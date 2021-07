'SRBIJA I MAĐARSKA DANAS IMAJU NAJBOLJE ODNOSE SARADNJE'! Miroslav Čučković za Pink: Naš ulaz u Evropu biće preko Mađarske (VIDEO)

Poseta premijera Mađarske Viktora Orbana Srbiji i sastanak sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem svedoči o dobrim i bratskim odnosima saradnje dve države, saglasni su sagovornici Pinka.

Miroslav Čučković, predsednik opštine Obrenovac, rekao je za Pink da je Viktor Orban prepoznao dobru ekonomsku i politiku prijateljstva i pomirenja koju sprovodi predsednik Srbije.

- Vučić je počeo da gradi te mostove prijateljstva, pre svega u regionu i sa našim susedima. Rezultati te politike sa Mađaraskom se vide. Mi smo u ekonomskom smislu u trgovinskoj razmeni bili na 13. mestu, sada smo na petom mestu - rekao je on.

Čučković je objasnio da je trgovinska razmena sa Mađarskom tokom perioda kovida iznosila oko dve milijarde evra.

- Gradimo velike infrastrukturne projekte, naš ulaz u Evropu biće Mađarska i Budimpešta. Viktor Orban je prihvatio našu ruku saradnje. Mi danas imamo najbolje odnose sa Mađarskom. Ono što je važno jeste da se saradnja Srbije i Mađarske odvija kao i do sada, i da pokažemo da ekonomija može da pobedi politiku. Evropska unija ne može da opstane u ovakvom obliku bez nove energije - rekao je on.

Darko Zlojutro, novinar, rekao je za Pink da je poseta mađarskog premijera Viktora Orbana Srbiji još jedan dokaz ''najboljih odnosa u istoriji Mađarske i Srbije''.

- Saradnja Srbije i Mađarske se može izjednačiti sa bratskom. Sve poruke koje je Viktor Orban izrekao u Srbiji idu u tom smeru - rekao je on.

Zlojutro je potvrdio da je izuzetno lepo i dobro da Srbija ima tako velike prijatelje u Mađarima.

- Viktor Orban je pre par dana izjavio da Evropska unija mora da prihvati Srbij u svoje članstvo. To je naišlo na odjeknulo u EU i naišlo na velike osude. Najveće osude su došle iz Zagreba. Milanović je poznat po svojim biserima, tu ne treba ništa komentarisati. Kada se on usudi da komentariše Viktora Orbana to je kao neki šou iz Monti Pajtona - rekao je Zlojutro.