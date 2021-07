Predsednik Aleksandar Vučić obilazi opštine Despotovac, Paraćin i Rekovac.

14:45 - Vučić je obišao i vinariju "Lastar" u Rekovcu.

Vučić je tom prilikom rekao da će vinari moći da izvoze velike količine vina, ako sa Kinom budemo napravili sporazum o slobodnoj o trgovini, kao i da se radi na tome. Predsednik je obišao prostore gde se pravi, skladišti i proba vino.

Vinarija "Lastar" ima 30 hektara zasada, rekao je za Tanjug direktor prodaje u toj vinariji Goran Mitrović.

Naveo je da se tu proizvode razne sorte vina - Šardone, Pino noar, Tamnjanika, Merlo, Kaberne fran, Rajnski rizling i Vionje. Kako je dodao, kapacitet vinarije je 250.000 litara, a na godišnjem nivou tu se u proseku proizvede oko 100.000 do 120.000 boca vina.

Osim mladih zasada, za čije su podizanje korišćeni lozni kalemovi proizvedeni u Francuskoj, vinarija "Lastar" poseduje i stare vinograde podignute još 1976. godine.

Vinarija za cilj ima proizvodnju visokokvalitetnog vina, a za najbolje rezultate vlasnici primenjuju redukciju i strogu kontrolu prinosa kako kroz kvantitet, tako i kroz kvalitet.

Kako bi se sprečilo uništavanje prinosa, u vinogradu je instalirana meteorološka stanica pomoću koje se detaljno prate parametri vremenskih uslova i mogućnosti pojave bolesti i štetočina vinove loze.

13:50 - Predsednik Srbije obišao je Dom kulture u Levaču.

13:40 - Vučić obilazi Rekovac.

- Ako je Šumadija srce Srbije onda je srce Šumadije Levač. Hvala što ste došli u ovolikom broju, za vas imam lepe vesti - započeo je obraćanje predsednik.

Predsednik Srbije je potom najavio koje su naredne investicije u Rekovcu.

- Nekoliko važnih stvari koje će da promene Rekovac, uradićemo puteve kroz šume i to odmah. To če biti urađeno sada, ne za dve ili tri godine, završićemo to brzo. Uradićemo u Opariću i Motriću 1,9 kilometara puta. Dajemo 57 miliona za vodovod, da nemate više problema nakon decenija - rekao je predsednik.

Predsednik je potom obećao i manju fabriku, gde će raditi oko 200 zaspolenih.

- Kada uradimo puteve, radićemo projekat za rekonstrukciju Doma zdravlja, da deca i penzioneri imaju bolja mesta za intervencije. Ono što je najteže i najvažnije je to da nađemo malu fabriku, jer nema dovoljno stanovnika, zato ćemo naći manju fabriku, da zaposlimo žene - najavio je Vučić.

Vučić je dodao da će se trud i energija videti, kako bi deca iz Rekovca imala budućnost.

- Kada završimo Vodovod i kanalizaciju za dve, tri godine, puteve ćemo odmah, a Dom zdravlja možemo odmah naredne godine. Šta god da mislite, prenesite predsedniku opštine, Vladiki, i oni će nam preneti. Glasovi treba da dođu do nas - nastavljao je predsednik.

Predsednik se potom osvrnuo i na decu, ističući da treba da imamo više dece, da stvorimo više uslova, kako bi deca čuvala ognjište i Srbiju.

- Molim vas, ja ovde vidim mnogo ljudi, ovde sam bio pre 20 godina, i molim vas da nam pomognete da se izborimo za svako domaćinstvo, selo, Rekovac - podvlači predsednik.

Vučić je izjavio da su se polako rešavali problemi sa javnim finansijama, te sada imamo novca.

- Radimo put za 15 dana! Molim vas da verujete u sebe. Po ekonomiji i infrastrukturi smo bili među poslednjima u Evropi, a danas smo u Evropu među prvima po ekonomiji. Ovo moramo da održimo. Bio sam u Sisevcu, tamo su se ljudi vratili iz Nemačke i otvorili hotel. Hoću da vidim još takvih - rekao je predsednik.

Verujte u sebe! Nemojte da smo očajni i da čekamo da nam padne s neba! Možemo da napredujemo i da podignemo Rekovac i Levač.

12:30 - Predsednik Srbije je, posle obilaska hotela, odgovarao na pitanja novinara.

- Izgradićemo put do skretanja prema Senji do 1. oktobra, a onda nastavljamo do Grze. Uskoro očekujemo rešenje za staklaru i konačno rešenje za nezaposlenost u Paraćinu. Ostaje nam jedan investitor da ga dovedemo i tako ova opština neće imati problema sa likvidnošću - rekao je predsednik Srbije.

"Najvažnije je da Telekom dobro funkcioniše"

Odgovarajući na pitanja novinara, predsednik je izjavio da se radi obilaznica oko Kragujevca, koja košta 155 miliona evra. Nju radi konzorcijum srpskih kompanija.

Kada je reč o Zastava oružju, za nju postoje dve teorije, a Zastava oružje i Fiat važni su za Kragujevac.

- Kada ovaj grad spojite autoputevima, postaje centar Srbije. Kragujevac će mnogo dobiti, ali detaljno ćemo o tome sutra - kaže predsednik.

Na pitanje na šta će potrošiti 600 miliona evra, Vučić kaže da se sve vrti oko te cifre i podseća da su neki zaradili toliko trgujući sekundama.

- Ne ljutite se na konkurenciju i na to što Srbija neće da propadne. To je valjda dobro i to je prava utakmica. Pitao bih se odakle privatniku ovoliki novac za Premijer Ligu, a za državu je to dobro. Gledaće se na Telekomu i Premijer Liga i Španska liga i Italijanska liga, to država obezbeđuje i država, tamo gde može, takmiči se. Meni je najvažnije da Telekom može da funkcioniše dobro - kaže Vučić.

Kaže, ironično, da je svaki dan sedeo sa čelnicima Totenhema, Liverpula, Arsenala i da su gledali kako da sruše Šolaka i Đilasa da ne mogu da prenose Premijer ligu. Ta zavera mu je, kaže, uspela.

"Kada su prikazivali uživo ubijanja u Srebrenici nisu tražili oduzimanje frekvencije Javnom servisu"

Kada je reč o hajci koja se vodi protiv TV Pink zbog fotografija Belivukovih zločina, Vučić podseća da su njihovi mediji prvo napisali "Vučić je rekao da će objaviti monstruozne slike, a ništa nismo videli", a sada ga napadaju jer su najnovije fotografije još jezivije.

Podseća i da su fotografije i snimci ubijenih Zemunaca objavljivani svuda.

- Ovde su prikazane blurovane fotografije, ali su razmere zločina jasne. Ipak, oni su nam prikazivali direktno scene ubijanja iz Srebrenice. Sećate li se toga? Tada se govorilo da je važno da se slike vide da bi Srbi doživeli katarzu i da bi se videlo kakvi su zločonci. Tada nisu tražili ukidanje frekvencije Javnom servisu, ali za ovo što je mnogo manje, traže ukidanje frekvencije Pinku - kaže Vučić.

Ističe da neće da dozvoli tajkunima da razore Srbiju.

- Ne mogu tajkuni da imaju sve, a država ništa. Ta priča je završena 2012. godine i ona se nikada neće vratiti. Srbija će da ide u budućnost, a ne u prošlost - rekao je Vučić.

12.00 - Vučić obilazi hotel "Biogor" u naselju Sisevac.

Predsednik Srbije je obišao hotel čija je izgradnja u toku, a vrednost investicije je oko 4,5 miliona evra. Vučića su dočekali ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, ministarkaturizma Tatjana Matić, vlasnici hotela i građani.

11. 45 - Predsednik Srbije nakon Despotovca je posetio Sisevac gde je razgovorao sa građanima. Vučić je u Sisevcu obišao hotel "Biogor".

Vrlo mi je drago što sam u Sisevcu, i manastir svetog Sisoja je divan. Vidim da će hotel velelepno da izgleda. Priroda je veličanstvena. U Paraćinu je 6.500 nezaposlenih. Za staklaru su zainteresovani investitori iz Švajcarske. Ljudi treba da znaju da će ovde da imaju budućnost, staklara će da uposli veliki broj ljudi. Odmah ćemo da uradimo četiri kilometra puta, od Ćurpije preko Senja, do Sisevca. Završićemo i put do Grze. Gledaćemo da mašine budu na ternu u roku od 15 do 20 dana - istakao je Vučić.

