Zanimaju me, isključivo, samo prava Srba u svim državama u kojima oni žive, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovarajući na pitanja novinara, nakon ceremonije uručivanja ugovora o radu najboljim medicinarima.

Vučić je naime, uručio ugovore o zaposlenju najuspešnijim diplomcima svih medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Srbiji.

Rekao je da ima čast i divnu priliku da poželi dobrodošlicu u svet lekara primnjenih u stalni radni odnos 100 lekara i 200 medicinskih tehničara.

"Ovo je praksa od kada imamo uređene javne finansije i mogućnost da zapošljavamo ljude", rekao je Vučić.

Kako kaže, uloženo je pola milijarde evra u infrastrukturu i opremu.

"Nikada nije ovoliko ulagano u srpsko zdravstvo. Očekujemo i završetak prve faze KC Srbije, kao i završetak ZC u Paliluli, Borči i Kotežu", rekao je Vučić, i dodao da se radi 11 bolnica u Srbiji.

Nakon osvrta na ovu veličanstvenu ceremoniju, predsednik se objavio da je danas imao telefonski razgovor sa predsednikom Kine Si Đipingom.

'Predsednik Kine ponovo dolazi u posetu Srbiji'

Pre susreta sa diplomcima fakulteta predsednik je imao razgovor sa predsednikom Kine, koji je, kako je rekao protekao ne samo prijateljskoj, već iskreno srdačnoj atmosferi.

"Govorili smo o projektima koji zajedno radimo, o budućoj saradnji, zahvalan sam što je prihvatio da ponovo dođe u Srbiji, to bi bila velika čast našoj zemlji, verujem da ćemo to do kraja godine ili početkom sledeće imati priliku da ga ugostimo", rekao je Vučić.

Kako kaže, radiće na uspostavljanju direktnog leta Beograd-Šangaj ili Beograd-Peking, i dodao da je Si pokazao veliku pažnju toj molbi.

Predsednik je rekao da se i u budućnosti nada dobrim i prijateljskim odnosima sa Kinom.

O napadima Bakira Izetbegovića

Odgovarajući na pitanja novinara o izjavi Bakira Izetbegovića koji je podržao izglasanu Rezoluciju o Srebrenici u Crnoj Gori, rekao je da ga ne zanimaju sukobi i da je politička snaga koju ima zasnovana na rezultatima.

"Zabrinula me je izjava koja govori o nepostojanju svesti o nerealnosti u kojoj živite. To da Kosovo nije Srbija. To govori o njihovom nedostatku plana, programa, o nedostatku svesti o bilo čemu, zato sa pažnjom i rezervom uzimam sve to što govore. Gledam da ćutim i pokušam da taj brod koji se zove Srbija usmerimo ka mirnoj i sigurnoj luci", nrekao je Vučić.

O Severnoj Makedoniji

"Trudimo se da budemo prijatelji i mi njima i oni nama. Žao mi je što im nije dat datum o otpočinjanju pregovora. U Srbiji će imati iskrenog prijatelja, 29. ćemo imati važnu video konferenciju sa Zaevim i Ramom. Nastavićemo sa unapređenjem naših odnosa. Ubrzaćemo protok ljudi u regionu, obezbedićemo sve više nedostajaće radne snage u Srbiji, narodima i građanima Severne Makedonije i Albanije želim sve najbolje", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da Srbija mora da gradi svoje najbliže odnose sa drugima, da postajemo jači, da se uzdamo u sebe, svoj radi i da guramo zemlju napred.

O bolnicima na Kosovu i Metohiji

Predsednik je rekao da će u Gračanici biti klinički centar i da veruje da će ljudi biti još zadovoljniji, kao i da će oprema biti najviših svetskih standarda.

"Bitno je da taj centar u Gračanici uradimo na najbolji mogući način", rekao je Vučić.

Rekao je da će u subotu, dva dana uoči Vidovdana otvoriti veliku fabriku u Rudnoj glavi.

"Svaki put kada Srbija snaži i postaje ekonomski jača i ne kleči tražeći milostinju za opstanak, već se sama bori za svoj napredak, video sam da kreću ujedinjavanja različite vrste sa istim ciljem. Žigosanjem i stigmatizacija Srba i Srbije, kako ne bi štrčali ni po jednom pitanju", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da nije daleko dan kada će se dogoditi da neko kaže da su u Jasenovcu Srbi ubijali.

"Ako Srbija ne vodi politiku koja se njima sviđa, onda nju i njene protagoniste treba srušiti", rekao je Vučić.

Ono što nas, kaže predsednik, zanima, jesu isključivo samo prava Srba u svim državama u kojima oni žive.

"Niste vi ti gospodo koji možete žig sramote da stavite bilo kom Srbinu, a kamoli srpskom narodu", rekao je Vučić, i dodao da će se napadi nastavljati, ali mi ćemo gledati svoj posao.

"Srbija se neće izvinjavati onima koji su svaku priliku koristili da Srbiju napadnu. Nagledao sam se takvih, Srbija nije takva zemlja i nikada više neće biti", rekao je Vučić.

O Vuletiću "To vam je politika život dajem, na poligraf ne idem ni za živu glavu. Izbegavate poligraf na pitanje da li ste seksualno uznemiravali dečake", rekao je Vučić.

O napadima iz Hrvatske

"Što se nas tiče, mi smo na evropskom putu, a da nas ucenjuje Hrvatska, to možete da očekujete tek kad na vlast dođu ovi za koje se nadaju. Ti ljudi koji su razorili našu zemlju, pre svega zahvaljujući korupmiranom sistemu koje su oni postavili 2009. godine, političari su brojali sekunde na javnom servisu, drugi su punili svoj budžet kroz saradnju sa kriminalnim krugovima. O kakvoj saradnji pričate. Vi ćete da provodite revanšizam?", rekao je Vučić.

