OTVORENO PISMO ŽELJKA MITROVIĆA: Mesar Nogo! Srbiju punu mržnje nije napravio Vučić već vaša mala banda još 2014-te!

Vlasnik i direktor RTV Pink Željko Mitrović uputio je Srđanu Nogu, otvoreno pismo koje prenosimo u celosti:

Mesar Nogo! Neko je na tviteru objavio, da je Srdjan Nogo za potrebe zloglasno- mesarskog klana bio zadužen za nabavku, sekira,mačeta, specijalnih kasapskih noževa i drugog hladnog oružja.

S obzirom da je Nogo i do sada bio opsednut isključivo srednjevekovnim orudjima za uskraćivanje ljudskih života, kao sto su vesala i hladna oružja, od kojih je poneka čak ponosno izlagao i na čuvenom sajmu ludila, poznatijem kao protesti, i to oni protesti koji su ostali zapamćeni kao jedini u istoriji na kojima su se učesnici stideli sopstvenih lidera, a što je još ludje ti isti lideri su prezirali te iste učesnike pa i ceo svoj narod, onda svakako ne čudi što je ovih dana pretrpeo emotivno-mentalni šok jer sebe više ne može da vidi očima od besa i žestine, jer se nije on prvi setio mašine za mlevenje ljudi i političkih neistomišljenika a koja ne bi mlela samo političke neistomišljenike već i sve one koji ovoj palanačkoj bitangi nisu po volji.

Kako je israżnim organima već uveliko poznato ko je nabavio mašinu za mlevenje ljudi i predao je u ispravnom stanju sa poprilično ozbiljnom garancijom i uputstvom a ko ostatak sečiva korisnih za sporo ali nasilno i bolno oduzimanje ljudskih života, naredni dani biće puni iznenadjenja.

Ja lično nisam siguran da je Srdjan Nogo glavni nabavljač sekira i noževa za tranžiranje ljudskog mesa, zloglasnim mesarima, jer kad ga pogledam, nekako mi više liči na moju ujnu, kojoj stalno nedostaje pažnje, samo što ona tu pažnju prikupi sarmicama od zelja, a ovaj politički kepec pažnju želi pozivom na brutalno oduzimanje ljudskih života. Nije Srdjan Nogo, neko kome bih bilo šta pisao i gubio vreme na tu zaboravljenu budaletinu ali ne mogu a da tim bolesnicima koji ovih dana u svojim duboko frustriranim ludilima samo lažu i izmišljaju ne kažem, Srbiju punu mržnje nije napravio Vučić već vaša mala banda još 2014-te kada ste počeli sa pretnjama koje su i danas jedina i da ponovim jedina politika koju imate.

A kada si već toliko zaokupljen halucinacijama, lažima i vešalima moram da te upozorim, Srdjane ne znam kako tebi ali meni je glava ovih dana nešto nabrekla pa se bojim da ćeš teško da je nabiješ u u ta tvoja mala vešala.

1.8 Jevandjelje po Žeksu.

Autor: