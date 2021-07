To što predsednik mora da se brani na optužbe brutalnog ubice, koljača i zločinca, kome domaći mediji daju prostor je veoma ozbiljna društvena opasnost, u specijalnoj emisiji na TV PINK marketinški stručnjak Nebojša Krstić.

U specijalnoj emisiji TV Pink otkriveno je ko je i kako ljude iz kriminalnog miljea nagovarao da optuže Vučića!

Glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević najavio je da će danas objaviti ključni snimak na osnovu koga se može jasno zaključiti ko je i kako nagovarao Veljka Belivuka i Marka Miljkovića da lažno optuže predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je ranije danas, prilikom posete Kragujevcu odgovarao na pitanje novinara o lažima Veljka Belivuka. Tom prilikom je rekao da je "fini gospodin Belivuk rekao da nikoga nije ubio, da mu je smestio režim".

Bilo je izjava, kako je rekao, da se sa njim sastajao na Zvezdari, dok je drugi član njegove bande rekao da su se sastajali u Ritopeku.

Biće narednih dana zanimljivo jer ću se obratiti naciji i pokazati svu istinu. Logično je da, kada stiže optužnica i dokazi se gomilaju, da onda moraju da reaguju i da reaguju politički da bi dobili političku podršku, što su i dobili od pojedinih medija i njihovih vlasnika. Belivuk verovatno očekuje da bude ubrzo kandidat za predsednika, a "Mesar" za premijera jer su valjda zadužili narod - rekao je danas Vučić.

Sve ću pokazati u narednim danima, biće interesantno. Ako sam se video negde sa njima ili razgovarao, bilo kada i bilo gde, spreman sam da doživotno provedem vreme iza rešetaka i platim sebi zatvor - dodao je Vučić.

Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik dnevnog lista „Informer“ istakao je da je posle predsednikove najave poligrafa, svima sve jasno.

- Predsednik je govorio o onome što je u toku, i što će tek da krene. I ta operacija između svih njih, oni imaju plan da ubiju Vučića, da preko njega, i njegpovim ubistvu pokušaju da se izvuku od odgovornosti. Postoje neverovatni i čvrsti dokazi, i oni znaju da nemaju ikakve šanse da se izvuku - objašnjava Vučićević.

Kako dodaje, i najavljuje, objaviće se ekskluzivni snimci gde se Belivuk i Miljković dogovaraju kako da lažu o predsedniku Vučiću, i kako da sruše optužnicu.

Zastrašujući snimak dogovaranja ubistva u kući strave govori o brutalnosti klana Velje Nevolje, ali i hladnokrvog dogovaranja likvidacija.

Na snimku se čuje kako Velja Nevolja i Marko Miljković sa svojim saradnicima namamljuju Lazara Vukićevića u kuću u Ritopeku u kojoj su izvršavana najmonstruoznija ubistva.

- Snimke nećemo objaviti u tom obliku, jer su nam advokati i pravnici objasnili da možemo da oborimo sudski proces, i presudu - rekao je Vučićević i pročitao deo istoimenih razgovora:

- U prvom razgovoru razgovaraju marko Miljković i advokat dejan Lazarević. Miljko kaže advokatu:

Treba da slažemo, da izazovemo reakciju javnosti, za tim Krik plače, jedva će čekati da sve objavi... Lazarević kaže: Tako treba, da ste radili u dogovoru. Miljković kaže: Slagaću da smo se sastajali. Onda Miljković Lazareviću pominje ime jedne žene, i onda ponovo kaže da za tim Krik plače - prepričavao je Vučićević.

Vučićević je potom nastavio:

Lazarević je rekao da je to vrhunski, nakon čega je otišao kod Belivuka. Lazarević je njemu rekao da je sve dogovoreno, a onda je Belivuk je rekao da će izmisliti da su sve imali snimljeno, ali se izgubio resiver, na šta je Lazarević rekao da mogu da slažu da kao i imaju možda negde snimke - dodao je Vučićević.

Vučićević je potom dodao da je advokat Lazarević očigledno savetovao Belivuka i Miljkovića da lažu i izmišljaju.

Kako kaže, javnost u Srbiji će biti iznenađena i šokirana kako su neki navodni nezavisni novinari, oni koji rade najprljaviji posao za mafiju.

- Jednoga dana kada budemo smeli sve da objavimo, javnost će biti šokirana i iznenađenja, koji nezavisni, samozvani i ostali novinari jesu mafijaški plaćenici. Iz nezavisnih, i samoznavih istraživačkih redakcija - rekao je Vučićević.

Vučićević je dodao da je mnogo dokaza, gde oni pokušavaju da ucene predsednika Vučića i funkcionere, ne bi li država odustala.

- Oni hoće da ubiju psihološki predsednika, ne bi li odustao. To je apsolutno sve nameštaljka, koja je uvezana sa njihovim medijima - dodao je Vučićević.

On dodaje da je tekst, koji je jutros objavio "Krik" pokrenuo lavinu, gde su se uključili i Đilas i njegovi političari.

AUDIO SNIMAK:

- Recite samo kada čovek da dođe u klanicu, da ga namamite, možda da mu se naglasi da ponese masku - rekao je jedan od aktera.

- Braćo moja, slušajte, on će da dođe u 6 i 30. Vodi ga direktno u klanicu da muči vepra, odnosno Velju.

- Nismo ni sumnjali u tvoje sposobnosti - dodao je jedan od govornika.

- Šarac se us*o, ne sme ni da ide - rekao je drugi sagovornik.

- Imamo kontra poratnju totalsnu, naš auto prate dva auta. Šta se usrala pi*ka jedna smrdljiva - nastavili su.

- Moramo da budemo više u pripravnosti - nastavili su.

- Da ne namesti muriji nešto, neka murija isprati do kuće...

- Laza ne sumnja, a Šarac se isparanoisao, vataćemo ga -

- Sad ćemo da promenimo adresu, da ne mogu da se reorganizuju, ali ne sada -

- šarac je već ke*ao nešto, ne znam šta da vam kažem -

- Evo šarac se sad izvinjava što se us*o -

- Sumnjivo je sve to brate -

- Čuo sam razgovor da nas je Šarac digo, Papić priča - dodao je jedan.

- Batalite šarca, njega ćemo da oderemo na ulici sutra - dodao je drugi sagovornik.

Podsetimo, Vukićević je jedna od žrtava ovog ozloglašenog klana koja je najmonstruoznije mučena, unakažena i zverski ubijena.

Lazar Vukićević je nestao u oktobru 2020. godine, a poslednji put je lociran na Banovom Brdu i od tada mu se gubi svaki trag.

Vladimir Đukanović, narodni poslanik, rekao je da smo upravo čuli kako se dogovara ubistvo, da smo mogli da čujemo kako se dojavljuje ko se, kako i gde kreće.

- Ovde je dobar deo policije radio za njih. Nije moguće da ovo rade. Pa mogli su da ubiju koga su hteli. Ovaj predmet ima stepen tajnosti. Odakle to Kriku? - rekao je Đukanović.

Đukanović je rekao da u tom iskazu nigde ne priča kako je on ubica, što je i razumljivo, i dodaje da kada se neko brani može da izmisli šta hoće.

Kako kaže, poziva državu da reaguje. I dodaje da jednom mora da se stane na put ovome.

- Ima ovde još mnogo stvari koje moramo da raspravimo. Skaj telefon su napravili ljudi za kriminalce, zaštićeni su i kriptovani. Mi smo tek sada dobili tehnologiju da možemo da dešifrujemo sve te razgovore. Šta će jednom vođi navijača, kako je tvrdio da je on, jedan skaj telefon. To je krivično delo - rekao je Đukanović.

Vučićević je rekao da Vučić neće da im plati reket, njega ne mogu da ucenjuju! Dodaje da je očigledno to kod drugih prolazilo!

Kako dodaje, neki drugi političari su plaćali reket, i davali logistuku.

Đukanović je dodao da, što se tiče tužilaštva i suda, veruje da su imali neku mrežu, i da su napravili hobotnicu.

- Ako neko urušava Vučića, to su pojedini koji su načelu nekih institucija - objašnjava Đukanović dodajući da postoji deo ljudi iz pravosuđa koji rade ovakve stvari.

Direktor Srpskog telegrafa Saša Milovanović, kaže da se vidi bezobzirnost i sigurnost kada se oni dogovaraju, na koji će način nekoga da ubiju.

- Kada je u pitanju iskaz, njega je zasigurno dao advokat. Oni su tom konsenjeru prepričali, a njemu je Krik verovao na reč. Mi smo imali hajku na državu, policiju, Vučića, Vulina, jer se pojavio deo snimaka, a to je hiljaditi deo onoga što su radili - podvlači Milovanović.

Milovanović je rekao da oni daju vrhunski medijski prostor, puštaju iskaz koljača, kriminalca koji je prouzrokovao te snimke.

- Imate deset vesti na N1, Novoj i ostalo. Ta njihova povezanost se vidi, oni dobijaju iskaz advokata i puste ga kao istinu. To je tragedija ovog društva! - nastavljao je Milovanović.

Kako Milovanović dodaje, da je Belivukov otac komentarisao da je Belivuk njemu rekao da neke stvari treba da ispriča Kriku, gde se pokazuje dugogodišnja povezanost.

