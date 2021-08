SPASIĆ ZA PINK: Ni jedna zemlja u regionu nije u stanju da se uhvati u koštac sa svojom mafijom! Srbija je uspela da skloni ubice sa ulice! (VIDEO)

Bitno je da se ubice sklone sa ulice, ali sada se treba usmeriti na pomagače, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK Boža Spasić, bivši obaveštajac.

Boža Spasić, bivši obaveštajac, rekao je da je suština da se ubice sklone sa ulica, i sada, dodaje, treba videti da li su imali pomagače u bilo kojoj državnoj strukturi.

„Najosnovnije u borbi protiv mafije je bilo da se ubice sklone sa ulica, i evo vidimo da u prvim mesecima nismo ni imali pokušaj mafijaškog ubistva. Dalje, treba ići na realizaciju raznoraznih tužilaca, policajaca, pripadnika bezbedonosnih agencija koji su na tapeti“, rekao je Spasić.

Dodaje da su pripremnjeni nebrojeni dokazi, i kako kaže, imaćemo prvi put u Srbiji, u novijoj modernoj istoriji, pravo mafijaško suđenje.

„Ni jedna zemlja u regionu, koja ima istu mafiju kao i mi, nije u stanju da se uhvati u koštac sa svojom mafijom. Jasno je da je ovo sve poteklo iz inostranstva, da je uvezeno i da su naši mafijaši jedva čekali da uđu u te mafijaške strukture“, rekao je Spasić.

Radulović je rekao da postoji spisak od čak 20 imena, za koje se sumnja da su oteti, kidnapovani, mučeni i najverovatnije ubijeni, i to od strane, kako se sumnja, grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Prilikom otmice Lazara Vukićevića u medijima išla informacija da je zajedno sa njim oteto još četvoro mladića.

„Prilikom otmice Lazara Vukićevića u medijima išla informacija da je zajedno sa njim oteto još četvoro mladića. Do sada, osim njega, žviše niko od njih nije viđen. To su ljudi od 19, 20, do 25 godina“, rekao je Radulović.

Nažalost, kako kaže, nije iznenađenje što se došlo do informacija da postoje dokazi da su još tri čoveka ubijena u kući strave. Dodaje da tužilac oprezno piše optužnice i samo za one za koje postoje sigurni dokazi se dodaju na listu.

„Najverovatnije će se i ta tri imena upisati u optužnicu protiv ove grupe u narednim danima“, rekao je Radulović.

Saša Milovanović, direktor Srpskog Telegrafa, rekao je da je ova monstruoznost neviđena, dodaje da je čak i zemunski klan biio „mala beba“ u odnosu na ovaj sada.

„Užasava činjenica da se sve ovo dešavalo u Beogradu u po bela dana. Pored nas, pored naše dece, nestajali su ljudi. A porodice tih ljudi kada su se obraćali policiji, nailazili su na zatvorena vrata. Zatvorili su sistem u državi da mogu da rade šta hoće. Da ih odvedu u „mesaru“ i „kasapnicu“, da se tamo iživljavaju dok ih na kraju ne samelju i ne pošalju u Dunav“, rekao je Milovanović.

Predrag Jeremić, urednik portala Embargo, rekao je da to što neki ljudi veruju ubicama, nije normalno.

„Oni dobro znaju kako su ljihovi politički ljudi dolazili do vlasti i to je jedna minorna i tužna slika koja se šalje u svet iz Srbije. Međutim, država je ovim potezon i podizanjem optužnice pokazala da ima snage i moći da se izbori sa organizovanim kriminalom“, rekao je Jeremić.

Kako kaže, najbitnije je da se saseku koreni organizovanog kriminala i da se otkriju svi koji su radili protiv interesa srpskog naroda.



