Vučić za Pink nakon posete Manasiji: Borićemo se za Srbiju, nemamo rezervnu otadžbinu!

10.40 - Vučić u poseti manastiru Manasija.

Vučić je dobio blagoslov od monahinja, a potom obišao manastirsku portu i crkvu, gde se poklonio moštima despota Stefana.

- Ako nam je rast u prvom polugodištu preko osam odsto, nadamo se da nas korona neće ubiti u poslednjem kvartalu - kaže predsednik.

On je istakao da država raste i ide napred, a tajkunima koji su živeli na leđima naroda je nešto teže.

Osvrnuvši se na napade zbog objavljivanja fotografija unakaženih tela ubijenih ljudi, on je rekao da bi po tom pitanju reagovao kao ministar Vulin.

Dodao je da je navikao da je za sve kriv.

- Sećate se ubistva Kuma i Spasojevića u Barajevu. Te slike su bile na svim televizij i tada im to nije smetalo. Prikazali su snimke uživo ubijanja ljudi u Srebrenici, a ne snimak tela - ukazao je Vučić.

- Propala im je ta politička opcija da me likvidiraju, e sada ih dižu u nebesa. Da sam bio na mestu ministra MUP-a uradio bih isto. Tražiću da pokažu javnosti još stvari koje mogu, a da ne ugroz krivični postupak. Važno je da ljudi to vide - istakao je Vučić.

On je podvukao da je najvažnija istina, iako je ona ponekad bolna.

- Borićemo se za svaki kraj. Mislim da niko od predsenika nije do sada išao u Levač, to je najmanja opština pomoravskog okruga - rekao je predsednik Vučić.

Upitan da prokomentariše reakcije u regionu nakon Vulinove izjave o objedinjavanju srpskog naroda, Vučić je istakao da nije od onih koji će nekome zapuštiti usta.

- Srbija ima svoje granice, međunarodno priznate. Ne zanima nas tuđe već da čuvamo svoje i da se borimo za svoj narod. Vulin je govorio ono što misli na stranačkom skupu - rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara.

- Ako od 1. septembra Priština krene u akciju da dođe do još priznanja, videćemo...Turski predsednik je mnogo moćan, mi nismo...Nemamo rezervnu otadžbinu i borićemo se za svoju zemlju - istakao je Vučić.

9.34 - Nakon Tehničke škole Vučić je posetio i Dom zdravlja.

Vučić je na početku obilaska razgovarao sa zaposlenima i saznao da im je potreban mamograf, kao i vozila.

- Nije problem izdvojiti 200.000 evra za mamograf. Gotovo 800 miliona evra izdvajamo za bolnice, Pirot, Kikinda, Kragujevac, pa Jagodina, za sve izdvajamo. Za Jagodinu moramo da obezbedimo skener - istakao je Vučić.

Zaposleni su ga informisali da imaju i prostoriju za mamograf.

- Sutra dobijate pare za mamograf - rekao je predsednik Srbije i dodao da to što pre treba nabaviti kako bi žene mogle da se leče.

Vučić je ponovio da će plate zaposlenima biti veće i pre kraja godine, a oni su mu rekli da bi voleli da budu primeljeni za stalno.

- Neću da obećam, ali uradićemo nešto. Ako smo nešto uspeli da oporavimo u punom kapacitetu onda je to zdravstvo - rekao je Vučić.

9 - Predsednik Srbije u poseti Tehničkoj školi

Vučić je prvo u Despotovcu posetio Tehničku školu gde je najavio dolazak investitora što bi omogućilo da se zaposli veći broj ljudi.

Najavio je i da početkom sledeće godine kreće promena azbestnih cevi za vodu, nekih 28 kilometara.

- Despotovac je ušao u program izgradnje kanalizacije. Početkom sledeće godine ćemo da krenemo, za neke 2,5 godine završićemo - rekao je predsednik prisutnima i obećao dovođenje investitora.

Kako je dodao, kada se reše problemi škole, vodovoda, kanalizacije, investitora biće urađen veliki posao.

Ponovo će raditi fabrika stakla u Paraćinu - tri ponuđača

Vučić je najavio da će ponovo raditi fabrka stakla u Paraćinu i da su za nju zainteresovani investitori iz Švajcarske, Austrije i Slovenije. "Mislim da imamo tri zainteresovana ponuđača - Ssvajcarce, Austrijance i Slovence. To su dobri kupci, a ne kao oni što su bili pre koji su tu samo hteli da opljačkaju", rekao je Vučić tokom obilaska Despotovca. Predsednik je naglasio da će to dodatno promeniti na bolje situaciju u celom tom okrugu. Takođe, kazao je da će Gilje postati važan centar kada tu bude prošla brza pruga i da će tu stanicu koristiti Jagodinci. Vučić očekuje da će do kraja septembra biti potpisan prvi ugovor sa EU za brzu prugu Beograd - Niš, kao i da će se prvo raditi deonica Djunis - Stalać od 17,5 kilometara. "To će dodatno da znači za celo Pomoravlje kao i dodatno privlačenje investitora u ovaj deo Srbije", naglasio je Vučić.