BRNABIĆ NAJAVILA: U Srbiju stižu tri ili četiri američke investicije!

Ta globalna elitna organizacija okuplja predsednike, vlasnike i članove top menadžmenta izuzetno uspešnih kompanija, mlađih od 45 godina.

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da su najave tri ili četiri nove investicije u Srbiju rezultat prvog dana razgovora koje je vodila u Njujorku sa predstavnicima američkih kompanija.

"Prezadovoljna sam, bilo je to dobro utrošeno vreme, sa sastanka u Njujorku vraćam se sa najmanje tri ili četiri nove investicije ili investiciona fonda za naša preduzeća i našu pamet, mlade talente", rekla je Brnabić novinarima nakon sastanka sa više od 50 članova njujorškog ogranka "Jang prezident organizejšna".

Ta globalna elitna organizacija okuplja predsednike, vlasnike i članove top menadžmenta izuzetno uspešnih kompanija, mlađih od 45 godina.

Brnabić je rekla da je učesnike sastanka upoznala sa činjenicama koliko je Srbija napravila i šta sve čini, kao i da je naišla na jako dobar prijem.

"Ljudi su govorili da će doći u Srbiju, da će investicije koje su planirali u druge delove sveta, poput Indije, preusmeriti na Srbiju", rekla je premijerka i precizirala da su zainteresovani za ulaganja u IT sektor, startap kompanije, biotehnologiju i biomedicinu.

Dodala je da te investicije nisu klasične već investicioni fondovi.

"Biće to novac za naše talentovane i pametne ljude koji imaju kompanije, to će biti živ novac da nastavimo rast i razvoj i to je nabolje i najviše što možemo da dobijemo i poželimo", rekla je predsednica vlade.

Prema njenim rečima, po povratku u Srbiju ostaje dosta posla da se sve potvrdi i da u zemlju unesemo nov novac koji je nova šansa za mlade.

Brnabić je izrazila zadovoljstvo i što su čcelnici blokčejn kompanije "Gilded", sa kojima je prethodno razgovarala, izrazili interesovanje za Srbiju i poziciju koju ima u oblasti blokčejna - najnovije tehnologije koja obezbeđuje visok nivo zaštite podataka i garantuje transakcije bez mogućnosti zloupotrebe.

"U godinama koje dolaze Gilded će biti jedna od najvećih i najnaprednih kompanija. Ako ih dovedemo u Srbiju uspećemo da se pozicioniramo na svetskom tržištu u finansijskim tehnologijama, trgovini zlatom, digitalnoj sferi", rekla je ona.

Kako dodaje, ljudi iz kompanije Gilded bili su impresionirani onim šta je Srbija uradila u oblasti e-uprave, ali i pozicijom na polju blokčejna.

"Bili su zaintesovani za naše kapacitete za čuvanje podataka za naš data centar u Kragujevcu. Ako završimo sve danas zapčeto, oni su u Srbiji ili u Srbiji čuvaju svoje podatke", rekla je predsednica vlade.

Brnabić je dodala da je teško i objasniti koliko bi to značilo za našu zemlju.

"To je zaista sledeći nivo o kome ne sanjamo samo mi, već bilo koja zemlja u Evropi. To su velike stvari. Presrećna sam što smo napravili veliki korak", rekla je ona i zahvalila našoj dijaspori i organizaciji "Serbian Enterpeners" iz Njujorka ili Silicijumske doline koja je pomogla organizaciju sastanaka.

Osnivač kompanije Gilded, Ašraf Rizvi, izrazio je zadovoljstvo sastankom i naglasio da su njegovoj kompaniji potrebni stručnjaci.

"Gilded aktivno traži talente u blokčejnu i tehnološkim oblastima koji mogu da nam pomogmu u razvoju rešenja za digitalizaciju trgovine zlatom, koja mogu pružiti finansijsku nezavinost pojedincima, kompanijama i vladama. Radujem se nastavku razgovora i istraživanju mogućnosti za zajednički rad", rekao je Rizvi.

Rizvi je naveo da sa Brnabić deli zajedničku strast za digitalizacijom i četvrtom industrijskom revolucijom i naglasio da premijerka ima jasnu viziju za izgradnju talenta digitalne budućnosti Srbije.

Dodao je da mu je bilo zadovoljstvo da čuje o njenim nastojanjima da proširi IT sektor u Srbiji koji je, kako je dodao, katalizator za inovacije i ekonomski rast, a isto zadovljstvo sa novinarima podelio je i Beri Meric predsednik njujorškog - namoćnijeg i najutiajnijeg - ogranka Jang prezidents organizacije, koja postoji u 130 zemalja i ima skoro 30.000 članova.

"Svi učesnici sastanka bili su zainteresovani da uzmu veće učešće u uspešnoj priči koju Srbija kreira", rekao je Meric i dodao da jedva čeka da dođe u Beograd.

Predsednica vlade danas nastavlja razgovore sa predstavnicima američkih kompanija, a jedan od najvažniih biće sa čelnicima najveće investicione banke, ne samo u SAD već i svetu - Goldman i Saks.

Autor: