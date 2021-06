Ministar Vulin: Ako Bečić misli da je takozvano Kosovo država neka kaže, a ne da se krije iza međunarodne zajednice

Da li će Svetozar Marović biti izručen Crnoj Gori ili ne, zavisi od ishoda postupka koji se vodi pred nadležnim sudovima u Srbiji, a ne od policije, rekao je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.

"Ako gospodin Bečić misli da je takozvano Kosovo država neka to otvoreno kaže i objasni Srbima u Crnoj Gori, a ne da se sakriva iza priče o stavu međunarodne zajednice. I Rusija i Kina su međunarodna zajednica, pa Bečić ne kaže da će uvažiti njihov stav da takozvano Kosovo nije država. Srbi na Kosovu i Metohiji moraju da prežive i ne smeju da dopuste da se o njima odlučuje bez njih, i da je bar jednom obišao Srbe na prostoru KiM, umesto što pravda priznanje takozvanog Kosova, Bečić bi to znao. Sa pokojnim mitropolitom Amfilohijem sam se i slagao i nisam, ali obojica smo mislili da je Srbija majka svih Srba i da im duguje zaštitu, da takozvano Kosovo nije država i da u Srebrenici nije bilo genocida. To smo poslednji put jedan drugom ponovili u manastiru Morača na pomenu ubijenom Pavlu Bulatoviću. Gospodin Bečić ne razume da politika nije razgovor o modi sa Boškom Jakovljevićem, već javna delatnost, u kojoj se svađate i mirite, ali se okupljate oko ideja i principa", poručio je ministar Vulin, reagujući na poslednje napade predsednika Skupštine Crne Gore Alekse Bečića na Srbiju.

Autor: