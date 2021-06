Vujačić o najnovijim saznanjima o kriminalnoj grupi Velje Nevolje: 'OPTUŽNICA MORA DA SE PODIGNE DO 4. AVGUSTA - ŠESTI MESEC ISTIČE'

Kavački klan, nekada najopasnija kriminalna grupa koja je potekla iz Crne Gore, ali je svoja utvrđenja napravila u svim zemljama u regionu i Evropi, trenutno je "na kolenima". Udarce prima sa svih strana, svi glavni ljudi ove nekada najorganizovanije kriminalne grupe su već ili iza rešetaka ili u bekstvu, ogromni tovari droge su im zaplenjeni, a službe iz regiona, pa čak i američki FBI, rade na njihovom rušenju.

Svetozar Vujačić, savetnik Ministra Aleksandra Vulina povodom pronalaska torbe u kojoj su nošena tela raskomadanih žrtava klana Velje Nevolje, dodaje da su se te torbe bacale u Dunav najčešće. Postojalo je mesto iza Pančeva, gde su išli čamcima, a kako dodaje rasplet se bliži kraju.

- Šesti mesec ističe, i ako se do 4. avgusta ne podigne optužnica, taj slučaj se poništava, i to mora da se ubrza. A ako s epodigne, ona kasnije može da se dopunjava, pritvor više nije sporan. Bitno je dakle, da se podigne optužnica protiv nekih dela. Smatram da ništa osim doživotne kazne ne dolazi u obzir - objasnio je Vujačić.

Vujačić ističe da za sada povodom priče o pronalasku dve osobe u Petrovcu na mlavi koje su mučene i ubijene u vikendici ističe da je sud donesen preuranjeno, jer policija svakodnevno dobija nove podatke.

- To je uzelo maha, jer kada je otvoreno tih 120 telefona, to je 120 pripadnika, gde se svašta nalazi. Svi oni su sarađivali sa Veljom. Svaki dan isplivavaju nove stvari, evo Vuletić, ispada da je on bio veliki drugar sa Veljom, gde su mnoge stvari radili zajednički - rekao je Vujačić.

Predrag Jeremić, glavni i odgovorni urednik portala "Embargo" je takođe se takođe dotakao Vladimira Vuletića, osvrnuvši se na nereagovanje Pravnog fakulteta.

- Meni nije jasno zašto Pravni fakultet ćuti mesecima, gde je ta moralna odgovornost? kredibilitet čoveka. Nisu oni zaduženi za krivičnu odgovornost, ali šta je sa tim, sa čovekom koji onakve klipove popstavlja? Imate one snimke iz kola, zar je to profesor Rimskog prava - dodao je Jeremić.

Miloš Lazić, novinar "Kurira" ističe da kriminal nije prisutan samo u Beogradu, a da je problem što su ljudi iz požarevačke policije naglo sklonjeni, nakon čega su došli ljudi koji su "imali razumevanja" za Belivuka, i neometano poslovanje.

- To je stara priča, zašto su kineske trijade bile aktivne u Pančevu, a to su mi objansili policajci. Dok on dođe na red da ode u policiju... Bolje im je da odu u ta manja mesta, jer bi u Beogradu bili pre uhvaćeni - objansio je Lazić.

Kako dodaje, tu postoji dupla varijanta u poslovanju kriminalnih grupa. Neki su u inostranstvu, neki su ovde, vi imate čoveka kog šaljete u inostranstvo da vam završava poslove, i to je čisto bogatstvo.

