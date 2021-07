Srpska premijerka je, tokom gostovanja na skupu posvećenom digitalizaciji i IT sektoru, u Njujorku, otkrila i detalje iz privatnog života - Ana Brnabić je ljubitelj knjiga, a omiljena joj je "Braća Karamazovi", ruskog pisca Fjodora Dostojevskog.

"Bez dileme, 'Braća Karamazovi' mi je omiljena. Volim da čitam raznu literaturu", rekla je Brnabić.

Njujorčane je zanimalo još i koja joj je omiljena hrana i pesma.

"Najviše volim pljeskavicu. Srpski burger je najbolji, ukusniji nego u SAD, trebalo bi da dođete u Srbiju da probate. Što se tiče pesme, volim 'Don't you want me baby' od benda 'Human league'. To sad može da ima i političku konotaciju, ali dobro", nasmejala se Brnabić.

Na pitanje - koji joj je najbolji grad u SAD, premijerka Srbije nije imala dilemu.

"Omiljen mi je Vašington. Živela sam u Londonu neko vreme, ima sličnosti sa Njujorkom, i tada mi je to bilo jako privlačno, ali sada, sa 45 godina, sa porodicom, preferiram Vašington", izjavila je predsednica Vlade Srbije.

Brnabić danas završava posetu Sjedinjenim Američkim Državama. Cilj posete je da se Srbija promoviše kao konkurentna destinacija za investiranje u istraživačko-razvojne i poslovne centre visokotehnoloških kompanija.