UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS – Vučić: Srbija je slobodna zemlja u kojoj je sloboda štampe zagarantovana zakonom (FOTO+VIDEO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je ceremoniji obeležavanja završetka radova na konstrukciji Kule Beograd, nakon čega je odgovarao na pitanja novinara.

Predsednik je, odgovarajući na pitanja, rekao da je poslao saučešće porodici vojnika koji je stradao na Pešteru i da mu je to bila elementarna ljudska obaveza.

- Vest o tome da nisam poslao saučešće je notrna laž. Saučešće je najmanje što možemo da uradimo - kaže Vučić.

Kada je reč o kritikama na račun vojne vežbe, Vučić kaže da su kritike nešto na šta je navikao. Ističe da napadi dolaze od onih koji su se radovali uništenju srpske vojske. Raduje se, kaže, snažnoj vojsci Srbije, a ona će, najavljuje, biti još snažnija do marta sledeće godine.

Na pitanje o povećanju plata i penzija, Vučić kaže da su dobijeni rezultati za prvih šest meseci, a plan je bio da naš minus bude 110 milijardi, to je deficit koji je odobren od Skupštine, a on je tri puta manji od toga - svega 75 milijardi.

- To bi bio ogroman novac, više od milijardu evra boljeg rezultata, a mi to delimo na dva dela, jedan deo su bolji prihodi, a drugi deo je onaj zbog kojeg nismo zadovoljan, a to je onaj da nismo potrošili pare, ne na sebe, nego na projekte. Ovo znači da projekti nisu dobro spremljeni. Šest meseci nije kratak period, trebalo je da potrošimo više para jer time podtičemo stopu rasta. Zato ih molim da ubrzaju rast i stanje projekata pre nego što odu na brčkanje i kupanje - kaže Vučić.

Ističe da građani mogu i ove godine da očekuju povećanje plata i penzija, a da će u Beogradu prosečna plata početkom naredne godine biti 760-770 evra.

- Ovo su dobre vesti, kojih ne bi bilo bez velikih poslova, velikih snova, velikih projekata. Maksimum koji sada imamo u platama i penzijama samo ćemo da povećavamo. Jednu zemlju EU ćemo do kraja godine da prestignemo, a i ostale ćemo jednu po jednu naredne godine - kaže predsednik.

Na pitanje o poslednjoj haškoj presudi, Vučić kaže da je važno da ukažemo ljudima na činjenicu da su u predmetima Gotovina i Markač promenjena pravila i da mora da se vidi lični uticaj u zoni delovanja pomenutih ljudi.

- Posle tri godine se promenila ponovo sudska praksa i mislim da je to slika i prilika političkog delovanja Haškog tribunala i da treba da razumemo šta je bila namera, poruka i da razumemo svoju poziciju i da moramo da čuvamo mir, stabilnost, a da osvetu koja se sprovodila nad srpskim narodom i državom ne razumem, iako nismo bili anđeli. Ta osveta je jeziva i pitam se ima li joj kraja. Moramo da idemo uzdignute glave, da štitimo interese i budemo deo Evrope i sveta - rekao je Vučić.

Kada je reč o Mileni Popović, Vučić kaže da je razočaran prištinskom stranom koja nije sarađivala u istrazi ubistva njenog muža.

- Godinama slušam najgore gluposti i teorije zavere i tome neće biti kraja jer su pojedini politički i medijski tajkuni toliko arogantni i toliko im je potreban novac, da će za novac da urade sve i unište čitave porodice. Predstavljaće ljude ubicama, narko dilerima, ali mene zanima istina. Verujem državnim organima i užasnut sam prizorima iz vlasti Dragana Đilasa i Marinike Tepić, a ako se ti prizori nisu popravili, onda je to sramota za nas - rekao je predsednik.

Srbija je slobodna zemlja u kojoj je sloboda štampe zagarantovana, rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara. Kaže da je nepotrebna, štetna i loša bila izjava gospođe Biljane Pilje.

- Lično sam je zamolio da izjavu izbriše sa mreža jer, ako su se oni dičili spaljivanjem knjige, molim ljude iz najveće stranke u Srbiji, da ne govore loše o novinarima, da ne spaljuju, seku i mi ne smemo da budemo slični onima koji su Srbiju razorili. Molim ljude da vode računa o tome kako se odnosimo prema onima koji misle drugačije, to nam je obaveza - kaže Vučić.

Kada je reč o Bečićevoj izjavi o odnosu Srbije i Crne Gore, predsednik kaže da činjenice govore sve.

- Šta je Srbija uradila protiv Crne Gore? Znate li da mi kažete jednu činjenicu? Jesmo priznali nezavisnost Boke ili nekog drugog dela Crne Gore? Nismo. A oni su priznali nezavisnost Kosova. Jesmo li mi proterali njihovog ili oni našeg ambasadora? Jesu li oni nama dali vakcine ili mi njima? Dali smo im, a onda su deo vakcina, da bi ponizili Srbiju, dali su 400 vakcina vojsci tzv. Kosova. Ovo su sve činjenice, a oni se njima hvale - kaže Vučić.

Kaže da su Srbiju optužili zbog pisanja tabloida.

- Mene svaki dan optužuju u tabloidima, i mene i moju porodicu. Ovo su nepobitne činjenice. I šta je Srbija uradila loše CG? Ništa! Mi ćemo punu bezbednost da garantujemo Krivokapićevim ćerkama, a trebalo je samo da se obrate našim službama bezbednosti, a ne da prave cirkus - kaže predsednik.

Ističe da Srbija mora da pokazuje napredak u svim oblastima, baš kao što smo ga pokazali na projektu Beograda na vodi.

- Ismevali su nas kada smo pokazali maketu, govorili da ćemo da pravimo jednu kafanu. Haldun, jedan od najvažnijih ljudi u Abu Dabiju, rekao mi je da se ovakvih maketa nagledao, ali da je jedno sigurno - "ako ti budeš uporan, ovo ćete pretvoriti u javnost".

- Taj dan nikad neću zaboraviti! Snove smo pretvorili u javu! Ponosan sam jer smo napravili jedno od najlepših mesta u Evropi - rekao je Vučić.