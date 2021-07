ŽELJKO MITROVIĆ za Srpski telegraf BEZ DLAKE NA JEZIKU: GLEDAO SAM VUKA JEREMIĆA KAKO VRTI GOLIM DUPETOM

Vlasnik ružičaste imperije govorio je za Srpski telegraf o druženju s Vučićem, srpskim političarima, napadima na Pink, novim projektima...

Vlasnik TV Pink, čovek kojeg oponenti često nazivaju srpskim Hauardom Hjuzom, Željko Mitrović u ekskluzivnom intervjuu za Srpski telegraf otkriva da njegovo prijateljstvo sa Aleksandrom Vučićem datira iz srednjoškolskih dana, priča o tome da Pink za rijaliti napadaju samo zato što ima ogromnu gledanost i da njegova kompanija plaća porez državi od skoro 20 miliona evra.

Prvi čovek ružičaste medijske imperije iznosi i saznanja, iz prve ruke, o srpskim političarima, otkrivajući pikantne detalje o Vuku Jeremiću i Draganu Đilasu.

Pink pojedini delovi društva doživljavaju i označavaju kao režimsku televiziju. Kakav je vaš stav o tome?

- Ti isti pojedini delovi društva radnike u gradskoj čistoći, dok čiste terazijski tunel, nazivaju režimskim, ali i lekare, koji su u borbi protiv KOVID bili pravi heroji, takođe nazivaju režimskim, bankare, kojima nisu platili ratu kredita, takođe zovu režimskim. Zapravo sve koji rade svoj posao i ne učestvuju u njima toliko priželjkivanoj anarhiji i sveopštem haosu nazivaju režimskim. Lično nikada ne znam da li me kude ili hvale kada me zovu režimskim jer je poznato da nisam baš neki ljubitelj anarhije!

Drugarstvo s Vučićem iz Zemunske gimnazije Kakav je vaš lični odnos s Vučićem? - Naš odnos je pun uvažavanja i poštovanja, ali bih mogao reći da se može nazvati i prijateljskim. Nažalost, dok smo zajedno išli u Zemunsku gimnaziju imao je više simpatija prema mojoj muzici nego danas, ali bože moj.

Ne obazirem se na ludake koji nipodaštavaju svaki rad i uspeh, uglavnom su to oni kojima i dalje roditelji kupuju cigarete.

Ne krijete da podržavate politiku Aleksandra Vučića. Da li ste imali neke neprijatnosti zbog toga?

- Podrška Aleksandru Vučiću već odavno nije samo podrška političkoj opciji, već podrška zdravom razumu. Ja ne podržavam Aleksandra Vučića zato što mi se sviđa njegova frizura, već zato što velikom brzinom podiže standard građana, gradi fabrike, puteve, bolnice i cele gradove, uspeva da dinar održi stabilno, drži spoljni dug pod kontrolom, bezmalo je udvostručio bruto domaći proizvod, prvi u Evropi je obezbedio vakcine za svoje građane, a ne zaboravite i nabavku impresivnog broja respiratora kada je to bilo gotovo nemoguće. Ako ste primetili, ni decu više ne lečimo SMS porukama, već je višestruko podignut budžet za lečenje dece u inostranstvu i, na kraju, učinio je da se građani Srbije i Srbi van Srbije konačno osećaju ponosnim što su Srbi i bez toga da je topio tenkove i lako naoružanje, naprotiv, paralelno je podizao vojsku i gradio prijateljstva među državnicima i na zapadu i na istoku, mnogi od njih su danas njegovi bliski prijatelji! Ili, ajmo ovako, ako nekom smeta Vučićeva beskompromisna borba sa organizovanim kriminalom, onda je pravo pitanje gde je i zbog čega nestao zdrav razum kod onih koji ga ne podržavaju!

Smeta im Pinkova gledanost, a ne rijaliti Često ste na meti zbog rijalitija. Kakav je vaš stav o tome? - Da li stvarno mislite da je nekom problem rijaliti-program na jednom od 100 kanala, koliko ih danas ima svako domaćinstvo?! Sećate li se možda kakvo iživljavanje je Pink preživeo zbog "Grand produkcije" i "Grandovih" emisija? Pre sedam godina je "Grand" prešao na jednu drugu televiziju i odjednom to više nije bila tema. Dubina tog licemerja je direktno proporcionalna gledanosti, uticaju i snazi televizije Pink zbog njenog političkog profila, a ne zbog rijalitija ili bilo kog drugog programa.