- Krik njega nije nazvao glavnim u toj mafiji - dodaje Milovanović, i dodaje:

- Sve je osmišljeno, svaka reč, rečenica, sve je pažljivo birano!

Komentarišući izjavu predsednika Srbije da će ići na poligraf ako bude trebalo, Krstić je rekao da je bio šokiran činjenicom da jedan mediji ili paramedij iznacuje nešto za šta nema nikakav dokaz.

Kako Krstić kaže u pitanju je jedna brutalno, politička, kriminalna i medijska kampanja da se postignu maligni ciljevi, govoreći o tekstu Krika.

- Predsednik je odgovorio na direktne optužbe, da je bio na nekim adresama, i ostalo. Znači, vi vidite da je taj tekst neko diktirao, znajući koga će da pomene, kakve posledice će imati. Vidi se da Krik radi kao vrsta mafijaškog megafona - nastavlja Krstić, dodajući da su sami sebe pokopali, i još dodaje:

- Krik je ekspozitura, centrala im je u Sarajevu, kao fol neki novinari, oni dobijaju sažvakano šta treba da napišu. Oni nemaju veze sa novinarstvom.

Vučićević ističe da je ubeđen da se velika većina građana zahvalila što imamo takvog predsednika nakon njegovog današnjeg govora.

- Imamo čoveka koji ne pristaje na trule kompromise! - rekao je Vučićević, i dodao:

- Oni su ljude kasapili na parčiće, sekli ih, tukli kosti čekićima, i onda ih mleli, i bacali u reku da jedu ribe. Takvi monstrumi su kredibilni sagovornici za medije i neke politčare?

Kako Đukanović dodaje, ovo će biti ili država, ili će oni dokazati da su jači. Mafijaška hobotnica je zahvatila i policiju i tužilaštvo, dodajući da ljudi treba da idu u zatvor.

Krstić dodaje da ovde imamo opoziciju koja se u očajanju hvata za bilo šta, samo da bi poentirali.

- Navijaće za koronu, Velju Nevolju, Kurtija... - podvukao je Kristić.

On dodaje da su to opasne stvari, strašnije od činjenice da postoji toliko mafijaša, podvlačeći da je problem jer postoji previše ljudi koji pokušavaju da oslabe i sruše vlast.

Kako Vučićević navodi, Đilas je osmislio ovu hajku.

- Nazovimo stvari pravim imenom, kolege su u pravu, sve treba dovesti do kraja! Ko je ove ljude godinama štitio? Nisu oni to radili 15 dana, nego su godinama narasli da bi se osetili toliko bahato i silno, da su otvorili "Klanicu za ljude". na ovom snimku oni kažu da nekoga vode u klanicu, mesaru, kasapnicu - rekao je Vučićević.

Kako dodaje glavni urednik portal ‘’Objektiv’’ Dejan Vukelić, nekoliko tekstova koji su izašli su već bili skandalozni, nazivajući trećem i današnjem tekstu, svojevrsna vrsta napada, i tekst koji je neprofesionalan.

- Čovek koji je pre nekoliko dana držao ljudsku glavu u rukama pre klanja... A što se tiče istinitosti njegovog iskaza, i ako govorimo o tim navodima, mi imamo čoveka koji kaže "ja nisma učestvovao u ubistvima" a svojim očima smo sve videli par dana ranije - dodao je Vukelić.

Potom je Dragan J. Vučićević najavio sutrašnju naslovnu stranu Đilasovskog medija, gde je još jednom, na najgnusniji način povezao Belivuka predsednika Srbije.

- Mi na delu vidimo kampanju! Ovo je komanda! - rekao je Vučićević.

Urednik portala “Embargo” Predrag Jeremić, nazvao je Krikov tekst falsifikatom sa mnogo rupa.

- Medijaska manipulacija, ovo nije ništa novo, ovo će se raditi. Spominje se kako je u jednoj rečenici osumnjičeni rekao šta on želi, a to tako ne može, on mora da odgovara na pitanja tužioca, i tu se vidi manipulacija. ne mogu da verujem da ga je tužilac pustio da priča špansku seriju - počeo je Jeremić.

Jeremić dodaje da je to veliki problem i za tužioca koji ga je saslušavao.

- Do današnjeg dana, svi mediji su neprestano ponavljali kako se pritvorenici izjašnjavaju ćutanjem, a kako se bliži vreme optužnice, oni sada pričaju. Ali ne ono šta treba, nego sa kim su se viđali. Ono što je naručeno i rečeno - dodaje Jeremić, i dodaje:

- Kada nemate argumente, vi krećete u medijski rat.

Kako Vučićević dodaje, razgovor advokata sa Miljkovićem i Belivukom, i kada se te reakcije povežu sa medijima Đilasa, Šolaka i ostalih, onda je sve jasno, jer se tu vidi pokušaj specijalnog rata.

