RATNI VETERANI O JUČERAŠNJOJ VOJNOJ VEŽBI SRBIJE: Zadovoljstvo je videti takvu SNAGU I MOĆ! (VIDEO)

"Danas za ljude koji nisu primetili, videli smo prvi put na našem nebu 11 migova-29, od toga je njih 8 tuklo raketama vazduh-zemlja. Videli smo 25 lovaca i bombardera u vazdugu, lovačka avijacija Srbije dobila je novu snagu. Videli ste najnovije tenkove, nove mašine. Takođe, videli smo da moramo još da nabavljamo bespilotne letelice, i snaga naše vojske biće drastično izmenjena i mnogo uvećana. Ovo pokazuje snagu države", rekao je juče, predsdnik Srbije Aleksandar Vučić.

General u penziji i bivši pilot Branko Bilbija povodom juče održane vojne vežbe "Munjeviti udar" ističe da je zadovoljstvo kada vidite snagu i moć, koja vas puni zadovoljstvom.

- To je izazov za nas, koji smo bili u vojsci, i bili deo toga. I mi smo leteli tim migovima, ali ovo je sada novije. Mig 29 je za razliku od nekih drugih aviona na kojima sam leteo, jeste izuzetna platforma za modernizaciju, nadogradnju, unapređivanje za razne vrste naoružanja. Ono što definiše kategoriju vazduhoplova, konkretno mig 29, on po konstrukciji spada u 3 plus generaciju, ali integracijom tih novih sistema novih sistema, definiše da li će biti u kategoriji 4 plus - objašnjavao je Bilbija.

Kako dodaje, izvršen je remont ovih aviona, a sada je izvršena modernizacija, gde kabina ne liči na staru, gde su nove rakete, radari, gde su sve stvari izmenjene.

- Sve se radi takozvanim "hotas" sistemom. Sve funkcioniše savršeno, vi ne možete da uradite nešto što ste nekada morali mehanički, a sada su tu moderne tehnologije, jer mora da se reaguje brzo - rekao je Bilbija potom.

Predsednik izvršnog odbora Kluba generala i admirala Srbije general major u penziji Luka Kastratović ističe da je vežba pokazala osposobljenost, stručnost kadra, onih koji procenjuju i prate razvoj modernizacije u svetu.

- I taktičke norme, situacija i sve ostalo je postavljeno realno. Ono što imponuje je to, da je vežba u vreme kada je usmeren cunami na Srbiju, i to treba da bude vraćanje od eventualnog agresora, jer Srbija nikada nije započinjala rat, već vodila odbrambene ratove, tako da je ovo provera naše tehnike, znanja i prilagođavanja situacijama na terenu, ali i kako se suprotstaviti agresorima - komentarisao je Kastratović.

- Sada građani znaju, gde odlaze novčana i materijalna sredstva - dodao je Kastratović.

Kako dodaje, ono što je najvažnije je moral naroda, i to da je naša vojska osposobljena da vodi borbe, da se suprotstavlja. Kako napominje, Srbija nikada nije poklekla, niti slušala diktatore sa drugih strana.

Autor: