VUČIĆ IZ KRUŠEVCA: Neću da dozvolim da mi neko zbog svojih hirova preti najboljim ljudima! Pristojna Srbija se ne plaši batinaša!

Srbija nije prćija u kojoj će svako ko poželi moći da tuče ljude po kućama. Hteo sam da im pokažem kako se čuva srpski dom, srpske žene i deca, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za štampu, nakon posebne sednice Vlade Srbije u Kruševcu.

Predsednik Vučić je na početku obraćanja rekao da treba da nastavimo da radimo još hrabrije, snažnije i još žešće i dodao da osnovne vrednosti Srbije, koja mora da vodi računa o svim građanima, jeste naša nezavisnost, sloboda i mir.

"Bez slobode i nezavisnosti nema ni mira ni razvoja naše zemlje", rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da Kruševac ne može da se prepozna koliko je lepši i razvijeniji.

"Pokušaćemo da pronađemo još investitora za ovaj kraj, i za druge opštine Rasinskog okruga. Razgovarali smo kako da ojačamo državne fabrike", rekao je Vučić.

Kako kaže, gledaće da pomognu i najudaljenija mesta i opštine, gde nema investitora, kao ni auto-puta.

"Razgovarali smo danas i o tome kako da popravimo infrastrukturu i na istoku Srbije. Verujem da će biti 9 auto-puteva do kraja godine u Srbiji. Želimo Dunav da predstavimo kao pravu atrakciju, jer je najlepši upravo kroz našu zemlju", rekao je Vučić.

Dodaje da su razgovarali i o daljem snaženju vojske i policije.

"Danas očekujemo preliminarne rezultate stope rasta. Nadamo se da u drugom kvartalu možemo završiti sa stopomo rasta višom od 13 posto", rekao je Vučić i dodao da bi to značilo značajno povećanj plata i penzija.

Vučić je odgovarajući na pitanje o dijalogu sa Prištinom, kao i da li je podvrgnut pritiscima srpske opozicije, rekao da ne oseća te pritiske, ali i dodaje da mora da postoji dijalog unutar naše javnosti.

"Moramo da razumemo šta su naši interesi i da moramo da štitimo živote", rekao je Vučić, i dodaje da moramo da vodimo politiku ozbiljnosti, odgovornosti, lukavosti i promišljenosti.

Dodaje da je danas Vidovdan i da zbog toga neće da spominje Kurtija.

"Mi bi da štitimo međunarodno pravo i svoju zemlju. Ništa više", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da će uskoro tačno devet godina kako svakoga dana sluša uvrede i to da je izdajnik.

"Zahvaljujući meni danas se govori o Kosovu. Spaljivali su nam crkve, lomili krstove, a neki su bežali iz zemlje i ćutali kada se to dešavalo. Ja noćima nisam spavao i borio sam se na svakom mestu za našu Srbiju, a devet godina to trpim. Slušam najveće laži i uvrede za sve to vreme", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je ćutao i na uvrede i crtanje mete na njegovom sinu.

"Slušao sam o tome kako nam ne trebaju putevi, kako nameštamo tendere, a oni brane narko kartel koji je izgubio na poštenom tenderu. Svi se prave da ne znaju o čemu se radi. Da se radi o zaštiti mafije, a ne o borbi da se uradi nešto dobro", rekao je Vučić.

Dodaje da je slušao devet godina kako je odvratan prema ženama, kako je tukao prvu ženu.

"Ja nikada nisam podigao ruku ni na jednu ženu, ni na jedno dete, a to mi pri tom govore sa medija čiji su vlasnici tukli svoje žene", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da mesecima sluša kako će da ih biju na ulicama, a nije čuo da je neko to osudio.

"Slušam kako će naše porodice da odgovaraju, kako će i moj Vukan da odgovara. Sve prepisuju od MIlovana Brkića. Nisu ništa znali da urade za Srbiju, već samo za sebe i sada kada su preterali sa tim, i počeli da prete svima na društvenim mrežama. Ani Brnabić su rekli da je glupača i kokoška, a svi su ćutali i iz Vlade i iz medija", rekao je Vučić i dodao da je zbog toga rekao da mogu njega da tuku, ali da ne diraju žene, i dodao:

"Stojim mirno, niko me ni milimetar pomerio nije. Nismo mogli ni da me linčuju niti da urade bilo šta drugo.

Vučić je rekao da bi skočio da se bije sa svakim ko bi digao ruku na ženu, dok oni snimaju i slikaju kada vide takvo nešto.

Za spomenike u Kruševcu nije dat novac iz budžeta Vučić je rekao da za spomenike u Kruševcu nije dat nijedan dinar iz budžeta. On je odgovorio tako na pitanje zašto je planiran drugi spomenik Knezu Lazaru, koliko košta i zašto je potreban drugi spomenik. "Jedino što sam čuo je da se spomenik diže iz donacija ljudi. Nijedan dinar iz budžeta nije dat. Ne znam što smeta više spomenika", zapitao je Vučić. Podsetio je da ni spomenik Stefanu Nemanji nismo imali, da nemamo ulicu ni spomenik kralju Aleksandru Karađorđeviću. "Takvi smo mi, i sada ćemo da dignemo hajku na naše spomenike. Nije iz budžeta otišao novac", zaključio je on.

"Pustio sam ih da vrište i pričaju šta hoće, ali nisam ustupio ni za pedalj. Pozvani su bili samo da me linčuju, ja neću nikoga da bijem. Moje je da čuvam čast i obraz svake kuće", rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da nije savršen, ali da sa ponosom može da kaže da je predsednik koji se za svoju zemlju borio na svakom mestu.

"Želeo sam da im pokažem da nije Srbija prćija u kojoj će moći da tuku ljude po kućama. Hteo sam da im pokažem kako se čuva srpski dom, srpske žene i deca. Srbija. Kako je ne dam strancima, neću je dati ni batinašima u pokušaju", rekao je Vučić i dodao da ako je kriv što se Srbija gradi i razvija više nego ikada, onda priznaje.

"Istorija će da analizira u čije vreme je najviše urađeno, u čije vreme se najviše izgradilo, ko je prvi na vreme vakcine nabavio, ali i to ko se kako odnosio prema našem narodu na KiM", rekao je Vučić i dodao da narod sve vidi.

Vučić je rekao da nikada neće da kaže "juriš", nego će da kaže "zamnom".

"Što se tiče toga da će neko van izbora da dođe na vlast, verujte mi na reč da neće. Ne razumete koliko je normalna, racionalna i rodoljubiva Srbija spremna da čuva svoje pravo i budućnost svoje zemlje. Nećemo da dozvolimo onima koji bi da vrate Srbiju u prošlost da je unazade i pretvore u teren za sopstveno bogaćenje", rekao je Vučić, i dodao da neće nikada da napusti Srbiju, jer je voli više od svega.

"Neću da dozvolim da mi neko zbog svojih hirova preti najboljim ljudima. Pristojna Srbija se ne plaši batinaša", rekao je predsednik.

Vučić je rekao da je Srbija važnija od svih nas.

Nakon posebne sednice Vlade Srbije, koja je održana u Kruševcu, na pres konferenciji obratila se premiijerka Srbije Ana Brnabić koja je najpre čestitala praznik svima.

"Drago mi je što smo danas svi zajedno u Kruševcu. Čestitam vam na 650 godina ovog junačkog Grada", rekla je Brnabić.

Ona je rekla da će lično uložiti vreme i energiju kako bi mladi ostali u Kruševcu i talenat i znanje investirati iz tog grada.

"Do kraja sledeće godine Moravski koridor stići će do Kruševca i to će značiti mnogo bolje poslovne prilike za mlade u Kruševcu. Donekle sam tužna što smo morali da čekamo ovoliko godina da do ovog grada dođe autoput", rekla je Brnabić.

Kako kaže, čak i danas ima onih koji smatraju da Kruševcu ne treba autoput, ljudi koji su preko 10 godina vodili ovu zemlju.

"Na sreću danas je ova zemlja drugačija, i mi smatramo da Kruševac zaslužuje autoput i to digitalni. Kruševac je to zaslužio i ljudi odavde su to zaslužili", rekla je Brnabić.

Dodala je da je uloženo i u kanalizacionu mrežu, da je završena rekonstrukcija fabrike vode, i kako kaže, to je ono što se oslanja na sve ono što je urađeno do sada. Kako kaže, uspeli su paralelno sa borbom protiv koronavirusa, da izgrade dve kovid bolnice u Kruševcu.

"Ta bolnica će služiti i Kruševcu i čitavom okrugu. Da unapredimo i poboljšamo zdravstvenu zaštitu", rekla je Brnabić.

Premijerka je rekla da je juče obišla Ćele-kulu, spomenik koji je dodatno insipirisao za današnji dan, jer se, dodaje, nadovezuje na temu onoga šta je sve naš narod radio i koliko se borio da Srbija izdejstvuje svoju slobodu.

"Hvala vam na gostoprimstvu dragi kruševljani", rekla je Brnabić.