Kako, kao vlasnik najgledanije komercijalne televizije, vidite političku i javnu scenu u Srbiji?

- Osim ovog što radi Aleksandar Vučić i koalicija oko njega, sve ostalo malo podseća na neartikulisani brlog ideoloških i političkih različitosti, mada i on sam bar jednom mesečno počisti nečasne ambicije svojih umišljenih lokalaca, koji se ponekad zanesu i zaborave ko im je, u stvari, omogućio da budu to što jesu i da su tu, pre svega, zbog sprovođenja zajedničke politike.

Sledeće godine su izbori? Hoćete li ponuditi opozicionim partijama termine na Pinku, kao i sučeljavanje s predstavnicima vlasti, i kakav njihov stav po tom pitanju očekujete? Ovo pitamo s obzirom na to da svako ko je opoziciono nastrojen, a pojavi se, recimo, u "Hit tvitu", kasnije prođe kroz neku vrstu opozicionog toplog zeca.

- Redovno pozivamo opozicione predstavnike da gostuju u "Hit tvitu", zapravo jedinoj političkoj emisiji koju imamo van informativnog programa! Razlog zbog koga ne dolaze je upravo taj da bi mogli da zapomažu kako ih nema u delu srpskih medija, ali suštinski i pravi razlog je uvek bio verbalna nemoć u stvarnom sučeljavanju, ali i suočavanju sa sopstvenom političkom, a ponekad i kriminalnom, prošlošću.

Kakvo je sada stanje u šou-biznis industriji? Šta je sve korona promenila? Kakvi su dalji planovi vaših kompanija u filmskoj, muzičkoj, TV industriji?

- Uveren sam da smo period korone dobro iskoristili da pripremimo i pokrenemo desetak različitih projekata. Pinkov istraživačko-razvojni centar (PR-DC), Apollon, Artemida, TV kanali Red i Vesti, samo su neki od projekata koji će svoj pun kapacitet doživeti u 2022.

Zajebana kletva! Kako komentarišete novu srpsku kletvu "Dabogda ti Željko Mitrović pisao pismo u minut, dva". - Zajebana kletva!

Kakva je uopšte budućnost televizije, globalno i kod nas?

- Dugoročno će opstati samo one televizije koje se budu transformisale u ozbiljne proizvođače programa. Pink je upravo takvu transformaciju izveo u prethodnih osam godina! Danas emitujemo preko 60 kanala i posedujemo preko 20 studija, 60 odsto prihoda nam dolazi od prodaje i izvoza proizvedenog programa, a samo 40 odsto od pružanja marketinških usluga.

Kako je TV Pink prošao kroz epidemiju virusa KOVID-19?

- Pink je od svog osnivanja u vanrednoj situaciji i to svaki dan, ta vrsta kondicije je učinila da period korone bude izazov koji treba pobediti i prevazići. Svi znamo da nije bilo sve baš lako, ali važno je da je najgore prošlo i takođe je važno i da smo bili bar malo društveno korisni s nabavkom i besplatnom podelom vizira i druge zaštitne opreme najizloženijim zdravstvenim centrima i zdravstvenim radnicima. Na to sam ja lično, ali i Pink, veoma ponosan!

I vi i supruga ste godinama visoko kotirani na listama najuticajnijih u šou-biznisu? Da li vam to godi ili vas možda, na neki način, opterećuje?

- Uticaj je merna jedinica uspeha onoga čime se mi bavimo. Svako priznanje uspeha u oblasti kojom se bavite uvek može samo da prija! Ne obazirem se na ludake koji nipodaštavaju svaki rad i uspeh. Uglavnom su to oni kojima i dalje roditelji kupuju cigarete.

