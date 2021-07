Aleksandra Tomić, predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Skupštine Srbije rekla je za Pink da se Srbija nalazi na putu stabilnog ekonomkog razvoja.

Predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Skupštine Srbije istakla je da je sve što radi predsednik Srbije Aleksandar Vučić u funkciji ekonomskog razvoja.

- Kada jedna zemlja dobije fabriku koja se bavi sofisticiranom proizvodnjom, a to je održavanje i proizvodnja avio-motora, to je već jedno veliko priznanje za sve ekonomske rezultate koji su postignuti proteklih godina. A kada se kaže ''zaposlenje za 500 novih ljudi'' to se odnosi na 500 novih inženjera - rekla je Tomić.

Ona je objasnila da je to još jedan dobar pokazatelj na putu ekonomskog razvoja Srbije.

- To je još jedan dokaz da Srbija sada prelazi na investicije zasnovane na znanju a ne isključivo na realne investicije zasnovane na radnoj snazi. Kada kažemo da Srbija zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću otvara novu fabriku nemačke kompanije koja se bavi proizvodnjom avio-motora onda govorimo upravo o novoj industrijskoj revoluciji 4.0, i govorimo o zapošljavanju novih mladih ljudi, mladih inženjera koji ćew ostati ovde u Srbiji - kaže Tomić.

Jelena Vukoičič, politikolog rekla je za Pink da je dolazak nemačke firme MTB odlična vest za Srbiju.

- Deo opozicije ovde već godinama unazad u svojim najčešće neutemeljenim kritikama vlasti ističe kao smo mi zemlja jeftine radne snage, kako se naši radnici neprekidno ponižavaju i slično. Međutim, ako pogledamo situaciju koja je aktuelna godinama unazad, to nije istina. Naša prosečna plata će u narednih nekoliko meseci preći više od 600 evra na teritoriji cele Srbije - rekla je Vukoičić i dodala da je prosečna plata u Beogradu već sada daleko iznad 600 evra.