BOŽIĆ O SRAMNOM ČINU VUKA JEREMIĆA: 'CIRKUSKI PERFORMANS - Kada vidim te ljude, vidim 150 GODINA ROBIJE!'

Vuk Jeremić, Vladimir Gajić, Bora Novaković, Miroslav Aleksić došli su juče do Predsedništva da linčuju predsednika, ali se dogodilo ono što su najmanje očekivali i želeli. Vučić je sišao sam pred njih, bez ikakvog obezbeđenja i pozvao ih da ispune ono što obećavaju, ako smeju, da ga linčuju. Rekao im je da su lopuže i najgori kriminalci.

Sandra Božić iz SNS - a jučerašnji događaj komentariše kao cirkuski performans, gde nije moglo da se vidi ništa od politike. Kako kaže, kada vidi pomenute ljude, ona vodi 150 godina robije.

- Ovo je organizovani kriminalni poduhvat. Ono je sramota za ljude koji učestvuju u javnom životu. Transver sramote, posebno za ljude koji su vršili neku vlast. Ovo je došlo kao posledica par popijenih piva po te,peraturi od juče - komentarisala je Božić.

Božić dodaje da je opozicija jasno pokazala da osim hrabrosti na Tviteru, od njih nema ništa drugo.

- Predsednik je pokazao ozbiljnost, verovatno su mislili da će taj performans ispred Predsedništva pokazati da su hrabri i jaki, ali nisu očekivali da će predsednik sići. zadžali su se minut ipo - nastavljala je Božić.

Milovanović se slaže sa Božić, dodajući da Vuk jeremić na komnferenciji saopštava da se tresao, a u ostatku izjave govori da je psovao i pretio. Ovo je laž, jer kako neko ko se trese od straha, može da preti, da se unosi u lice.

- Tu se vidi koliko laže, a na snimku se vidi da s eon trese. Vuk je uplašen, ne zna šta da priča, ne zna da nastavi rečenicu - komentarisao je Milovanović.

Kako kaže Milovanović, Jeremić je samo "Jak na tastaturi".

- On to naziva "ferkom". A koliko ja znam, ferka je kada je nešto fer, jedan na jedan - objasnio je Milovanović.

- Aleksić kaže da ih je predsednik pozvao na ferku, a pokazao se kao kukavica. Znači za njega je fer, pet na jedan. Izgleda da ih je bilo malo petorica, pa im je trebalo šest - dodao je on.

Saša Milovanović direktor Telegrafa navodi da su se oni pojavili ispred Predsedništva jer imaju jedan odsto podrške, pa pokjušavaju da dođu na dva odsto.

Marko Matić izvršni direktor Centra za odgovorne medije dodaje da je Jeremićevo delovanje unapred bio planiran pokušaj da se oživi mrtva stranka. On se, kako kaže srozao kada se vratio u Srbiju, jer je on odavno politički mrtav. On ponavlja da je želeo da odradi nasilni incident, kako bi on ispao žrtva.

- Otkrile su se sve njegove mahinacije. Želeo je da ponizi Institucije, predsednika... Podsetimo, predsednik je pobedio u prvom krugu, imao je više od polovine glasova građana, a Jeremić je pokušao da to uništi. predsednik je odbranio dostojanstvo institucije, volju građana, postigao je da se ne izazove incident, već ih je ponizio na način koji oni nisu očekivali - dodao je Matić.