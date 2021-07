Vladimir Orlić, član Predsedništva SNS, rekao je da "žuti tajkun Dragan Đilas, suvereni gazda žutog preduzeća iz bivšeg režima, i dalje bezuspešno ubeđuje celu Srbiju da on sa vremenima pljačke i uništavanja zemlje, a kojom je tada vladalo upravo njegovo žuto preduzeće - nema ništa."

- On, bez čijeg se blagoslova ništa nije radilo u lopovskom preduzeću koje se lažno predstavljalo kao vladajuća stranka, sada se odriče nakaznih slika što svedoče o njihovim nedelima? Ćorav mu je to posao. Srbija pamti i ona zna: svaki od tih jezivih tragova slika je i prilika samog Đilasa, njegovih Marinika i ostalih uposlenika tajkunske firme. Oni svedoče - u šta su nam državu jednom pretvorili - kazao je Orlići dodao:

- Tamo gde se Đilas pitao najviše, po Beogradu, brigu za decu pokazao je time što je deci oduzeo prostor i pretvorio ga u studio za rijaliti program, samo da bi sam Đilas na tome uzimao pare. Pa se ta Đilasova "briga" pokazala i u dugu prema trudnicama, većem od tri miliona evra. I taj dug su vratili drugi, nije Đilas. Baš kao i njegov dug prema porodiljama, u iznosu od šest miliona dinara. I te pare je pojela čuvena Đilasova "briga" za decu. I onda kada je baš deci, i to baš preko Centra za socijalni rad, uskratio 11 miliona - ponovo, i to su vratili drugi, nije Đilas. Izgleda je pravilo: sve ono što Đilas upropasti - poprave, nadoknade, u red dovedu ljudi koji o Srbiji brinu nakon što je narod oterao Đilasa i ostatak tajkunsko - lopovskog kartela. Pa zašto bi, onda, po pitanju domova za decu bilo drugačije?

Orlić je upitao:

- I u čemu je tačno, po Đilasovoj skaradnoj pameti, krivica Aleksandra Vučića? U tome što kaže: neprihvatljivo je da bilo šta danas makar i liči na onu jezu iz vremena tajkuna? To mu je greh? Ili je on kriv žutom tajkunu i zbog toga - što su 2012., u Đilasovo vreme, i domovi za decu izgledali jezivo? Jasno, već ste ga optužili da je kriv i za temperaturu vazduha i klimu na planeti - pa šta vas sprečava da ga optužujete za sopstvenu sramotu i nedela? Kredibilitet tako sigurno ne možete da izgubite, jer to odavno nemate. Narod je vas, lažove, neznalice, tajkunčine i lopove spremne da zarađuju čak i na tuđoj deci - odavno prezreo. I zato neka se ne trude uzalud Dragan Đilas i njegovi satrapi da bezveznim poricanjem pobegnu od sebe i svog "zaveštanja". Tragovi njihovih nedela su isuviše neumoljivi da bi taj beg bio moguć, jasno se vide čak i danas. I ti im tragovi, trajno - zaudaraju nečoveštvom.