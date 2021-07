PAKLENI PLAN! STRANCI IMAJU SPISAK OPOZICIONARA ZA DRŽAVNE FUNKCIJE Postavili "spavače" u institucijama, smeta im nezavisna Srbija

Predsednik Aleksandar Vučić otkrio je da ima pouzdana saznanja da su strani predstavnici u Srbiji već izabrali svoje kandidate među njegovim političkim protivnicima i da ih guraju na određene funkcije.

- Postoje stranci koji guraju određene kandidate za određene funkcije. Ja već znam ko će im biti kandidati, već su ih izabrali i oni ih guraju, a i njih su upoznali s tim - izjavio je Vučić tokom gostovanja na TV Hepi.

Jedina nepoznanica

On je napomenuo da im je jedina nepoznanica da li će se i za koju poziciju on kandidovati.

- Razmišljaju kako i koga tu da kandiduju i nisu sigurni da bi tu neko mogao da pobedi... Ali za gradonačelnika su sigurni da će oni da pobede. Tu je strani faktor uveren u pobedu - dodao je on.

Vučić nije želeo da u javnost iznese detalje o tome ko su ti stranci.

- Moja poruka njima je da znam šta rade i kako se direktno mešaju u naše neke stvari, a onda kukaju kako se njima neko meša, a pritom to nije američki ambasador, odmah da vam kažem - zaključio je Vučić.

Oprobane metode

Bivši oficir Kontraobaveštajne službe Ljuban Karan kaže za Kurir da i sada zapadne zemlje koriste oprobane metode da svojim uticajem i preko svojih agentura na legalan način dovedu određene strukture na vlast i tako nesmetano ostvare svoje ciljeve.

Ljuban Karan

- Posao im je utoliko otežan što su bivše strukture, koje su po njihovom diktatu ranije radile, sada kao opozicija ne samo kompromitovane već i u raskolu. Međutim, to ne znači da nema ovih pokušaja i da ih neće naterati da se pre izbora ne sastave u jednu političku priču. U međuvremenu im je potrebno da rade ne samo na propagandi i medijskoj promociji već i na kompromitaciji aktuelne vlasti. U tom poslu se oslanjaju na svoje "spavače" u važnim institucijama i partijama. Aktuelna vlast nije im po volji, jer zastupa politiku suštinske nezavisnosti i vojne neutralnosti, a one žele Srbiju u NATO - naglašava on.