razmišlja o kompromisu, kod njh se sve svelo na kampanju protiv Srbije - podvukao je Vučić.

"Neka podnesu tužbu za genocid, baš da vidimo šta će biti"

Rekao je da je Kurtiju rekao da nam ne preti i da, ako hoće, podnese tužbu za genocid.

- Neka podnesu tužbu, baš da vidimo šta će da urade. Neka je podnesu, ali u tom slučaju ne znam o čemu bismo mogli da razgovaramo. Šta očekujete od nas? Šta očekujete od Srbije - zapitao je Vučić.

Govoreći o Srbima koji su na prostorima KiM, predsednik je otkrio da na žalost ni novac i pomoć ne može da zadrži Srbe, jer su svakodnevno izlo0ženi torturi.

- Govorili su o velikoj humanitarnoj katastrofi, a to doživeše Srbi. Srba je tamo za oko 120.000 manje, i to su precizne brojke. Mi u Kosovu polju nemamo nikoga, ostaje da pevamo "Srpska se truba čuje". Gubimo Ugljare, Čaglavicu, jer ih lukavo proteruju, samo se mi pravimo da se to ne dešava. Mi možemo da pomažemo novcem, ali to ne ide... Znamo čega ne smemo da se odreknemo, ali mi moramo da budemo pragmatični i racionalni - nastavlja Vučić.

Heroji sa Košara biće na vojnoj vežbi pored Vučića Predsednik se dotakao i situacije vezane za vojnu vežbu na Pešteru, govoreći o borcima sa Košara koje je radi ugostio. - Snaga srpske vojske je desetostruko veća, i ja uvek kažem da treba na Pešter da dovedu borce sa Košara, prošlo je 48 sati, a oni su mi rekli da to ne može da se uradi. Kažu da mnogi imaju dosijea, jer su činili neke prekršaje, pa kao nisu mogli da budu u prisustvu predsednika. Ja sam ih pozvao sve na razgovor, rekli su da je tačno sve što sam dobio. Onda sam ovog što mi je doneo dosijea pitao jel bio on tamo? Kada je trebalo da branimo zemlju, mi smo njih slali, jer smo mislili da smo mnogo pametni ako ostanemo ovde u Beogradu. Kada sam postavio to pitanje, oni su rekli da tako nisu razmišljali - prisetio se predsednik. Vučić je rekao da će svi preživeli heroji sa Košara biti na vojnoj vežbi na Pešteru u njegovoj blizini. - Hoću da njima ukažemo poštovanje, da se nikada više ne stidimo naših boraca, već da se njima ponosimo - rekao je predsednik. - Ovo sam rekao da samo vi koji se busate u prsa u beogradskim kafićima, hoćete li da šaljete tuđe ili svoje dete. Moji sinovi će da idu, bilo kada, a ne bih voleo da se to desi, voleo bih da pošteno rade, zarađuju za hleb - dodao je Vučić.

"Srbija više nije zemlja podaničkog i udvoričkog mentaliteta"

Predsednik ističe da će Srbija uvek biti samostalna, i da niko, nikada neće moći da na bilo koji način kreirati politiku kojom se vodi naša država.

- Kurti sve što radi jesu trikovi, samo da bi mi priznali nezavisnost Kosova. Ako kažete ne, onda su oni za mir, a vi ne, i onda ulazite u objašnjenja, gde se vidi iza svake rečenice da će Amerika naterati Srbiju da prizna. Mi smo spremni da štitimo najvišu vrednost, slobosu i mir, ali nismo spremni da prihvatimo, ne samo iz Prištine poniženja koja nam je neko namenio. Srbija više nije zemlja podaničkog i udvoričkog mentaliteta. Srbiju ne vode, a neće ni u narednom periodu voditi, sekretari koji će pričai šta sme a šta ne sme da s egovori. Srbija je samostalna u svom odlučivanju, kreiranju svoje politike - rekao je predsednik Srbije.

