Nikola Radosavljević: Vukan je staro srpsko ime, a predsednik Vučić je veliki državnik

Povodom navoda hrvatskog “Jutarnjeg lista”, predsednik Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Jagodini narodni poslanik Nikola Radosavljević je rekao:

“Umesto da brinu svoje ekonomske i političke brige kojih je na pretek, pojedini Hrvati svoje očigledne frustracije pokušavaju da leče tamo gde im leka nema gledajući u dvorište Srbije i srpskog naroda. Nemajući ništa svoje autentično i vredno svetski priznato, ovih dana ubeđuju sebe i druge da je Nikola Tesla Hrvat, da mu nisu proterali i pobili kompletnu užu i širu familiju u Hrvatskoj, da mu nisu srušili spomenik u Gospiću i da su sve te zločine činili da bi mu iz poštovanja stavili lik na svoju novčanicu kao svom velikom sunarodniku Hrvatu.

Ludilo koje je ovih dana zahvatilo Hrvatsku možda ima veze i sa globalnim zagrevanjem, velikom vrućinom i fatamorganom, te halucinacijama nastalim usled prevelikog izlaganja praznih glava Suncu. Vrhunac pogubnog delovanja Sunca ili nečeg drugog odražava se u tekstu nekada uglednog hrvatskog “Jutarnjeg lista” koji ni manje ni više napada predsednika Srbije Aleksandra Vučića zato što je trećem detetu, najmlađem sinu Vukanu dao upravo ime po, kako oni tumače najstarijem sinu Stefana Nemanje.

Mene lično je posebno zaintrigiralo to što nekome smeta ime Vukan i to povezuju sa nekim srpskim nacionalizmom, hegemonizmom ili čime već. Ja takođe imam troje dece i moj sin, koji je stariji od sina predsednika Aleksandra Vučića, takođe se zove Vukan. Zašto baš Vukan? Pa nećemo valjda da deci dajemo imena Stipe, Jure, Puhalo, Franjo. Sasvim je valjda normalno da Srbi svojoj deci daju srpska imena. Srbi su to činili i u Hrvatskoj dok nisu proterani i pobijeni i tako čuvali između ostalog i svoj identitet. Niko nikome ne brani u Srbiji koja će imena da da svojoj deci, ali je ovo vrhunac, ako hoćete i nemoralnosti i mržnje da se maloletni sin predsednika Vučića koristi u svrhu širenja mržnje prema Srbiji i Srbima, a sasvim bespotrebno, Vukan je lepo, srpsko tradicionalno ime, a to što “Jutarnji list” predsednika Aleksandra Vučića vidi kao modernog srpskog Stefana Nemanju je samo znak da je Srbija na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem na dobrom putu i da im itekako smeta liderska pozicija Srbije u regionu i kada je u pitanju ekonomija i kada je u pitanju vojna i politička moć. Srbija na čelu sa Aleksandrom Vučićem nikada u modernoj srpskoj istoriji nije bila jača.

Ako su to hteli da konstatuju u “Jutarnjem listu” tako su trebali i da napišu ne osvrćući se na to što se sin predsednika Vučića zove onako kako mu je kum dao ime - zaključio je predsednik Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Jagodini i narodni poslanik Nikola Radosavljević.