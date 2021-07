TOMIĆ: U SRBIJI NEMA VIŠE MESTA KRIMINALCIMA

Ko o čemu, "demokrate" o pravosuđu i tužilaštvu. Građani Srbije dobro pamte njihovu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, rekao je Zoran Tomić, narodni poslanik.

- Nije je ni bilo. Kvaziotporaš Milivojević, među građanima Kruševca poznat kao lokator, našao je za shodno da govori u ime tužilaca i o nekakvim navodima koji su samokonstruisani u glavi njegovog gazde Đilasa. Jasno je zašto tako govori, jer u vreme dok je majstorski igrao pasijans u skupštini i glasao za sve što mu gazde daju nalog, glasao je i za sramnu reformu sudstva kojim su svoje žute kandže stavili na nezavisnu granu vlasti. Tad su postavljali svoje sudije i tužioce i govorili im kakve optužnice, presude i izjave da daju i otvoreno štitili kriminalce koji su im završavali prljave poslove, kao što to i danas čine - kazao je Tomić i dodao:

- Srki lokator je zaboravio da je to vreme prošlo, da danas sudstvo nema dodira sa izvršnom vlašću. Zato je bolje da se on i njegovi saradnici više ne blamiraju i ne pokušavaju da glume nekakve PR-ove tužilaca jer to više nisu i nikada neće biti. Ovakvim postupcima samo pokazuju kolika nervoza vlada u njihovim redovima, što zbog nedostatka podrške među građanima, to zbog istraga koje se sprovode i straha od otkrivanja njihovih veza sa kriminalcima. Zato se kaže da je napad najbolja odbrana, a od čega saznaćemo siguran sam vrlo brzo.

Tomić je rekao da borba protiv kriminala koju predvodi Aleksandar Vučić daje rezultate i u njoj ćemo biti istrajni.

- Kriminalcima, koji su žutim tajkunima saveznici, u Srbiji nema više mesta i zato građani daju jasnu podršku da se borba sprovede do kraja. Ovakve pretnje i izjave politikanata iz bivšeg režima, glasnogovornika gazde Đilasa, neće omesti ni predsednika Vučića niti nas da borbu nastavimo i pomognemo nadležnim organima da se sve ovo istera do kraja jer se borimo za budućnost Srbije i njene dece - istakao je Tomić.