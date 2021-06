VUČIĆ ŽESTOKO ODGOVORIO KAMBERIJU: Znači, mi smo zločinci, nama su ruke krvave, a vi ste anđeli nebeski?! Teško mi je da poverujem u to!

Predsednik Srbije odgovorio na provokacije poslanika Ujedinjene doline - SDA Sandžaka.

Poslanik Ujedinjene doline - SDA Sandžaka Šaip Kamberi rekao je na sednici na kojoj je predsednik Aleksandar Vučić predstavio izveštaj o pregovaračkom procesu sa Prištinom, da Briselski dijalog i dalje ostaje glavni mehanizam procesa normalizacije, ali je svoje obraćanje više posvetio tome da je Srbija činila zločine nad albanskim stanovništvom na KiM.

On je poručio i da je Srbija danas umorna od mnogih stvari, od svoje, kako kaže, zavade sa Evropom, ali i od Kosova i poručio da treba naći rešenje.

- Srpska javnost mora da zna da će morati da razgovara sa ljudima sa Kosova čiju su decu ubijali. Vi ćete možda u rundi dijaloga imati nekog čiju porodicu su porodicu ubili Škorpioni - rekao je Šaip Kamberi.

Kazao je da srpski narod mora tuđim očima pogledati sebe i konačno shvatiti da je sticanje prijatelja važnije od osvajanja teritorije.

- Danas se mora shvatiti da je nezavisnost Kosova logična posledica raspada bivše SFRJ kao i da su nad albanskim narodom 1998. I 1999.godine u ime srpske države počinjeni teški ratni zločini - rekao je Kamberi.

Kamberi kaže da srpska javnost mora da zna da su, kako tvrdi, masakre počinile vojne, policijske i paravojne snage nad albanskim stanovništvom.

Kaže da je Srbija umorna od mnogih stvari, od svoje zavade sa Evropom koju ne poznaje, ali i od Kosova, te poručuje da treba naći rešenje.

VUČIĆ: Nisam čuo od vas da su Albanci činili zločine!

Predsednik Vučić je odgovorio na njegovo izlaganje:

Mogli ste da čujete da mi Srbi nikada nismo bili ni sveci, ni zločinci. Od vas nikada nismo čuli da ste vi činili zločine. Mi smo zločinci, a vi ste anđeli nebeski? Teško mi je da u to poverujem.

Ko će da priča o zločinu nad porodicom Šutaković, gde su troje dece, manje od 18, 13 i 10 godina, Aleksandar, Đorđe i Radoman ubijeni zločinački i zajedno sa svojim ocem i majkom pokopani, pita Vučić.

- Oni ne mogu da dođu u Prištinu da vam pričaju kako su te zločine proživeli, jer oni nisu preživeli, ni Aleksandar, ni Đorđe, ni Radoman - rekao je on.

Vučić je objasnio da je to razlika između Kamberija i njega u tome što on ne prikriva zločine.

On je pitao Kamberija i Kurtija gde su sada ubice Aleksandra, Đorđeta i Radomana.

- Nema pravde za srpske žrtve i neće ih ni biti - konstatovao je Vučić.

On je rekao da je suština u tome što je Kamberi rekao da je "Srbija ubijala decu"!

- Oni hoće da u udžbenike i istorijske knjige uđe da je Srbija ubijala decu, a ne zločinci - upozorio je Vučić, podsetivši da nijedan pojedinac nije naveden u crnogorskoj Rezoluciji o Srebrenici.

"Pričate o aparthejdu u kom su Srbi nestajali"

Odgovaravši na tvrdnje o "aparthejdu nad Albancima", Vučić je rekao da je to "aparthejd" egzodusa Srba sa Kosova i Metohije, te guranje u anus staklenih flaša Srbima povratnicima.

Vučić je poručio je Kamberiju da Albanci govore o aparthejdu u Srbiji u kome su Srbi nestajali, ali da su Srbi nisu umeli da prave žrtvu od sebe kao što to sve vreme rade Albanci.

- Kada pričate o inkluziji Albanaca u državne organe i institucije, pa što izbaciste sve Srbe u Bujanovcu i Preševu, i to ne tamo gde ih ima tri ili četiri odsto, a tražite od nas inkluziju tamo gde vas nema jedan odsto. I to na teritoriji koju vi smatrate Srbijom - zapitao je Vučić.

Kaže da su Albanci izbacili 40 odsto Srba iz lokalne vlasti u Bujanovcu i da sada nema nijednog Srbina u opštini u Bujanovcu.

Smeta vam prisustvo srpskog čoveka u opštini i vi ćete da nam držite predavanje, poručio je Vučić.

- Mi se odnosimo fer i pošteno, a recite vi koliko imate policajaca Albanaca, a koliko pomoćnika u opštine da su Srbi i članova veća od tih 40 odsto. Ja ću vam reći - nula. Što to ne kažete ambasadorima. Šta god se kaže protiv Srba, nadjete neke kretene kod nas koji će da kažu - e dobro im je rekao, problem srpske država je diktatura. Jeste, a kod vas demoktratija ceveta, ide u nebesa - naveo je Vučić.

Predsednik je istakao da su Srbi od početka sukoba sa nacističkom Nemačkom bili neprijatelji i Geringa i Gebesla, sa kojim Albanci uporedjuju sada Veljka Odalovića, i platili zbog toga najvišu cenu i pod balističkim pokretom na Kosovu Bali Kombetar, koji su bili glavni saveznici baš Geringa i Gebelsa.

- Kamberi je izgovorio da je Srbija ubijala decu, a nije rekao ime i prezime, rekao je Srbija je ubijala decu, to je kao kada vam neko iz CG saopšti kako nisu nijednog pojedinaca navodili (u deklaraciji). Hoće da u istorisjke knjige udje da je Srbija ubijala decu, a ne zločinci koje smo sami osudili i imali snage da to uradimo, koliko drugi nikada neće imati snage. Pa smo mi krivi, jer su to navodno srpski narod i Srbija činili - kaže Vučić.

Dodaje da Srbi nikada ništa loše nisu rekli o Albancima, niti da mislimo da smo bolji narod po bilo čemu od Albanaca.

- Kažete da je Nebojša Pavković optužen na 22 godina, a sada možete na još 22 godine, za isto delo će da mu sude na drugom sudu.

Nema nikakve pravne proceure niti pravnih principi, ali nije Pavković ubio porodicu Šutaković, tu decu. Ko ih je ubio Kamberi, što niste otkirili i osudili kao što smo mi osudili one koji su ubili članove porodice Bogujevci? Je l vidite u čemu je razlika izmedju nas - zapitao je Vučić.

Kaže da Albanci govore o Račku i time plaše svakog Srbina, kao i porodicu Todosijević jer je rekao šta misli o Račku, nakon čega je pokrenuta hajka protiv njega.

- Vi možete da kažete ovde šta god hoćete, i uvek ću se boriti za vaše pravo da izgovorite šta god hoćete, jer imamo dovoljno argumenata da vam odgovorimo. Želimo da se uvek zalažemo za slobodu govora i punu slobodu kao pridanika nacionalne manjine i gradjanina. To je važna razlika izmedju onoga što se zbiva u Beogradu i Prištini.

"Srbija nikada neche biti umorna od KiM"

Srbija nikada neće biti umorna Kosova i Metohije i srpskog naroda koji živi u našoj južnoj pokrajini, poručio je predsednik odgovarajući Kamberiju na njegovu konstataciju da je Srbija umorna od Kosova.

- Ne znam od čega je neko umoran ili ne, ponekad se i sam osetim umoran, ali to je samo trenutak i fizički umor, a Srbija da bude umorna od Kosova neće da bude nikada - istakao je Vučić.

Kako je dodao, Srbija može da bude umorna od pogrešnih dela, od sopstvene nemoći, umorna je od udvorničke i podaničke politike, od bahate i osione politike.

- Ali, Srbija nikada, uveravam vas, neće biti umorna ni od svog naroda na KiM, ni od Kosova i Metohije - kazao je Vučić obraćajući se Kamberiju.

Navodi da ako mu se učinilo da je neko umoran, to mu se samo učinilo.

Ipak, predsednik kaže, da ako je takav utisak,da je to grešku naše države.

- To pokazuje da smo pogrešili, prvi ja, da nismo pokazali dovoljno entuzijazma i energije. Videćete ga još mnogo više u očuvanju interesa našeg naroda na Kosovu i Metohiju. Da živi Srbija i Kosovo i Metohija - zaključio je Vučić.