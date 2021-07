EVO GA - PREPOŠTENI ĐILAS! Lažima napada predsednika Srbije, a prijatelji su mu ZATVORENICI I NASILNICI! (FOTO+VIDEO)

Novi dokaz licemerja!

Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas već neko vreme lažima vrši napade na predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji se sve snažnije bori protiv kriminala u Srbiji.

Izgleda da Đilas lažima napada predsednika Srbije kako bi zaštito svoje prijatelje koji su sa druge strane zakona.

Na fotografiji koja je nastala tokom protesta, Dragan Đilas se našao u društvu Dušana Jeremića koji je zbog nasilja boravio u zatvoru.

Jeremić je tokom 2020. godine u emisiji "Balkan info" objašnjavao kako je u zatvoru završio zbog jednog napada, kako on kaže malo grubljeg, a onda je do detalaj ispričao kako se tukao i u zatvoru, ali i da je on na ivici zakona.

Evo kako Đilasov pajtaš objašnjava boravak u zatvoru: