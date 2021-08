IMA LI ŠANSE ZA POMAK U DIJALOGU O KOSOVU DO KRAJA GODINE? Jedan faktor je odlučujući - U interesu je OBE STRANE!

Drugi susret Vučića i Kurtija održan 19. jula trajao je manje od sat vremena, a burne izjave koje su stizale posle dale su jasnu sliku da su dve strane daleko od kompromisa. Jedino oko čega su se dvojica političar za to kratko vreme usaglasili bio je novi termin viđanja, u avgustu.

Pre dve nedelje u Briselu održana je famozna runda dijaloga između predstavnika Beograda i Prištine, Aleksandra Vučića i Aljbina Kurtija. Čulo se da je bila "najgora do sada", optužbe na račun Srbije za tri genocida, mahalo se knjigama o zločinima nad Albancima, predstavljena je dokumentacija o 80 napada na Srbe na KiM... Svega toga jeste bilo u Briselu, ali ono čega nije bilo - pomaka ka dogovoru. A, kako sada stvari stoje, teško da će ga i biti do kraja ove godine. I to iz jednog razloga - izbori koje očekuju Prištinu, ali i Srbiju.

Ni pri ranijem susretu, sredinom juna, situacija nije bila mnogo bolja, ali se u EU institucijama kako prenose mediji, nezvanično moglo čuti da bi dijalog "mogao da bude rešen do kraja godine". To je pisalo i u internom radnom dokumentu Evropske službe za spoljne poslove, koji je sačinjen nakon večer šefa diplomatije EU Đuzepa Borelja sa liderima Zapadnog Balkana.

Svojvremeno je i specijalni izaslanik EU Miroslav lajčak davao optimistične prognoze i rekao da je "dogovor tehnički ostvariv u roku od nekoliko meseci".

Posle svih događaja i izrečenih optužbi, logično je i zapitati se koliko je to moguće i da li je to Brisel ponovo bio preveliki optimista i kladio se na pogrešnu kartu.

Trenutno se čini tako, dijalog je na respiratoru, a deo razloga leži i u činenici da EU ima slabu miniciju kojom bi privolela obe strane na dogovor.

Za Srbiju je, sve i da ispuni sve uslove, ulazak u EU daleko zbog zamora proširenja, a tek je Prištini na dugačkom štapu o čemu svedoči činjenica da još nisu dobili ni viznu liberalizaciju.

Sem toga, jedan faktor smanjuje šansu za dogovor - Prištinu očekuju lokalni izbori 17. oktobra, a Kurti će se teško odlučiti na popuštanje Srbiji i tako sebe dovesti u opasnost da padne u nemilost birača i kalira na izborima.

Baš je to rečeno u gorepomenutom internom EU dokumentu, u kojem je Kurti, kako prenose kososvski mediji, lider pokreta "Samoopredeljenj" pozvan da bude posvećen pregovaračkom procesu i dijalogu, kao i da izbegne kašnjenja koja mogu nastati kao rezultat lokalnih izbora u pokrajini koji će biti održani na jesen.

Na to treba dodati i unutrašnja previranja u pokretu koji vodi, o čemu svedoči i da su poslednji predali listu kandidata za gradonačelnike.

Na sve to ukazuje direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić koji za Blic kaže da Kurtiju sada nikako ne odgovara bilo koji odlazak u Brisel.

- Pogotovo što se u poslednoj rundi pojavio sa mirovnim sporazumom u rukama, 25 godina posle sukoba. Opozicija posle tog događa nije krila da je bila greška što je bio nekonstruktivan, i zato je sada tamo na delu diskretacija Kurtija. Ostaje da se vidi da li će na sledećm sastanku početi da razgovaraju o temi ili će nastaviti kako su počeli, mimo dogovorene agende - kaže Janjić.

Pitanje je, kaže on, koliko će Brisel i SAD imati strpljenja za te igre.

- Ostaje da se vidi da li će posle jeseni Brisel imati tolerancije prema učesnicima dijaloga i stavu da su im dnevno političke igre važnije od agende o kojoj je trebalo da se priča. Stav SAD je poznat, on je radikalan, ali kada se obnovi dijalog posle izbora, čini mi se da će Brisel sve to skretanje sa puta žestoko naplatiti - kaže Janjić.

I politički analitičar i direktor Instituta za afirmaciju međuetničkih odnosa iz Prištine Fatmir Šeholi, koji kaže da su šanse da se postigne finalizacija sporazuma između Kosova i Srbije ove godine nemoguće. I nerealne.

- Pre svega, kao što vidimo ne postoji ni tračak spremnosti za bilo koji pomak. Kurti, kako procenjujemo u Institutu za afirmaciju međuetničkih odnosa, ne želi da Vučić bude taj političar sa kojim će se on dogovoritizbog hipoteke iz prošlosti. Koliko smo u Institutu uvideli i procenili, sve dok je Kosovo unutar Ustava Srbije Kurti može da učestvuje u dijalogu, ali će raznim "vrućim temama" dovoditi do veoma teških situacija. On je najspecifičniji i najnepredvidljiviji političar sadašnjice na Zapadnom Balkanu - napominje Šeholi.

Dijalog Beograda i Prištine započeo je 2011. godine, a 19. aprila 2013. godine, potpisan je Briselski sporazum, dokument u 15 tačaka proistekao iz dijaloga predstavnika Srbije i Kosova vođenog u Briselu.

Krajnji njegov cilj je, kako je tada rečeno, da uredi odnose Beograda i Prištine, ubrza njihovu normalizaciju i približi Srbiju i Kosovo Evropskoj uniji.

Septembra 2010. godina Generalna skupština UN usvojila je rezoluciju kojom se otvaraju vrata početku dijaloga Beograda i Prištine i u kojoj se Evropskoj uniji daje mandat da posreduje u statusno neutralnim pregovorima.

Osam godina od sporazuma, ključna tačka nije sprovedena - formiranje Zajednice srpskih opština. Aktelna garnitura političara na Kosovu čak odbija da to bude tema o kojoj će se razgovarti u Briselu.

