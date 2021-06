ZAŠTO ĐILAS NIJE OBIŠAO HLADNJAČU KOJU JE PAZARIO? Jovanov poručio: Da vide poljoprivrednici kako tajkun ulaže u poljoprivredu! (VIDEO)

Kako kaže potpredsednik SNS, u ovoj Đilasovoj transakciji nestalo je 900 hiljada evra - verovatno putem Mauricijusa, Hong Konga, ili na nekoj drugoj destinaciji na kojoj Đilas već ima račune.

"Dragan Đilas je danas došao u Kikindu da priča o poljoprivredi. Kažu da će da obiđe i neko poljoprivredno gazdinstvo, a to me iskreno veoma čudi, budući da on ima svoja poljoprivredna gazdinstva u Kikindi", kaže Milenko Jovanov, narodni poslanik i potpredsednik Srpske napredne stranke u video snimku koji je objavio na svom Tviter profilu.

- To je ova ruševina iza mene, to je hladnjača koja se bar tako zove, a nikada nije služila kao hladnjača, to je plaćeno novcem građana iz Razvojne banke Vojvodine, oko milion evra, a kasnije, zbog toga što Đilasov poslovni partner nije plaćao ni rate ni kamate, ni bilo šta drugo, prodata, za dug faktički, koju je naravno oktupio baš Dragan Đilas, i njegov multikom za oko 100 hiljada evra - kaže Jovanov u snimku.

- 900 hiljada evra je nestalo u ovoj transakciji, verovatno putem Mauricijusa, Hong Konga, ili negde drugde, na nekoj drugoj destinaciji na kojoj Đilas već ima račune. Ono što je važno, i to je pitanje pre svega - zašto je Dragan Đilas danas imao potrebe da obilazi bilo koje poljoprivredno dobro ili poljoprivredno gazdinstvo, što se ne pohvali ovim što je ostavio Kikinđanima, što se ne pohvali kako on brine o poljoprivredi, što ne kaže kako se on zaista bavi poljoprivredom u Srbiji? - poručuje Jovanov.

- A zašto vlasnik #Multikom @DraganDjilas i njegova zaposlena nisu obišli "hladnjaču" koju su nedavno pazarili, a prošli su pored nje?! Nije valjda da se ne ponose novim čedom svoje poslovne imperije? Da vide poljoprivrednici kako tajkun ulaže u poljoprivredu! Od Srbije ovo nećete napraviti! - napisano je u opisu videa na njegovom Tviter profilu.