Pored Marinike Tepić i Dušan Nikezić prima platu u Đilasovoj firmi, pa botuje za njega

Dušan Nikezić je, kao i Marinika Tepić, zaposlen u firmi "Multikom", u kojoj je Đilas jedan od suvlasnika, pa se nameće pitanje koliku slobodu ima u političkom odlučivanju u odnosu na čoveka od koga je ekonomski zavisan.

Dušan Nikezić, nekadašnji član DS i državni sekretar u Ministarstvu finansija u vladi Mirka Cvetkovića, a danas član Stranke slobode i pravde (SSP) Dragana Đilasa, zaposlen je u firmi "Multikom grup", gde je njegov stranački šef jedan od suvlasnika, otkriva Kurir.

Dušan Nikezić

Kao i potpredsednica SSP Marinika Tepić, i Nikezić je u zavisnom finansijskom položaju od Đilasa, pa se nameće pitanje, iako ovde posredi nije kršenje zakona, šta je od onoga što propagira njegov stav, a šta mu je nametnuo stranački šef. Pitanje je i da li Nikezić ima komoditet da kaže "ne" lideru stranke kad se ne slaže s njim ili zbog poslovnog zbrinjavanja mora da ćuti.

Privatizacija politike

- Đilas je taktički sve ovo odlično odigrao. On je nekoliko svojih najbližih političkih saradnika zaposlio u svojoj firmi "Multikom grup" - oni tu dobijaju dobre plate, a on je osigurao njihovu lojalnost. U "Multikomu" je, pored Marinike Tepić, zaposlen i Dušan Nikezić. Nikezić je poznato prezime u svetu ekonomije, ali opet je pitanje koliko on sad zaista znači uigranom timu u firmi - kaže izvor Kurira.

Nikezić je inače stranački izuzetno aktivan, moglo bi se reći i da botuje za SSP - redovno se oglašava saopštenjima, i to gotovo uvek kritikujući ekonomske poteze vlasti. Prema rečima političkog analitičara Branka Raduna, ovakva postavka stvari stavlja Nikezića u zavisan položaj od Đilasa i predstavlja privatizaciju politike. - Đilas je napravio partiju kao jedno preduzeće i on je direktor svuda. Plaća te ljude oko sebe, to nije stranka u klasičnom smislu, već jedna vrsta Đilasovog preduzeća. Ovakav model nije nelegalan, ali ljudi to ne vole, doživljavaju celu priču kao privatizaciju politike. To je nešto što se ne radi u svetu - da predsednik stranke zapošljava svoje članove u svoju firmu - kaže Radun.

Uvezani

Iz "Multikoma" nisu odgovorili na naša pitanja. Nikezić je, inače, pisali su mediji, 2017. bio direktor u firmi "Beri organik", koju je Đilas, posredstvom "PIK omladinke", osnovao kao većinski vlasnik sa 60 odsto. Bio je savetnik ministra za privredu i privatizaciju u vladi Zorana Đinđića, kao i pomoćnik direktora Agencije za privatizaciju. U vladi Mirka Cvetkovića je 2008. angažovan kao savetnik za privredu i finansije predsednika vlade. Nakon rekonstrukcije Cvetkovićeve vlade 2011. imenovan je na mesto državnog sekretara u Ministarstvu finansija i tu je ostao do kraja jula 2012.

Mirko Cvetković, Saša Dragin, Zvonimir Nikezić, Dušan Nikezić, CAS Mekon

Nakon hapšenja Zvonimira Nikezića, njegovog oca, pod lupom javnosti našla se i njihova porodična konsultantska firma "CES Mekon". Otkriveno je i da je premijer Cvetković, pre ulaska u Nemanjinu 11, radio upravo kod Nikezića u firmi. Udruženi sindikati Srbije "Sloga" su pre nekoliko meseci otkrili da su "dobili veliko pojačanje pristupanjem Dušana Nikezića". Predsednik Udruženih sindikata Srbije "Sloga" Željko Veselinović poručio je da je Nikezić u sindikat došao kao član novog "Sloginog" sindikata, nedavno osnovanog u kompaniji "Multikom".

Mutni poslovi

Oca mu hapsili zbog afere "Azotara"

Zvonimir Nikezić, vlasnik konsultantske kuće "CES Mekon", hapšen je krajem novembra 2012. u aferi "Azotara". Sumnjičio se da je, zajedno sa ostalim privedenima, uključujući i nekadašnjeg ministra poljoprivrede Sašu Dragina, oštetio državni budžet za oko 4,5 miliona evra. Na teret im se stavljala zloupotreba službenog položaja u poslovima sa subvencionisanim đubrivom koje je proizvodila "HIP Azotara" Pančevo, u kojoj je Nikezić bio stručni konsultant. Zvonimir Nikezić je posle nekoliko meseci pušten uz jemstvo od milion evra u nekretninama.