Saradnja s Norom Džons Da li vam je žao što je korona zaustavila karijeru DJ Žeksa ili ste "utehu" pronašli u radu s grupom Monk? Pošto svirate gitaru, da možete da izaberete, s kojom biste svetskom ili našom zvezdom odsvirali koncert? - Niko ne može zaustaviti karijeru DJ Žeksa, pa ni korona. Korona me je samo okretala ka različitim muzičkim instrumentima i malo naterala da se vratim u instrumentalnu formu, a voleo bih da sviram sa Norom Džons, da bih njoj učinio i pomogao, a ne sebi.

Šta se dešava sa vašim projektom letećeg automobila?

- Leteći automobil čeka samo dozvole nadležnih organa i spreman je za letenje!

Koja je vaša omiljena emisija na TV Pink?

- Uvek ona koja pravi najviše rejtinge ili gledanost!

Napadi na porodicu predsednika Vučića, a posebno brata Andreja i sina Danila, veoma su česti. I vi ste, nakon saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovao vaš sin, doživeli da se jedan tragičan događaj koristi u političke svrhe. Kako gledate na to?

- Viteštvo nikada nije bila osobina srpske opozicione scene, i to je razlog zašto su familije i deca poznatih javnih ličnosti bili meta retardiranih, umobolnih i neostvarenih Tviter kretena, koji bi i sopstvenu majku prodali zarad "pet grama" političkih interesa. Srbija na Tviteru ima više ludaka i psihopata nego što taj isti Tviter ima korisnika u Srbiji, što će reći da je možda vreme da se prebrojimo na nekim sledećim izborima, pa da posle nokaut-otrežnjenja krene sistemsko lečenje u specijalizovanim i posebnim klinikama, u koje, naravno, ubrajam i ustanove za izdržavanje dugoročnih zatvorskih kazni zbog uveliko poznatih krivičnih dela. Ovo, naravno, ne znači da moj sin nije imao saobraćajnu nesreću s tragičnim posledicama, ali ja garantujem, i uvek sam garantovao, da ga pravda neće zaobići ako postoji razlog za to!

Postoji li neki političar kojeg nikad ne biste pozvali u emisiju na TV Pink i zašto?

- Ne!

Ko bi se sa političke scene dobro snašao u rijalitiju?

- U "Zadruzi" bi se sigurno vrhunski snašao Vuk Jeremić, znam da ne mogu da ga ubedim parama jer je odavno već mnogo marnuo, ali je svakako autentičan lik! Ja ga se sećam još iz Vašingtona, kad je u crvenim štramplicama, na Bušovoj inauguraciji, donosio kafu meni i guverneru Hejli Barbaru. Gologuzog i vrtoguznog Vuka neću opisivati da ne bih poremetio sopstvene etičke kodekse. Sad, da ja ne bih bio kao on, moram da čuvam tajne o njemu i njegovoj porodici jer to nije deo politike, a ja nisam zao kao on!

Da raščlanimo mit o "Pinkovom poreskom dugavanju". Da li Pink sistem duguje bilo šta državi na ime poreza?

- Pink ne duguje nikakav porez državi! TAČKA! Pink plaća svake godine skoro 20 miliona evra državi Srbiji po različitim poreskim osnovama. TAČKA. Pink se sprema za otvaranje još 200 novih radnih mesta! TAČKA! Tviter je skup bolesnih lažljivih psihopata i ludaka! TAČKA!

Kakav je bio Dragan Đilas kao partner na televiziji i kako je pokušavao da uceni i preuzme najgledaniju srpsku komercijalnu televiziju?

- Dragan Đilas je uvek voleo pare i samo pare. Bio je spreman na sve ako su, kao rezultat bile vidljive PARE! Slagao bih ako bih rekao da je Đilas oboleo od bolesti posedovanja, on zapravo nije želeo da poseduje ništa, želeo je uvek samo jedno, profit i pare, a ne vlasničke glavobolje.

Ko je, prema vašem mišljenju, najperspektivniji opozicioni političar u Srbiji?

- Nije se pojavio, ali izgleda i da neće.

Na slobodnom srpskom tržištu nedavno su se pojavile i hrvatske dnevne novine Nova. Da li ste imali prilike da vidite prvi broj štampan u Osijeku?

- Da li stvarno mislite da imam vremena da komentarišem Đikijeve srednjoškolske eseje?!