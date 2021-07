Petković: Razgovore počinjemo u vezi sa ZSO

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković izjavio je danas da će novu rundu tehničkih dijaloga sa Prištinom početi temom o neformiranju Zajednice srpskih opština.

Petković je rekao da se sutra navršava tačno 3.000 dana od kad je potpisan Briselski sporazum, kao i da Priština nije ispunila svoj deo sporazuma i prvih šest tačaka koji se odnose na ZSO.

"To će svakako za nas biti glavna tema, takođe ćemo razgovarati o nestalima jer je to važno pitanje koje opterećuje dve strane i nije samo reč o političkom pitanju već i o civilizacijskom pitanju", rekao je Petković.

Prema njegovim rečima, jedna od tema biće i sporazum o slobodi kretanja jer, kako kaže, Priština ga zloupotrebljava, kao i druge potpisane sporazume.

"Znate da je i meni i drugim zvaničnicima Vlade više puta bilo onemogućeno da posetimo našu južnu pokrajinu.

Razgovaraćemo i o pitanju bezbednosti Srba, kao i po povratku interno raseljenih, što je bila i tema prošle godine na tehničkom dijalogu", rekao je Petković.

Kako je dodao, delegacija beograda tražiće i da se intenziviraju razgovori o povratku interno raseljenih lica.

On je ocenio i da premijer privremenih institucija Aljbin Kurti ne shvata vreme, ne razume realnost i svetske političke prilike i negira sve, kao i da neće da prihvati sporazume koji su potpisani jer su to potpisali predstavnici Prištine pre njega.

"Međutim, on mora da shvati da ne počinje istorija s njim, već postoje obaveze koje je Priština preuzela u periodu pre njega i ono što je pregovarano pre, danas mora da se poštuje. To je ono što ćemo tražiti u Briselu, implementaciju potpisanih sporazuma. Mi smo sve ispunili i sada Priština mora da ispuni svoje obaveze", rekao je on.

Petković dodaje i da peruje prištinskoj strani da će ispuniti neki novi dogovor, ako nisu ispunili ništa od onoga što je u međuvremenu dogovoreno.

"Mora da postoji minimum poverenja da bismo došli do kompromisnog rešenja. U sredu nas očekuju razgovori sa prištinskim tehničkim timom. Mi idemo sa našim ekspertima, dobro smo pripremljeni za dijalog", rekao je Petković.

