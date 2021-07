VULIN ZA PINK: Da Srbija nije videla ono što smo prikazali, Belivuk bi BIO SVETAC! Protestovalo bi se da se taj DOBAR ČOVEK PUSTI (VIDEO)

"Često su nas pitali zašto ste pokazali ove fotografije i detalje, a ja postavljam drugo pitanje: zamislite da nismo sve to pokazali?", rekao je Vulin za "Novo jutro".

Otkako je Aleksandar Vučić 2012. godine preuzeo odgovornost za upravljanje Srbijom, lov na njega i članove njegove porodice ne prestaje, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.

- Ide se na njegovu porodicu, na to da se prikaže kao loš čovek, loš otac, brat, državnik... Udara se tamo gde najviše boli, na porodicu. Svi mi možemo da izdržimo koliko god treba i šta god treba, ali kada napadnu one koje volite, onda je to teže i boli – izjavio je Vulin za TV Pink.

Ističe da, svemu onome što je Veljko Belivuk izjavio, „Krik“ je tome pridao važnost krunskog dokaza, ne objašnjavajući da okrivljeni može da laže bez zakonskih posledica.

- Često su nas pitali zašto ste pokazali ove fotografije i detalje, a ja postavljam drugo pitanje: zamislite da nismo sve to pokazali? Pogledajte kakav tretman ima Belivuk nakon prikazanih zverstava, nakon fotografija na kojima se lično fotografisao sa leševima. Zamislite da nismo prikazali sve što smo prikazali, a puštaju se ovakve Belivukove izjave i daje mu se značaj krunskog svedoka, sveca, istinoljubca... Da Srbija svojim očima nije videla ono što smo pokazali, sa ovakvim medijma, sa ovakvom opozicijom, on bi bio svetac. Imali bismo demonstracije ispred Specijalnog suda da se taj dobar čovek pusti, jer je to politički obračun vlasti sa navijačima Partizana – kaže Vulin.

Ističe da se Belivuku pripisuje da govori istinu, iako svi znamo da je lično, svojom rukom, klao ljude. Dodaje da su ubijali ljude, ali su ih i mučili, i u tome uživali. Tražili su da neke žrtve budu duže mučene, a neke kraće.

- I, sad takav ima status krunskog svedoka, a predsednik Vučić treba da objašnjava šta je on to smislio i slagao – kaže Vulin.

Na pitanje da li postoji stan na Zvezdari koji Belivuk pominje, a što nije provereno pre objavljivanja u medijima, Vulin odgovara da je bitno upropastiti porodicu Aleksandra Vučića, a da u tom cilju dokaz o postojanju stana nije potreban.

- A, kako su dokazali da kuća u Ritopeku pripada meni i Vučiću? – zapitao je Vulin.

Važnije od svega je, kaže, reakcija javnosti i to što su pojedini jedva dočekali da se o ovome priča i da se napravi navodna veza između kriminalaca i predsednika.

- Oni baš nikako ne mogu da se povežu, ali nikako! Prisluškivali su Vučićeve razgovore, njih čak 1.882. Svaki od njih je proveravan i nijedno krivično delo nije nađeno – kaže ministar policije za „Novo jutro“.

Od momenta ubistva na šinama, kaže, počeo je mafijaški obračun na našim ulicama, što se vidi i statistički.

Od tada počinje sve zlo i to je bila crna tačka posle koje se ide samo na gore.

Vučića, kaže, ne brani.

- Od čega da ga branim? Od pljuvanja ubice? Belivuk je na korak od doživotne robije i nema šta da izgubi. Što da ne pokuša da laže? Reč je o reketašima, kriminalcima, ubicama, i niko od njih ne zna da komunicira drugačije osim putem ucene – ocenjuje ministar.

Meta je, kaže, čovek koji čuva stabilnost zemlje, a oni kojima stabilnost smeta, nalaze se van granica Srbije.

- Kome treba jaka Srbija koja će da zaštiti sve Srbe u regionu? Kome treba jaka Srbija koja ekonomski napreduje, koja je u stanju da ponudi mini-Šengen, da otvori granice, da pokaže da je moćna i dobra za saradnju? Aleksandar Vučić je nosilac te politike – kaže Vulin.

Jedini Belivukov motiv je, dodaje Vulin, da uceni Vučića i sve koji su uključeni u borbu protiv mafije. S druge strane, kaže, imamo deo opozicije na čelu sa Draganom Đilasom i Marinikom Tepić, koja ne bira sredstva u političkoj borbi.

- Oni pokušavaju da nastave Belivukov pokušaj ucene, Neko od njih je izjavio da se dešava „režimska propaganda protiv Belivuka“. Propaganda?! Dakle, one fotografije su lažne i ne postoje? – zapitao je Vulin i dodao da, kada bi Belivuk izašao na slobodu, momentalno bi postao kandidat za gradonačelnika Beograda.

Vidite koliku podršku ima u zatvoru, a koliku bi tek imao na slobodi?