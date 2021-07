'SRBIJA IMA VEOMA KVALITETAN GAS' Vučić u Velikoj Plani: Naša zemlja će biti jedna od prve tri evropske zemlje po stopi ekonomskog rasta!

Predsednik Vučić obišao je u Velikoj Plani radove na izgradnji kompresorske stanice Velika Plana, u okviru izgradnje gasovoda od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom.

Reč je o stanici koja se gradi u okviru projekta izgradnje gasovoda od granice sa Bugarskom do granice sa Mađarskom.

Radove na kompleksu predsednik obilazi sa ambaradorom Rusije, Aleksandrom Bocanom-Harčenkom.

Tokom obilaska radova u velikoj Plani, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je veoma zadovoljan jer se godinama čekalo na ovako važne projekte.

- Gasovod je velika stvar za Srbiju! - podvlači predsednik.

Kako Vučić ističe, bitno je ići sa primarnom mrežom, dok se ne dođe do čelika i plastike.

- Divno izgleda, neverovatno. Treba da napravimo sve da bude jeftinija varijanta - konstatovao je Vučić.

Predsednik je nešto kasnije razgovarao i sa radnicima koji rade na izgradnji gasovoda, među kojima je bilo i nešto Rusa, kao i Slovenaca. On je sa njima razgovarao na ruskom jeziku i poželeo im sreću i u nastavku radova.

- U Ivanjici i Arilju imamo mesare Turke, to mi nije jasno. Sa druge strane, imamo i previše posla, građevinskih objekata... preko 80.000 gradilišta imamo u ovom trenutku, a pre nekoliko godina na nivou Srbije bilo je samo oko 12.000 - komentarisao je Vučić.

- Biće mnogo bolje nego što je bilo, biće urađeno kao pista! - rekao je predsednik i zahvalio se svima.

Predsednik je nakom obilaska održao konferenicju za novinare na kojoj se obratio sa amabasadorom Rusije Aleksandrom Bocanom-Harčenkom.

- Potpuno u skladu sa ugovorima se razvija ova gasovodna-kompresorska stanica. Nema nijednog crva sumnje da će se sve završiti do oktobra kako se planiralo. Srbija će postati zemlja za transport gasa ka Evropi. Ovde nema nikakve poitke, samo interes da se gradi i razvija - rekao je Harčenko.

Aleksandar Bocan Harčenko ističe da je prisutno dosta nade, i kako dodaje, veoma je zadovoljan, jer se projekat gasovoda razvija u skladu da ugovorom.

- Srbija će postati zemlja za transport gasa u mađarsku, što znači i povećanje prihoda, privrednog, ekonomskog kao i političkog prihoda. Tu nema politike, samo privreda. I bez obzira na priče koje mi svuda čujemo po Evropi i svetu o energetici i gasu, ovde možemo da kažemo da je ovo evropski projekat - kaže Harčenko.

Kako dodaje, ovde svi rade zajedno, a predsednik ima veoma principijalan stav na temelju svoje zemlje.

- Obezbedićemo gasovod u saradnji sa Rusijom, a on se potpuno uklapa u standarde i zakone, a doprineće mnogo više. On će povećati energetsku vrednost svuda u Evropi. ovo je velika stvar i teško je pronaći reči koje bi opisale doživljaj koji je upečatljiv - nastavlja Harčenko.

Nakon harčenka, predsednik Srbije Ačleksandar Vučić obratio se radnicima i građanima, istakavši da je ponosan što se danas nalazi na teritoriji opštine Žabari.

- Neki ljudi sa razlogom nemaju pojma o čemu s eovde radi, a da bih to približio ljudima, mogu da kažem da bez ove kompresorske stanice ne bismo mogli d aimamo uravnotežen pritisak gasa, kao i mnoge gubitke. Ovako, reč je o 402 kilometra gasovoda koji je izgrađen u kratkom roku - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da se trenutno rešava ogroman problem, koji je veliki za svaku zemlju.

- Ono što će biti važno jeste energetska sigurnost i bezbednost svake zemlje. To su ključne stvari za budućnost, za naredni period, a energetska bezbednost je kod nas do sada bilo zasnovano na čvrstim foslnim gorivima, asada moramo da pređemo na bezbednije elemente - objašnjava Vučić, dodajući d aimamo ubedljivo najjeftiniju energiju.

Kako kaže, naše potrebe će rasti, a sada leti koristimo mnogo više nego ranije.

- Danas pričamo o tri milijarde kubnih metara a ići ćemo i na četiri i pet, jer se povezujemo s aviše gradova, razvodimo energiju do potrošača. zato je važno da se završe i valjevo i Vranje - objašnjava Vučić.

Predsednik Srbije dodao je da ovakav gasovod nije izgrađen čak 80 godina.

- Kao da se stidimo uspeha. Gasovod je žila kucavica - podvlači Vučić

Predsednik je potom progovorio o stopi rasta tokom prve polovine godine, dotakavši se i jučerašnjeg sastanka sa Aljbinom Kurtijem i Edijem Ramom.

- Bilo je pozitivnih i negativnih stvari. Ja razumem zašto se deo nekih ljuti jer nisu u upravljačkoj poziciji. Mi smo uzeli stvari u svoje ruke, i tako rade slobodne i suverene države. Smanjivaćemo tropškove građanima, po ugostiteljskim objektima, odlascima u bisokop i slično - naveo je Vučić.

- Stopa rasta je u prvom kvartalu je +1,7, a planirano je 10, 6 u drugom kvartalu, planiramo i da bude 13,5 - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije ističe da ne zna da li će cena gasa biti povoljnija, jer se cene stalno menjaju, navodeći da je cena bakra skočila usred koronavirusa.

- Tržište uvek pobeđuje i pronađe krivinu. Uplašen sam zbog karbon taksi, jer se to donosi da bi se pobedili Kinezi. To je kao zbog životne sredine, a znamo da nije to. Onda će Kinezi da uvedu tri puta gore mere - objašnjava Vučić.

Vučić dodaje da u gas ulazi 97 odsto metana, što je najbolji kvalitet gasa.

- Posle će i na metan da nam daju takse. Velika je borba za novac, bogati žele da budu bogatiji, ali više ne mogu. kada budemo uradili velika Plana - Žabari, tražićemo novi put duž magistrale, a to je negde prirodno i normalno, ali treba d avidimo u čemu uspevamo. sa mnogo problema ćemo da se susretnemo, ali tako to ide - rekao je Vučić, dodajući da za Srbiju "Nema zime".

Kako dodaje, Srbija sa ovim gasovodom kasni dve godine, dodajući da je na Srbiji da dokaže da kada se nešto obeća, to mora i da se ispuni.

- Ovo su velike promene, veliki i izvanredan posao za našu zemlju. Generacije će se ponositi - rekao je Vučić za kraj.