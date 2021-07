Ksenija Vučić za Pink: Evropa više ne skriva svoje unutrašnje konflikte (VIDEO)

Dijalog Beograda i Prištine je od presudnog značaja za očuvanje stabilnosti u regionu, dok će Srbija nastaviti put progresa i razvoja zahvaljujući zahvaljujući svom evropskom putu, rekli su sagovornici TV Pink.

Ksenija Vučič, novinarka Pinka, rekla je da sa velikom pažnjom i zadovoljstvom prati sve komentare nekadašnjeg predstavnika Bele kuće za dijalog Beograda i Prištine Ričarda Grenela i osvrnula se na poziciju Evropske unije i Berlinskog procesa.

- Ja se bojim da je današnja Evropska unija u velikim problemima i unutrašnjim konfliktima, od kojih su neki skriveni, a neki otvoreni. Recimo, sama pojava Višegradske grupe dovoljno govori o tome kakvi su odnosi unutar same EU. Ali uprkos svemu tome ne znači da mi ne treba da izvlačimo ono najbolje što nam EU pruža i da to koristimo kod nas bez obzira na to kada ćemo pristupiti u Uniju - navela je Vučić.

Prema njenim rečima Srbija bi kao i do sada trebalo da nastavi da ima takav odnos i prema Kini, Rusiji i SAD.

Veljko Nestorović, urednik na portalu Kosovo online, rekao je za Pink da je očigledno da SAD ima svoj interes za razvoj uticaja na Balkanu.

- SAD i te kako imaju interes na Balkanu, u krajnjem slučaju, ako ne zbog njih samih, onda da se suprotstave interesima drugih zemalja. Naravno da svi imaju svoje interese, a vi vidite reakciju SAD, a videli smo i izjavu Palmera da je obaveza Prištine da oni formiraju Zajednicu srpskih opština - naveo je Nestorović.

On je dodao da se Metju Palmer tu ogradio rekavši kako Priština to mora da uradi u skladu sa svojim (tzv.) ustavom.