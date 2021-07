Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je otvaranju Zdravstvene stanice Borča u okviru Doma zdravlja "Dr Milutin Ivković" Palilula.

Građani Borče će danas dobiti najmoderniji dom zdravlja u Srbiji u čijem sastavu će biti i služba hitne pomoći.

Podsetimo, izgradnja doma zdravlja počela je u decembru 2019. godine, a projektovan je za populaciju od 200.000 stanovnika, što je sasvim dovoljno ako se uzme u obzir da u Borči živi 150.000 ljudi.

Dom zdravlja ima 7.000 kvadrata, od čega 1.300 pod zemljom, a u ovoj ustanovi radiće 150 lekara i sestara.

Ministar zdravlja Zoran Lončar izjavio je da građani više neće morati da prelaze most da bi išli na preglede, već sve što im je neophodno mogu da obave u ovom Domu zdravlja.

Predsednika su, inače, pred Domom zdravlja dočekali zdravtsveni radnici, njih oko 400, koji su, prema rečima ministra Lončara, insistirali da dođu.

- Hvala vam što ste došli! Rekao sam da ćemo da uradimo ovu zdravtsvenu stanicu, ali i da ćemo da radimo kanalizaciju i pre kraja godine počinjemo i kanalizaciju na levoj obali Dunava. Polako ćemo da radimo sve što nismo u prethodnih 30 godina - rekao je predsednik okupljenima.

Vučić je rekao da je bila obaveza da se ovo uradi, da su godine prolazile, a da gotovo nijedan političar ništa veće nije uradio.

- Napornim radom dobili smo ovaj velelepni objekat. Hvala vam na strpljenju, a mi ćemo da nastavimo da radimo - rekao je predsednik.

Oko 70.000 kartona prebačeno je u ovaj dom zdravlja, a predsednik je poručio građanima Borče da ne moraju da idu u centar grada jer imaju moderniji dom zdravlja i sve na jednom mestu.

- Gradićemo i nove mostove, uskoro i autoput do Zrenjanina, a onda spajanje Zrenjanina i Novog Sada. Sve ovo podići će vrednost vaše imovine ovde, a podići i vaš standard. Dovešćemo investitore na levu obalu Dunava, a onda smo, čini mi se, obavili svoju misliju. Ponosan sam, pre svega na zdravstvene radnike, jer nema ništa svetije od spasavanja života ljudi - rekao je predsednik Srbije.

Vučić se zahvalio građanima Borče i najavio da će se i dalje raditi i ulagati u ovaj deo Beograda.

Direktor doma zdravlja Palilula dr Aleksandar Stojanović rekao je da je sve urađeno u roku, kvalitetno i da ovako moderna zdravtsvena stanica ne postoji u ovom delu Evrope.

- Dom zdravlja smo uradili za dve godine i mislim da je urađen odlično. I spolja izgleda lepo i ne deluje uopšte kao dom zdravlja. Zdravstvo postaje jedan od ključnih stubova, ne samo društva, već države. Važno je za bolji standard i za, pre svega, spasavanje ljudi - rekao je Vučić.

Primećuje, kaže, da ljudi počinju da veruju Srbiji i vide da možemo da se takmičimo i pobeđujemo druge u Evropi.

- Od Kikinde, Pirota, Loznice, Smederevske Palanke, Prokuplja... Svi oni dobijaju ulaganja u zdravstvo. Gradimo 12 novih bolnica i to su ogromna ulaganja - kaže predsednik.

Najavio je novo povećanje plata pre kraja godine, a koliko će ono biti, zavisiće od stanja u budžetu.

Predsednik Srbije se, nakon obilaska Doma zdravlja, obratio novinarima.

Neki su imali viziju, radili više od ostalih i zato danas otvaramo ovu ustanovu. Vizija stabilne i moderne Srbije postaje realnost, a za mene je važno da smo ljudima na levoj obali Dunava, posle decenija obećavanja, počeli da dajemo ono što im pripada. Ovaj velelepni centar je divno mesto gde ćemo spasavati živote - kaže Vučić.

Građani više ne moraju da idu u centar grada, već mogu da dobiju sve što im je neophodno na ovom mestu. Razvojem zdravstva, kaže, pokazujemo koliko vredi ulaganje u isto.

- Izgradili smo i uradili više nego za prethodnih 50 godina. Uradili smo dve nove kovid bolnice, radimo treću, rekonstruisali smo Tiršovu i na desetine bolnica širom Srbije. To je za nas najvažnije jer, koliko budemo sposobni da sačuvamo živote, sačuvaćemo i budućnost - kaže predsednik.

