Ministar Lončar istakao je da je trenutno jedino ispravno podržati nadležne organe koji se bave slučajem kriminalnog klana Belivuk - Miljković, da svoj posao odrade tako da se takve situacije više nikada ne ponove ne samo u našoj zemlji, već i u svetu.

Snimci koje je cela Srbija videla, nisu snimci iz nekih filmova, već su snimci dela koja su nastala u našem okruženju, u mestu u kojem živimo, kojim se krećemo, a akteri su ljudi koje smo sretali, koji su bili pored nas, a sada ih vidimo u delovima, kaže za Pink ministar Zlatibor Lončar.

Ističe da je trenutno jedino ispravno dati punu podršku nadležnim organima koji se bave slučajem kriminalnog klana Belivuk - Miljković, da svoj posao odrade tako da se takve situacije više nikada ne ponove ne samo u našoj zemlji, već bilo gde na svetu.

- Posao države je da se obračuna sa kriminalom i najviše ćemo pomoći tako što će svako da radi svoj posao - rekao je Lončar.

Lončar je, upitan da prokomentariše navode pojedinih medija da se predsednik Aleksandar Vučić viđao sa Veljkom Belivukom, kazao da to govori koliko su ljudi koji predstavljaju bivšu vlast, a koji bi da sruše predsednika i ponovo osvoje vlast, "jadni i bezobrazni" i koliko nemaju politiku i viziju.

- Imamo ljude koji hoće da dođu na vlast i one koji bi u tome da im pomognu. Pričamo, dakle, o bivšem režimu – Đilas, Tepić… Iz svoje nemoći, jer nemaju Vučiću šta da zamere, oni idu u kriminalizaciju. Oni nemaju nikakvu viziju, ideju, politiku, i uz saradnju sa stranim službama pokušavaju da ga sruše – kaže Lončar.

Kada je reč o stranim službama, Lončar kaže da im Vučić smeta jer neće da ih sluša i radi po njihovim nalozima, a da pomažu ovima jer su ih i pre slušali i sigurni su da bi to radili i ubuduće. Ističe da im Vučić ne odgovara jer je oporavio ekonomiju, izvukao je Srbiju iz ambisa, Srbija je poštovana zbog vakcinacije, zbog borbe protiv korone, ugled naše zemlje je podignut…

- Vučić je podigao plate, doveo investicije, plate rastu, sve su bolji uslovi, treba da budu još bolji to niko ne spori, ali sve to njima ne odgovara, nego pokušavaju da ga sruše - ističe Lončar za “Novo jutro”.

Kada je reč o pričama kako će dovesti nekoga u Srpsku naprednu stranku ko će je podeliti i na taj način ugroziti Vučića, Lončar kaže da je SNS jedna priča sa predsednikom Vučićem, a da ta stranka bez njega nema perspektivu.

- To tvrdim odgovorno! Suludo je trošiti vreme. SNS nema boljeg kandidata od Vučića, svidelo se to nekome ili ne. On je napravio neosporive rezultate. Došao je momenat kada treba da verujemo tom čoveku jer ima rezultat i da ga podržimo jer ima najbolji pregled da nas predvodi - zaključuje Lončar.

Na pitanje o portalu Krik, Lončar kaže da je to tabloid koji uređuje par propalih obaveštajaca zajedno sa stranim obavestajcima.

- Njima se transparentno daje veliki novac, dobijaju naloge koga će da puste, ko će da im bude sagovornik, koji naslov da stave i sve to sa ciljem da se sruši Vučić - rekao je Lončar.