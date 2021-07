Trn u oku predstavnicima pojedinih stranaka je učešće predsednika Skupštine u dijalogu, kaže Dačić, jer smatraju da su evroparlamentarci – dovoljni.

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je da postoje dve grane međustranačkog dijaloga, jedna od njih je dogovorena još ranije i podrazumeva posredstvo evroparlamentaraca, a druga smatra da je to mešanje u unutrašnje stvari i traži direktan dijalog sa predstavnicima vlasti.

- Shodno tome smo pokrenuli taj proces i predsednik Vučić je dva puta dolazio i razgovarao sa predstavnicima stranaka, dok je s druge strane dijalog sa evropskim parlamentarcima išao mnogo sporije – kaže Dačić za Pink.

Razlog za spor dijalog sa evroparlamentarcima je, pre svega, njihovo ograničenje kretanja tokom pandemije. Objašnjava da se druga faza međustranačkog dijaloga, koja je održana početkom jula, prvi put posle pandemije odvijala “uživo”.

- To možda nije bilo u skladu sa očekivanjima nekih stranaka koje su se nadale da će biti tema broj jedan i da evroparlamentarci dolaze samo da bi njima ugodili – kaže predsednik Skupštine.

Dodaje da poštuje to što je koalicija Borisa Tadića svoje predloge dostavila Skupštini, iako ne žele da učestvuju u dijalogu bez posredstva stranaca. S druge strane, kaže Dačić, koalicija Dragana Đilasa i Vuka Jeremića nije dostavila bilo kakve predloge Skupštini, već evropskim parlamentarcima, koji potom te predloge nisu prosledili Skupštini Srbije.

Ističe da je dijalog sa predstavnicima vlasti dinamičniji i konkretniji.

- Sledeći sastanak po agenda evroparlamentaraca zakazan je za 17. septembar, dok sa druge strane, svake nedelje održavamo sastanke stranaka sa predstavnicima vlasti, i očekujem da do kraja meseca održimo još jedan sa predsednikom Vučićem. Već smo prešli mnogo tema, postoji dobra volja, predlozi su realističniji, mnogo se konkretnije razgovara, tako da, nevezano od toga ko je šta predložio, postoji dobra volja i dobra vera od strane političke vlasti da budemo konstruktivni i stvorimo uslove da sve stranke učestvuju na izborima – rekao je Dačić za “Novo jutro”.

- Kažu da su glavni samo evroparlamentarci i onda se glupiraju u tom smislu da daju svakave izjave koje su van svake pameti. Ja nisam tražio da učestvujem, niti me to interesuje, niti je to deo moje nekakve političke kampanje. Dakle, ja sam izabran za predsednika Narodne Skupštine, a dijalog je, podsećam, započela Maja Gojković, dok je bila predsednica Skupštine, u dogovoru sa Mekalisterom. Evropski parlamentarci i ja smo zajedno potpisali pismo poziva za ovaj sastanak i mi smo takozvani kofasilitatori. Onda kažu da ja to nisam, već su samo evroparlamentarci kofasilitatori, ali ne razumem šta time hoće da kažu. Valjda da treba samo da slušamo Evropski parlament, a da naše institucije ništa ne rade – kaže Dačić za Pink.