Moramo da pokažemo koliko je važno samopoštovanje, ali da to pokažemo i prema albanskim i bošnjačkim žrtvama.

"Kao narod ne možemo da očekujemo pravdu"

Predsednik je rekao daćemo mi uvek da pokažemo pijetet, kajanje i žal, i po tome se razlikujemo. To je jedino što nam daje snagu, jer ako ne budemo poštovali druge, svi će se pitati šta sa nama nije u redu.

- Kao narod ne možemo da očekujemo pravdu, platićemo cenu naše pogrešne politike, ali i tuđe, bahate osione i brutalnih samostalnih država, koje postoje koddela velikih sila koje nikada neće reći "izvinite" za agresiju - dodao je Vučić.

Predsednik je potom rekao da Srbija ne može da očekuje pravdu i smislene odgovore, da su nam oduzeli Kosovo pod izgovorom humanitarne katastrofe, a nisu odvojili Alepo od Damaska. Zapitao je i zašto Albanci imaju pravo na samoopredeljenje, a Srbi u RS ga nemaju. Ovo je, kaže predsednik, primer najgoreg licemerja.

- Naš je problem što nemamo decu! Imamo priliv ljudi, i stranih i naših. Više problem nije odliv, već je problem što odlaze zanatlije, ne intelektualci. Moramo da pronađemo sredinu, da čuvamo naciju, ne znam koliko treba da platimo da bi neko imao dete. To je najvažnija reč u Srbiji! dete postaje apsolutno najvažnija činjenica za svakog od nas! - rekao je Vučić potom.

- Nećemo moći ništa i ni sa čim ako ne budemo imali dece! Na nama je da pronađemo put odgovornosti, sigurnosti, a da istovremeno tragamo za nekim rešenjem - podvukao je Vučić - dodao je.

"Nećemo dozvoliti novu Oluju, Bljesak i progon srpskog naroda"

Na uvrede nećemo odgovarati uvredama ali moraju da znaju, da nećemo dozvoliti novu Oluju, Bljesak i progon srpskog naroda! - rekao je još jednom predsednik Srbije, dotakavši se dijaloga sa Prištinom.

Mi nikoga nećemo da napadamo, da ratujemo. Želimo da igramo političku utakmicu koja su po pravilima, principima i uslovima istim za sve. oasnovni sulov za nastavak je rezultat koji nikome neće odgovarati. Plašim s eda takva želja za kompromisom, ne postijo na drugoj strani, jer sam imao priliku da sretnem i osmanija i Kurtija, a takvo nešto nisam mogao da čujem ni od Tačija, Hotija i drugih. Nikakve veze sa ozbiljnošću, realnošću... Ne moram da vam govorim o ovoj trojici, znate šta mislim - rekao je Vučić za kraj obraćanja.

Vučić dočekan aplauzom

Predsednik Srbije ušao je u skupštinsku salu, gde su ga poslanici lista okupljenih oko SNS dočekali aplauzom.

Predsednik Skupštine Ivica Dačić rekao je da je u sali prisutno 211 narodnih poslanika.

Predsednik stigao u zgradu Skupštine

Predsednik Srbije je stigao u parlament, a pristižu i poslanici.

"Govoriću podrobno, detaljno i temeljno"

Predsednik Srbije je najavio da će danas govoriti podrobno, detaljno i temeljno o apsolutno svakom pitanju od ključnog značaja za situaciju na KiM, planovima i idejama Srbije, ali i o objektivnoj situaciji sa kojom se suočavamo u međunarodnoj zajednici.

Dijalog Beograda i Prištine na političkom nivou, nastavljen je 15. juna nakon višemesečnog zastoja, a u Briselu su razgovarali predsednik Vučić i premijer privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti.

Vučić je rekao da je to bila do sada najčudnija faza, a da su predstavnici Prištine želeli da navedu beogradsku delegaciju da razgovore napusti i insistirali su samo na temi priznanja tzv. Kosova.