Predsednik Srbije je istakao značaj dolaska investitora.

- Ono malo što država može da pomogne je da spojimo dve važne turističke destinacije da spojimo Sisevac i Grzu. Bez Beograđana i Novosađana teško da ima turizma u Srbiji - istakao je Vučić.

On je dodao da će Paraćin za nekoliko godina biti neprepoznatljiv.

10.40 - Vučić u poseti manastiru Manasija.

Vučić je dobio blagoslov od monahinja, a potom obišao manastirsku portu i crkvu, gde se poklonio moštima despota Stefana.

Ne razvijamo se ravnomerno, ali se trudimo da to promenimo. Kada govorimo o novcu za Despotovac to je oko 60 miliona evra. Biće kao neko mesto u Švanjcarskoj kada uradimo kanalizaciju i vodovod, put prema Žaguibici, ovo u Manasiji, bazen, fiskulturnu salu i internat, pa obnova fabrike stakla u Paraćinu to je drugi grad - rekao je Vučić.

- Ako nam je rast u prvom polugodištu preko osam odsto, nadamo se da nas korona neće ubiti u poslednjem kvartalu - kaže predsednik.

On je istakao da država raste i ide napred, a tajkunima koji su živeli na leđima naroda je nešto teže.

U devet godina nisam išao ni na jedna stranački skup helikopterom. U Niš nisam išao helikopterom, to su slagali, išao sam automobilom. Sada ima čime da se leti, i idem kada ima previše obaveze, ali ne na stranačke skupove. Za razliku od nekih drugih meni nisu potrebni poršei i da pokazujem bahatost i aroganciju. Meni to ne znači ništa. Znači mi dom zdravlja, putevi, kanalizacija - rekao je Vučić.

Osvrnuvši se na napade zbog objavljivanja fotografija unakaženih tela ubijenih ljudi, on je rekao da bi po tom pitanju reagovao kao ministar Vulin.

Dodao je da je navikao da je za sve kriv.

- Sećate se ubistva Kuma i Spasojevića u Barajevu. Te slike su bile na svim televizij i tada im to nije smetalo. Prikazali su snimke uživo ubijanja ljudi u Srebrenici, a ne snimak tela - ukazao je Vučić.

- Propala im je ta politička opcija da me likvidiraju, e sada ih dižu u nebesa. Da sam bio na mestu ministra MUP-a uradio bih isto. Tražiću da pokažu javnosti još stvari koje mogu, a da ne ugroz krivični postupak. Važno je da ljudi to vide - istakao je Vučić.

On je podvukao da je najvažnija istina, iako je ona ponekad bolna.

- Borićemo se za svaki kraj. Mislim da niko od predsenika nije do sada išao u Levač, to je najmanja opština pomoravskog okruga - rekao je predsednik Vučić.

Upitan da prokomentariše reakcije u regionu nakon Vulinove izjave o objedinjavanju srpskog naroda, Vučić je istakao da nije od onih koji će nekome zapuštiti usta.

- Srbija ima svoje granice, međunarodno priznate. Ne zanima nas tuđe već da čuvamo svoje i da se borimo za svoj narod. Vulin je govorio ono što misli na stranačkom skupu - rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara.

- Ako od 1. septembra Priština krene u akciju da dođe do još priznanja, videćemo...Turski predsednik je mnogo moćan, mi nismo...Nemamo rezervnu otadžbinu i borićemo se za svoju zemlju - istakao je Vučić.

9.34 - Nakon Tehničke škole Vučić je posetio i Dom zdravlja.

Vučić je na početku obilaska razgovarao sa zaposlenima i saznao da im je potreban mamograf, kao i vozila.

- Nije problem izdvojiti 200.000 evra za mamograf. Gotovo 800 miliona evra izdvajamo za bolnice, Pirot, Kikinda, Kragujevac, pa Jagodina, za sve izdvajamo. Za Jagodinu moramo da obezbedimo skener - istakao je Vučić.

Zaposleni su ga informisali da imaju i prostoriju za mamograf.

- Sutra dobijate pare za mamograf - rekao je predsednik Srbije i dodao da to što pre treba nabaviti kako bi žene mogle da se leče.

Vučić je ponovio da će plate zaposlenima biti veće i pre kraja godine, a oni su mu rekli da bi voleli da budu primeljeni za stalno.

