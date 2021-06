'CEO SCENARIO JE PRIPREMLJEN UNAPRED!' Lađević za Pink o upadu kod Vučića: POLITIČKI HULIGANI I DŽIBERI! Šta pokušavate da postignete?! (VIDEO)

Još jednom se pokazalo da Vučić pred sve izlazi čista obraza, a da se Jeremić plaši i svoje senke i da je hrabar samo izdaleka.

Vuk Jeremić, Vladimir Gajić, Bora Novaković, Miroslav Aleksić došli do predsednistva da linčuju predsednika, ali se dogodilo ono što su najmanje očekivali i želeli.

Vučić je sišao sam pred njih, bez ikakvog obezbeđenja, i pozvao ih da ispune ono što obećavaju - ako smeju, da ga linčuju. Rekao im je da su lopuže i najgori kriminalci. Jeremić, kad je shvatio da se predsednik ne šali i da ih poziva da ispune svoju nameru, obrnuo ćurak i počeo da vrišti u panici kako hoće samo na Javni servis pred kamere, a da ga je strah da uđe u Predsedništvo.

Jeremić je plašljivim glasom novinarima ispred Predsedništva potvrdio da nije očekivao da će Vučić sići.

Ovaj događaj je jadan i bedan, prokomentarisao je za TV Pink Milan Lađević, glavni urednik lista “Srpski telegraf.

- Pripremali su ceo scenario, uzeli su kamere, i kao džiberi i huligani došli do radnog mesta predsednika Srbije. Pokušali su da ga isprovociraju, pre toga iznoseći neistine o tome da ih je predsednik pozvao da se tuku. I, iako bojkotuju razgovore sa Vučićem, otišli su na njegovo radon mesto da izazovu incident. Kako to drugačije prokomentarisati? Kakva je to vaša džiberska politika? Šta pokušavate da postignete, vi koji danima pretite svima koji misle drugačije? – zapitao je Lađević.

Dodaje da su Jeremić, Gajić i ekipa želeli da se slikaju pred Predsedništvom, “u mafijaškom stilu” i da kažu da je predsednik kukavica i da nije smeo da se pojavi.

- E pa, smeo je da se pojavi i smeo je da im u lice kaže da su lopuže i kriminalci. Videlo se i po njihovim kasnijim snimcima kako su prošli u zgradi Predsedništva – kaže Lađević za “Nacionalni dnevnik”.

Dodaje da je laž izjava Vuka Jeremića da ga je Vučić pozvao da se tuku.

- Neozbiljno je to što rade! Ne žele da pričaju sa predsednikom, ali po svaki cenu politički džiberi žele da prave incidente i haos. Urazumite se i bavite se politikom na neki normalan način – kaže Lađević.