Dodaje da se svuda gradi, a da na malo mesta ima kašnjenja. Ovaj projekat je, kaže, urađen na vreme i urađen dobro.

- Hvala lekarima, epidemiolozima i pozivam ljude da se vakcinišu. Molim lekare da donesu odluku kada je reč o trećoj dozi vakcine jer vakcinisanima i revakcinisanima već ističe rok. Imamo vakcine, imamo 1,3 miliona doza, ne ističe im rok kako su neki rekli, i molim ljude koji se nisu vakcinisali da se vakcinišu. To što ste vakcinisani ne znači da se nećete zaraziti, ali su šanse za ozdravljenje znatno veće - kaže Vučić.

Od oktobra, kaže, stiže i peta vakcina - Moderna, a za koji dan punjenje ruske vakcine. Najavljuje i proizvodnju kineske vakcine u Srbiji.

Molim vas, vakcinišite se! Ne treba nam ponovno zatvaranje zemlje! Hoćete veće plate, ali ako zatvorimo zemlju, ne možemo da ih povećavamo. Pitanje odgovornosti je ključno - rekao je predsednik.

Vučić je ogovarajući na pitanja novinara koja se odnose na navode da su dva Srbina viđena neposredno pred trovanja, rekao da postoji analitza kretanja dva lica sa novosadskim tablicama, te da oni nisu bila ni 500 metara blizu od izvorišta.

- Politička pozicija Srbije je teška i nezavidna po pitanju regionalne stabilnosti. Svi se naoružavaju, to ukazuje da moramo imati visoku dozu obazrivosti i pažnje i da precizno delujemo u budućnosti - istakao je predsednika.

Vučić je istakao da Srbije ima dovoljnu silu da odvrati svakog potencijalog agresora.

Ogovarajući na pitanja novinara, Vučić je istakao do sada ni jedan predsednik nije nikome izlazio na televizijski duel osim u drugom krugu predsedničkih izbora.

Uvek sam spreman da razgovaram sa njima, odlazio sam kao premijer u Skupštinu i odgovarao predstavnicima opozicije, odgovorao sam na laži, nisam čuo mnogo mudrih ideja - kaže predsednik Srbije.

Kako je dodao, ideja o povećanju minimalca je da se pomogne najsiromašnijim građanima.

- Ako dođemo do toga da imamo minimalac od 300 evra, nije dovoljno, ali je mnogo bolje. Deo troškova poslodavaca ćemo preuzeti na sebe - naveo je Vučić.

Govoreći o vakcinacija, Vučić je rekao da u ovom trenutku ne može da prihvati nikakve diskriminatorne mere.

Naše je da ozbiljno i odgovorno radimo na temi zelene agende. Neću nikome da se dodvoravam. Ljude koji se ulizuju nekome prezirem, bez obzira iz koje su stranke. Ne pada mi na pamet da se dodvoravam, ako je Zakon o vodama u skladu sa Ustavom potpisaću, ako nije neću, ali da će neko da ima nameru da uništava naše vode i reke, to nikome ne pada na pamet. Nismo ludi i blesavi da uništavamo naše vode i životnu sredinu, nemojte obmanjivati ljude - rekao je Vučić.

Predsednik je osvrnuvši se na kritike opozcije, rekao naveo da Srbija ne sme da bude pobednik jer je u njihovo vreme uvek bila na repu.

- Nije bila sfera u kojoj je nešto funkcionisalo, sem lopovluka i pljački - rekao je Vučić.

Moja politika su putevi, bolnice, naša politika, politika svih normalnih i pristojnih ljudi su veće plate zasnovane na realnoj osonovi, snažna vojska i policija, a ne laži i gluposti. Zašto nisu napravili neku bolnicu, dom zdravlja? Koji su klinički centar napravili, ne u Beogradu, nego u celoj Srbiji - kaže predsednik Srbije.

Vučić je ponovio da se završavaju projekti za kanalizaciju i da će radovi krenuti do kraja godine.

- Što se tiče predsednika opštine, on je u pritvoru, a ne u zatvoru. Nije osuđen. Imaće priliku da se brani i neću da iznosim ni jedan zaključak više do kraja postupka i presude jer to ne bi bilo fer ni prema njemu, ni prema njegovoj porodici. Ponosan sam na to što nema zaštićenih bez obzira da li je reč nekome ko je iz moje stranke, ili iz neke druge - rekao je Vučić.

On je dodao da je želeo da dođe na otvaranje doma zdravlja u Borči.