Malović: Nebojša Zelenović konačno priznao da je na strani mafije!

Povodom sramnih izjava Nebojše Zelenović o navodnoj umešanosti Veljka Belivuka u izborni proces u Šapcu dovoljno je reci samo to da je Nebojša Zelenović nastavio svoj mafijaški staž u srpskoj mafijaškoj hobotnici, izjavio je Branislav Malović koordinator SNS za Mačvanski okrug.

"Od 2014. do 2020. je bio član mafijaške organizacije Dušana Petrovića, a pošto je ponestalo novca iz gradske kase kao i sponzora, sada se bez oklevanja stavio na raspolaganje svojim mentorima sa zapada kao i kriminalnim organizacijama sa teritorije Srbije", rekao je Malović.

Kako kaže, malo ko će poverovati u reči ovog političkog gubitnika kome su svi krivi za izgubljene izbore sem njega samoga.

"Kako je moguće Zelenoviću da niko do danas nije video Veljka Belivuka u Šapcu i kako da niko od tvojih saradnika ili sugrađana nije to zabeležio bar jednom fotografijom pa da ti se i poveruje. Zašto o tome nisi pričao dok je Belivuk bio na slobodi ili dok je su trajali izbori u Šapcu ? Sada si smogao snage da izmišljaš jer je to direktiva onih koji žele obračun sa Aleksandrom Vučićem i Srpskom naprednom strankom", kaže Malović, i dodaje:

"Zašto niste objavili nijednu sliku sa biračkih mesta tog istog Belivuka ili Milana Ostojića za svo vreme izbornih radnji?

"Zato što ne postoje Zelenoviću, ali ti moraš da lažeš danas kao što si morao nekada po nalozima Dušana Petrovića i pokušavaš da se kao dokazani izdajnik dodvoriš opozicionim medijima kao i Draganu Đilasu koji te prezire do koske", rekao je Malović.

Kako kaže, poslužiće im ovo njegovo ulizivanje na dan dva, ali njihov prezir prema njemu je večan.

"Ti si običan strani plaćenik, kukavica i poltron stavljen u službu mafije. Plaćenik si jer ne kriješ kako instrukcije dobijaš od stranih ambasada i to isključivo onih koje rade protiv interesa Srbije, kukavica, jer si to pokazao bezbroj puta do sada, i na kraju poltron jer te takvim napravio Dušan Petrović. Sto se grbo rodi vreme ne ispravi, kaže jedna stara narodna izreka. Izdao si i svoje dojučerašnje saborce kao i “Sporazum sa narodom”. Izdao si sve Zelenoviću jer je kod tebe sve na prodaju pa i ti sam. A koliko vrediš pokazaše birači ne tako davno u gradu koji si nazivao bastionom demokratije", rekao je Malović, i dodao:

"Biće da ekologija kojom si iznenada počeo da se baviš nije toliko profitabilna koliko je saradnja sa mafijom. Samo ne zaboravi da se tek na kraju svode računi Zelenoviću, a mafija uvek ispostavi račun.

