'KURTI RAČUNA NA ODREĐENE IGRAČE U SRBIJI'! Tomić za Pink: On igra na Natašu Kandić i Mariniku Tepić (VIDEO)

Aleksandra Tomić, predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Skupštine Srbije ističe da je Srbija na pregovore u Brisel došla vrlo spremna, sa željom za konstruktivnim dijalogom.

- 22. juna je predsednik Vučić nama dao izveštaj o čitavom tom pregovaračkom procesu. Otišao je u Brisel kao predstavnik države, gde je taksativno naveo svih 80 napada na srpski živalj, svetinje, crkve i groblja, i to je pokazatelj kakav je odnos Pripštine prema narodu koji živi na prostoru KiM - objašnjava Tomić.

- Kako je sam predsednik rekao, treba da budemo mudri, pametni, i da branimo nacionalnu politiku, pre svega Srbe na prostorima KiM. Sačekali su nas predlozi gospodina Lajčaka i usvojili smo ih bez problema - dodaje Tomić.

Kako dodaje, sa druge strane, umesto bilo kakvog dogovora, dobijen je određeni performans.

- To je želja da se obesmisli priča o lokacijama gde se nalaze zakopani i nestali Srbi, da se obesmisle pregovori i treće je nešto što se čeka, kako bi albanska strana profitirala. On igra na određene igrače u Srbiji. Na Natašu Kandić i Mariniku Tepić, jer je Kandić podržala Tepić, to smo videli na Tviteru, gde je istakla da se bori za pročišćenje Srbije - ističe Tomić.

Nenad Vuković, predsednik Društva lobista Srbije, govoreći za PINK ističe da se Aljbin Kurti tokom dijaloga, prošli put vraćao u doba Nemanjića, a sada u 19. vek, izbegavajući one krucijalne teme o kojima se trebalo govoriti.

- U pitanju je častan period naše istorije, a oni se na sve načine trude da Srbe prikažu u negativnom svetlu. Ako se vraćamo tako daleko u prošlost, to je besmisleno, kada pogledamo probleme koje danas imamo. Na primer, pitanje bezbednosti, život Srba u Južnoj pokrajini - ističe Vuković.

- U pitanju su dva koloseka, dve dimenzije. Taj period velike istočnjačke krize, to je svetao i častan period srpske istorije, gde su Srbi od turske raje i kmetova, postajali slobodni. Oni su doveli do prekomponovanja Balkana i sveta, kao ustanički narod, a Albanci su bili eksponenti Osmanskog carstva, u političkom smislu su bili Turci, a na terenu su vršili česte zločine - objašnjava Vuković.

Kako dodaje, Srbi nemaju, i ne treba bilo čega da se stide, nazivajući Kurtijeve napade kao podmetanje i želja da se loše osećamo.

- Dobro je što se Srbija bavila aktuelnim temama - podvlači Vuković.