- Najgora mafija, oni se ne libe da koriste ljude koje su tranžirali, kao stoku. Kao prasiće - rekao je Vučićević.

Božidar Spasić, bivši obaveštajac ističe da je danas cela Srbija pratila šta je govorio predsednik Srbije, dodajući da je tekst Krika pokušaj državnog udara.

- Tom objavom se animiraju sagovornici, pristalice i poziva ih da izvrše državni udar. Ovo je nastavak i permanentni pokušaj udara, o čemu je i predsednik kasnije govorio. Nije mogao taj zlikovac, konsiljere, advokat, on prenosi poruke onima koji su u zatvoru, i smišlja se taktika - dodao je Spasić.

Kako dodaje, sve ovo smišlja neko ko je izvan prstena mafije.

- Kada govorimo o tekstu, vi zamislite koji to kreten može da kaže da se susretao sa predsednikom države. Pa ja bih ga odveo, d ami pokaže taj stan! Predsednik ne treba da se pravda. Ovi ljudi žele vlast na silu, ali neće moći - dodao je Spasić.

Spasić napominje da je jasno da u celoj priči koordinira više ljudi.

KO JE 'KONSILJERE' LAZAREVIĆ? Advokat Dejan Lazarević bio je "konsiljere", odnosno savetnik i jedan od zagovornika plana prema kome je trebalo napraviti lažnu aferu i optužiti predsednika Vučića za kontakte sa vođama kriminalne grupe Veljkom Belivukom i Markom Miljkovićem Maretom. Koliko daleko sežu veze Velje Nevolje, najopasnijeg kriminalca u Srbiji osumnjičenog za otmice, mučenja, najmanje tri ubistava, dilovanje droge, posedovanje ogromnih količina oružja i vođe ozloglašenog crnogorskog kavačkog klana Radoja Zvicera jasno je već neko vreme, ali niko nije očekivao da će obojica unajmiti čak i istog advokata - Dejana Lazarevića iz Beograda.

- BIA dobro zna, i biće objavljeno kako teče ta organizacija, i kako su došli na ideju da se sve ovo odigra. Napravljen je plan da se Vučić kompromituje - dodao je Spasić.

Kako dodaje, konsiljere je jedna od najznačajnijih ličnosti. Kako kaže, konsiljere ih nagovara i dogovara sa njima šta će dalje da rade.

Krstić je rekao da smatra da se slaže da predsednik ne treba da se pravda na optužbe kriminalaca i mafijaša koji se bave izmišljanjem i lažima, ali dodaje, kada je u pitanju mafijaš koji ima toliku podršku nekih medija i nekih struktura koje se naslanjaju na ono što je mafijaš rekao kao na nešto što treba da inicira smenu predsednika, dodaje da na to predsednik mora da odgovori.

- Na takvu snagu medija koji potpomažu mafijaše predsednik Vučić mora da odgovori. On je apsolutno odbacio da je bilo šta što je napisano u tom tekstu istina. On niti se viđao, niti se sretao, nije to u bilo kom smislu istina - rekao je Vučić.

Vučićević je dodao da govorimo o čoveku koji je bio šef mafije. On, dodaje, i iz zatvora kontroliše pojedine medije i ljude u Srbiji.

- Da li bi taj čovek propustio priliku da dokumentuje svoj susret sa predsednikom Srbije? On da se zaista bilo kada sreo sa njim, on bi imao dokaz o tome. Stvar je u tome da nije i da je sve ovo laž - rekao je Vučićević.

Krstić je rekao da je predsednik morao da se brani na optužbe brutalnog ubice, koljača i zločinca, kome, kako kaže, domaći mediji daju prostor, i ističe da je to veoma ozbiljna društvena opasnost.

- Ovakvo brutalno laganje određenih medija, koji sebe zovu nezavisnim i istraživačkim, je nešto što nisam video u svom dugogodišnjem iskustvu i nešto je što mora da se označi pravim imenom - rekao je Krstić.

Vučićević je rekao da će objaviti i dokaze o tome zašto i kako je ubijen advokat Miša Ognjanović, kao i šta je tačno govorio desetak dana pre toga.

- To će utvrditi sve o vezama - najavio je Vučićević.

Kako dodaje, Srbiji problem nije Belivuk, koji je zlo i satana, jer ono što je viđeno je samo deo onoga što poseduje policija.

- Svako ko pomisli da je iko išta nameštao, treba da se ujede za jezik - objašnjava Vučićević, objašnjavajući da su skaj telefone otključali policjaci sa Zapada.

Kako dodaje, postoje i video snimci, gde se nalaze uputstva, kako se ljudi tranžiraju, ubijaju, kolju.

