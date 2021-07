MOGLI SMO DA SPREČIMO KRVOPROLIĆE NA KOSOVU: Češki poslanik rekao ISTINU o osiromašenom uranijumu: Ćutali smo dok je NATO bacao bombe!

Predsednik Odbora Predstavničkog doma češkog Parlamenta iz stranke Sloboda i direktna demokratija (SPD) Radek Koten kritikovao je NATO zbog nepravde nanete zemljama koje je Alijansa napala.

Kako kaže, neprihvatljiva je borba za demokratiju uz pomoć osiromašenog uranijuma.

On je u intervjuu Sputnjiku govorio o "mrlji koja je dve decenije ostala na Češkoj Republici, jer je mogla da spreči krvoproliće", ali je umesto toga, kako kaže, pristala na bombarovanje.

Poslanik je na društvenim mrežama kritikovao neke češke političare zbog njihove proratne retorike. Konkretno, njega je zanimalo da li NATO snage snose odgovornost i da li su kažnjene zbog kampanje protiv Jugoslavije, Sirije i drugih zemalja, u kojima Alijansa učestvuje u ratnim dejstvima, krši mandat UN ili primenjuje mere protiv civila koje nemaju nikakve veze sa širenjem demokratije.

Koten je obrazložio svoj stav. Prema njegovom mišljenju, slikovit primer je bombarovanje Jugoslavije, gde ne postoji mandat UN. Kako kaže, poginulo je mnogo civila, a tadašnji češki predsednik Vaclav Havel je čak govorio o "humanitarnom bombardovanju".

Svaki život je važan – i život civila i vojske, smatra češki poslanik i ističe da ne vidi ništa humanitarno u smrti civila koji ni za šta nisu krivi.

Češki političar istakao je da je tužno što je NATO na Balkanu ispaljivao rakete za probijanje oklopa sa osiromašenim uranijumom, što je prouzrokovalo različite bolesti i među vojskom NATO-a i među lokalnim stanovništvom. U tom trenutku je radioaktivna municija već pokretala ozbiljna pitanja u Evropskoj uniji, dodao je on.

Kako kaže, u dokumentarnom filmu "Oteto Kosovo" objašnjeni su mehanizmi koji su doveli do toga da NATO napadne Beograd.

Trebalo je da izvučemo pouke, naglasio je češki poslanik i dodao da bi voleo da se takvi scenariji ne ponove. Međutim, situacija je takva da potencijalno idemo ka novim sukobima.

Prema njegovom mišljenju, Evropska unija nastoji da kontroliše sve nacionalne države na osnovu članstva u Uniji, pokušava da ima vodeću ulogu nad nacionalnim parlamentima. Mislim da je to pogrešno, konstatovao je Koten.

Da je Češka odbila "humanitarno bombardovanje" dok je aktuelni predsednik Miloš Zeman bio premijer, NATO bi prestao da insistira na svojoj ideji, ali se to, nažalost, nije dogodilo, kaže poslanik.

"Ćutali smo", istakao je Koten. S tim u vezi, podsetio je da se ove godine Zeman izvinio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću zbog tadašnje pasivnosti Praga.

Poslanik smatra da je to prilično apsurdno, jer je, kako kaže, "žrtava vazdušnih napada NATO-a bilo više nego civilnih žrtava u našoj zemlji tokom čitavog perioda sovjetske okupacije (što su uglavnom bile nesreće)".

On je podsetio da je u to vreme bar jedan član vlade glasao protiv ─ to je bio poslanik Evropskog parlamenta, doktor Ivan David. Međutim, u Češkoj ima i političara poput gospođe Helene Langšadlove iz stranke TOP09 koja zagovara prilično ratobornu retoriku prema Rusiji, dodao je češki političar.

Stav Kotena je da Prag ne bi trebalo da vodi tuđ rat izvan Češke zarad tuđih interesa i da ne bi trebalo da postane deo nuklearne razmene između velikih sila.

- Borba za demokratiju, bilo osiromašenim uranijumom ili nuklearnim bojevim glavama, za mene je potpuno neprihvatljiva ideja, pretnja samoj našoj egzistenciji - zaključio je češki poslanik.