VUČIĆ O BELIVUKOVOJ IZJAVI: SPREMAN SAM DA IDEM NA POLIGRAF! Otkriću ko je mafijaški konsiljere u Srbiji

Nastavite da lažete, neću da plaćam reket ni da se povlačim pred ubicama i njihovim političkim pomagačima, izjavio je predsednik.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u posetiti Kragujevcu, gde je odgovarao na pitanje novinara o lažima Veljka Belivuka.

Vučić kaže da je "fini gospodin Belivuk rekao da nikoga nije ubio, da mu je smestio režim". Bilo je izjava, kaže, da se sa njim sastajao na Zvezdari, dok je drugi član njegove bande rekao da su se sastajali u Ritopeku.

- Biće narednih dana zanimljivo jer ću se obratiti naciji i pokazati svu istinu. Logično je da, kada stiže optužnica i dokazi se gomilaju, da onda moraju da reaguju i da reaguju politički da bi dobili političku podršku, što su i dobili od pojedinih medija i njihovih vlasnika. Belivuk verovatno očekuje da bude ubrzo kandidat za predsednika, a "Mesar" za premijera jer su valjda zadužili narod - kaže Vučić.

Dodaje da ga je sramota da odgovara kriminalcima, ali da odgovara zarad poštenog naroda. Ističe da nikada nije video Belivuka niti njegove ljude, nikada i nigde.

- Sve ću pokazati u narednim danima, biće interesantno. Ako sam se video negde sa njima ili razgovarao, bilo kada i bilo gde, spreman sam da doživotno provedem vreme iza rešetaka i platim sebi zatvor - kaže Vučić.

Način odbrane Veljka Belivuka smislio je, kaže, onaj ko je prenosio poruke Veljku Belivuku, a više o tome otkriće narednih dana.

- Prvi put kada sam izgovorio da ne razumem kako je moguće da se promeni DNK nalaz iz ubistva na šinama, kreću napadi na mene, počinje prisluškivanje, kolaju priče da sam spsavao neke žene od sudova koje su mi navodno bile ljubavnice. Pričali su i da sam imao odnose sa muškarcima, uglavnom sa nekim voditeljima. Ali to su sitnice, a od mene su tražili da platim reket! A ja im poručujem da neću da plaćam reket. Pokazaću narodu šta je istina i da ćemo da pobedimo ubice, koljače i sve druge pomagače. Pred njima i njihovim političkim pomagačima neću da se povlačim. Tući ću se dok sam živ! Imaju pravo da lažu, ali ne i da ubiju kao što su radili dosad - rekao je Vučić.

Mafijaški konsiljere, koji se do juče i do pre dva dana sastajao sa kriminalcima, ugovarao je kampanju protiv njega i pretili su Vulinu ubistvom, kaže Vučić.

- Tući ću se protiv ubica i ponosan sam na činjenicu da su me videli kao najvećeg neprijatelja, protivnika i čoveka kojeg ne mogu da potkupe. Boriću se do poslednjeg daha i to istinom i samo istinom. Spreman sam da odem za svaku tvrdnju na poligraf, kako bi narod video da sam pošten i ozbiljan. Videćete tek šta imamo da prikažemo i sa kim su se viđali pre ubistva Kodžara, Hadžića - kaže predsednik.

Borićemo se, pobediti i Srbija će biti bezbedna za svoje građane, zaključio je predsednik.