Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je početku rada proizvodnog pogona fabrike Jumko, u Rudnoj Glavi kod Majdanpeka.

Predsednik je odgovarajući na pitanja novinara, a povodom pregovora sa Prištinom, rekao da će biti mnogo teško razgovarati i uraditi bilo šta, ali da Srbija mora da pokaže odgovornost i ozbiljnost.

"Srbija je mnogo toga uradila, ljudi vide kako se razvija. Pogledajte ove divne žene koje su vredne i koje su dobile priliku da donesu novac u svoju kuću, pitajte ih da li je plata koju donose u kuću izmišljena ili je stvarna", rekao je Vučić.

On je rekao da je za njega problem kada se najgorim mogućim izrazima neko obraća premijerki Srbije, i to, dodaje, ne zato što je premijerka, već što to nije u redu reći ni jednoj dami.

"Moj posao kao predsednika je da budem ispred ugroženog i napadnutog dela naroda", rekao je Vučić, i dodao da oni koji prete ugrožavaju budućnost Srbije,.

"Prete onima koji vole svoju zemlju i vide boljitak u svojoj zemlji", rekao je Vučić, i dodao da se normalna i pristojna Srbija ne plaši batinaša.

Predsednik je Valjevcima najavio nezvanično da stiže još jedna velika vest za taj grad.

Komentarišući napad na ženu na Adi Ciganliji, Vučić je rekao da su to stvari koje ostavljaju užasan utisak i da mu je drago što su nadležni organi uradili svoj posao.

"To ne sme da se događa. Ne sme niko da vređa žene, niti bilo koga. Ne sme da se dozvoljava, i drago mi je što je policija uradila svoj posao velikom brzinom", rekao je Vučić.

Takođe, komentarišući slučaj "Petnica", rekao je da je i to dokaz da se u državi stvari rešavaju i da se ni o čemu ne ćuti.

Istakao je da nije Petnica uradila ništa, već da je taj i taj čovek uradio nešto. Dodaje da ne treba da se uništavaju institucije, već da se zna konkretno ko je to uradio.

"Pozivam ljude na malo više poštovanja prema državi. Te stvari su užasne, ali te stvari imaju krivce i imaju ime i prezime, a njegovo ime nije Petnica", rekao je Vučić.

Fabrika za samo dva i po meseca

Predsednik Vučić, obratio se zaposlenima u fabrici i rekao da je ponosan na činjenicu da su samo pre dva i po meseca rekli da će otvoriti ovaj pogon, kao i što su to uspeli da urade.

"Nešto lakše će da se živi i da se garantuje sigurnost vašim roditeljima i potomcima", rekao je Vučić.

Kako kaže, stiže mu sve više zahteva i dodaje da će ljudi morati da se naviknu na ne lak rad.

"Želim da se zahvalim divnim ženama, zaposlenim ovde, koje ste pristale da radite ovde. Država će subvencionisati i imaćete plate veće još za tri hiljade već od sledećeg meseca", rekao je Vučić.

Kako kaže, obećao je velikom broju ljudi da će uraditi i vodovod i nogo izvorište vode, da pokuša Rudna Glava da se spoji sa Milanovcem.

"Nastavićemo da snažimo našu Srbiju, ovde, na istoku, nadam se da će ogroman broj ljudi da se vrati iz inostranstva, kao i da ćemo imati više dece", rekao je Vučić.

'Kao da prolazite kroz Švajcarsku'

Predsednik je ranije obišao kompleks spolja i tom prilikom rekao da se vidi da je nešto ipak urađeno od poslednjeg sastanka i dodao da je veoma ponosan kako izgleda novi put koji je urađen.

"Kao da prolazite kroz Švajcarsku, a ne kroz Srbiju, tako izgleda", rekao je Vučić.

On je primetio da se situacija popravlja posle čega je pomenuo i obilaznicu oko Bora pa porazgovarao i sa predstavnicima kineske kompanije koja posluje na istoku Srbije.

Kineskim partnerima je čestitao na uspehu i dodao da obavljaju veliki posao.

"Još malo da poradite na ekološkoj zaštiti, a mi ćemo da pomognemo oko obilaznice. Da ostanete 100 godina, da vredno radite i budete ovako uspešni", rekao je Vučić.

"Da povisite plate narodu, porasla je cena bakra, odlično vam ide", rekao je predsednik predstavnicima kineske kompanije koja posluje s bakrom na šta su mu kineski predstavnici odgovorili da će do kraja godine prosečna plata u Ziđinu biti 98.000 dinara, a biće zaposleno još 100 ljudi.

Predsednik se obratio okupljenim meštanima koji su došli u velikom broju, čak njih više od 1000, da ga pozdrave i zahvalio im se što su u toliko velikom broju došli po vrućini da prisustvuju ovoj događaju.

"Obećali smo vam fabriku za dva i po meseca, zahvalan sam svima koji su vredno radili na ovome i što danas dva dana pred Vidovdan možemo da otvorimo ovu fabriku", rekao je Vučić.

Podsetimo, predsednik Vučić je prvu dozu vakcine protiv virusa korona primio upravo u Rudnoj Glavi.

Novi pogon vranjanske kompanije "Jumko" u Rudnoj Glavi, površine oko 1.000 kvadratnih metara, izgrađen je od temelja za svega dva i po meseca. pi-ar kompanije Gordana Savić.

PR kompanije Gordana Savić izjavila je da je u ovaj pogon 'Jumko' uložio blizu milion evra, a u njemu će u dve smene raditi 80 žena koje će se baviti šivačkim poslom.

"Njih 29 je bilo na obuci u Vranju, i one će obučiti preostale radnice, ali će uz njih biti i naši tehnolozi iz Vranja. Proizvodni program je kao i u svakoj 'Jumkovoj' fabrici, konfencija i uniforme za snage bezbednosti", precizirala je Savićeva.

