GLIŠIĆ: U pitanju je notorna laž, BELIVUK NAPADA ONE KOJI SU GA UHAPSILI!

Predsednik Izvršnog odbora SNS Darko Glišić oglasio se za medije nakon što je KRIK a za njim i ostali tajkunski mediji objavili da je Veljko Belivuk na saslušanju u Tužilaštvu ispričao da mu je predsednik Srbije Aleksandar Vučić navodno tražio "usluge".

- Jasno je svima da je notorna laž u pitanju, to su ljudi koji se sve vreme bave politikom, sada napadaju one koji su ih uhapsili a promovišu one koji su im bili saradnici i zaštitnici. Čak su rekli da i nikog nisu ubili, a svi smo videli dokaze - poručio je Glišić.

Prema njegovim rečima, da on nije predsednik Izvrsnog odbora stranke i blizak saradnik predsednika, sigurno ne bi bio pomenut.

- Uostalom, sve ovo je pre nekoliko dana najavio ministar policije Vulin - naveo je Glišić.