- Neću da obećam, ali uradićemo nešto. Ako smo nešto uspeli da oporavimo u punom kapacitetu onda je to zdravstvo - rekao je Vučić.

9 - Predsednik Srbije u poseti Tehničkoj školi

Vučić je prvo u Despotovcu posetio Tehničku školu gde je najavio dolazak investitora što bi omogućilo da se zaposli veći broj ljudi.

Najavio je i da početkom sledeće godine kreće promena azbestnih cevi za vodu, nekih 28 kilometara.

- Despotovac je ušao u program izgradnje kanalizacije. Početkom sledeće godine ćemo da krenemo, za neke 2,5 godine završićemo - rekao je predsednik prisutnima i obećao dovođenje investitora.

Radićemo nekoliko stvari u Despotovcu. Proširićemo školu na internat i uraditi novu fiskulturnu salu i da vidimo ima li prostora za bazen. Dovešćemo i investitore da bi mogao da se zaposli što više ljudi iz Despotovca - istakao je presednik.

Kako je dodao, kada se reše problemi škole, vodovoda, kanalizacije, investitora biće urađen veliki posao.

Ponovo će raditi fabrika stakla u Paraćinu - tri ponuđača Vučić je najavio da će ponovo raditi fabrka stakla u Paraćinu i da su za nju zainteresovani investitori iz Švajcarske, Austrije i Slovenije. "Mislim da imamo tri zainteresovana ponuđača - Ssvajcarce, Austrijance i Slovence. To su dobri kupci, a ne kao oni što su bili pre koji su tu samo hteli da opljačkaju", rekao je Vučić tokom obilaska Despotovca. Predsednik je naglasio da će to dodatno promeniti na bolje situaciju u celom tom okrugu. Takođe, kazao je da će Gilje postati važan centar kada tu bude prošla brza pruga i da će tu stanicu koristiti Jagodinci. Vučić očekuje da će do kraja septembra biti potpisan prvi ugovor sa EU za brzu prugu Beograd - Niš, kao i da će se prvo raditi deonica Djunis - Stalać od 17,5 kilometara. "To će dodatno da znači za celo Pomoravlje kao i dodatno privlačenje investitora u ovaj deo Srbije", naglasio je Vučić.

- Više od pet miliona evra u prethodne dve godine smo dali iz državne kase za Despotovac. Nama su sve bolnice u Srbiji, sve je stalo da se gradi 1986. ili 1987. gde god da odete. Tek sada uspevamo nešto od toga da obnovimo - rekao je Vučić.

- Ostaje nam da se borimo za veće plate i penzije - podvukao je predsednik i zahvalio se okupljenim građanima na podršci.

Važno je da zaposlimo veći broj ljudi, da povećamo plate i penzije. Kao što smo do sada uspevali da podignemo Srbiju tako ćemo i sada. Uveren sam da to možemo uz vašu podršku - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je u razgovoru sa čelnicima Despotovca istakao da država mora da se oslanja na kadar koji školuje.

- U Kragujevcu moramo da postavimo 650 kilometara kanalizacionih cevi, a to je kada nismo radili na vreme. To je ono što razlikuje uspšene evropske zemlje od Srbije, oni imaju rešeno pitanje kanalizacije i vodovoda, puteva, a posle idu škole i ono što se odnosi na standard - rekao je Vučić.

Hvala za svaku vrstu podrške. Nisu laka vremena pred nama, ali kao što smo do sada uspevali da budemo među najuspešnijima u ekonomiji, siguran sam da ćemo biti i dalje - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da su dualno obrazovanje i ulaganje u industriju važni ciljevi.

- Gledaćemo da vam svake godine rastu plate, nije to dovoljno, ali kada rastu plate i kada vidite da je bolje imate i nadu i veru i da ste sigurni da vašim porodicama može da bude bolje - naglasio je Vučić.

On je istakao da Srbiji fale zanatlije.

- Neodstaje nam kuvara, to je sve plaćeniji posao. Ljudi odlaze u inostranstvo, ali i u dobrim restoranima kod nas su dobro plaćeni - rekao je predsednik Srbije.

Nakon toga sledi obilazak manastira Manasiju.

Predsednik će zatim u Paraćinu posetiti Hotel "Biogor", u naselju Sisevac.

Nakon toga u opštini Rekovac, posetiće Dom kulture, kao i Vinariju "Lastar".