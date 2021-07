BRNABIĆ: Deo opozicije je uzeo Belivukov iskaz kao legitiman i stao na stranu psihopate! Ne biraju se partneri u RUŠENJU VUČIĆA!

Premijerka Ana Brnabić ocenila je danas da transkripti Veljka Belivuka koji su se pojavili u medijima, reakcija dela opozicije i medija koji su pod njihovom kontrolom, predstavljaju novi nivo u napadima na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Vladu Srbije, ali pre svega na šefa države.

Brnabić je ocenila da je cilj takvih napada rušenje Vučića i da predstavljaju destabilizaciju Srbije.

"Do sada nismo videli da se partneri u tom poslu baš toliko ne biraju. Vi ste iskaz jednog psihopate, koljača, ne najobičnijeg kriminalca, nego mnogo goreg od najobičnijeg kriminalca, uzeli zdravo za gotovo kao da je istinit. Pri tom u tom iskazu je (Belivuk) rekao da nije ubica, da nije ni kriminalac i onda vi taj iskaz uzmete kao tačan", navela je Brnabić.

Ona je ukazala i da je Belivuk u tom iskazu praktično uputio i direktnu pretnju predsedniku, ali i svima koji učestvuju u borbi protiv mafije, rekavši: "Ako se ne opametite, ja ću nastaviti da lažem".

"I onda vi kao medij uzmete taj iskaz kao istinit i kažete da predsednik Vučić za to mora da odgovara? Predsednik jedne države da odgovara na tvrdnje psihopate kakav je Belivuk? Pa šta to govori o vama kad to uzimate zdravo za gotovo, kao istinu?", upitala je Brnabić.

Navodeći da je deo opozicije uzeo Belivukov iskaz kao legitiman i stao na stranu psihopate, Brnabić je ocenila da to nije legitimna politička borba.

"Tu suština nije šta je on rekao, suština je kako se deo opozicije i medija prema tome postavio", istakla je Brnabić.

Upitana da li je to pokušaj destabilizacije Srbije, premijerka je rekla da svakako jeste, i da je to manir koji se, kaže, mogao videti i u prošlosti kada su predsednika optuživali i za ubistvo Olivera Ivanovića, i za smrt Vladimira Cvijana, i za helikoptersku nesreću...

Danas niko ne postavlja pitanje odakle KRIK-u taj iskaz koji je pri tom u tajnosti zato što je istraga u ovom trenutku takva da taj dokument može da je ugrozi, da li je u redu ili nije da se taj iskaz objavljuje. I da uopšte ne ulazimo u to, da vidimo ko je taj iskaz uzeo kao činjenicu i time praktično napravio koaliciju sa Belivukom i čitavim tim klanom samo da bi srušio Aleksandra Vučića", rekla je Brnabić.

Očigledno je Belivuk postao legitiman partner i kredibilan izvor informacija, ako je Brnabić protiv Vučića, ocenila je premijerka.

Predsednik je u četvrtak najavio da će u narednih 48 sati izneti dokaze i pokazati pravu istinu, a na pitanje šta javnost može da očekuje, Brnabić odgovara, jako zanimljive stvari.

"I dokaze o tome da je nedvomisleno ovo klan najgorih psihopata koje smo mogli da vidimo na ovim prostorima, ali i šire, rekla bih na evropskim prostorima, klan koji je uvezen u Srbiju iz Crne Gore, klan čiji šef nije Veljko Belivuk već Radoje Zvicer. Sad ko stoji iza Zvicera je odlično pitanje, verujem da će se u budućnosti saznati ko stoji iza Zvicera", rekla je Brnabić.

Povučen Zakon o vodama, sledi šira javna rasprava Brnabić je izjavila da je Vlada Srbije povukla predlog Zakona o vodama iz procedure, nakon što predsednik Republike nije potpisao izmene tog zakona usvojene u parlamentu. Ministarstvo poljoprivrede predložilo je Vladi Srbije da povuče iz procedure predlog tog zakona i da se o novom nacrtu zakona sprovede javna rasprava. "Povukli smo taj predlog zakona iz Skupštine, kada smo videli oduku predsednika Vučića. Želimo da uradimo jednu širu javnu raspravu o tom zakonu u kojem su promenjena dva člana, ali je izostala šira javna rasprava", rekla je Brnabić u intervjuu Tanjugu. Na pitanje šta je sporno u izmenjenim članovima, Brnabić je rekla da je veći problem to što nadležni nisu uspeli dovoljno da obrazlože šta se i zbog čega menja, šta se unapređuje i kako će to da poboljša kvalitet života građana i poslovanje. "Veći je problem što nismo na pravi način uspeli to da predstavimo i ostao je otvoren prostor za političke manipulacije", rekla je Brnabić.

Očekujem Krizni štab sledece nedelje, slušamo struku

Brnabić očekuje da naredne sedmice bude održana sednica Kriznog štaba, koji će na osnovu preporuke Stručnog komiteta za imunizaciju doneti odluku o trećoj dozi vakcine.

Kako je rekao, Krizni štab će osloniti na odluku, odnosno preporuku stručnjaka.

Stručni komitet za imunizaciju preporučio je u toku dana treću dozu vakcine protiv korona virusa.

Premijerka je poručila da ima dovoljno vakcina da svi prime cepivo, i apelovala još jednom da sve one koji se nisu vakcinisali da to učine, jer je to jedini način da se vratimo normalnom životu, da budemo bezbedni.

"Da im se, čak i ako se zaraze novim sojevima, sačuva život, da nema hospitalizacija, a čak i ako je bude, da bude takva da lekari mogu da ih izleče bez dugotrajnih posledica po zdravlje. Da li će biti treća doza, videćemo, ali svakako ima vakcina i za treću dozu", rekla je Brnabić.