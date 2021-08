'HOĆEMO DA SRBIJA BUDE ENERGETSKI BEZBEDNA'! Vučić: Osiguraćemo neuporedivo kvalitetniji i čistiji vazduh nego što je ikada bio!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao je se danas u 10 sati sati sa predstavnicima kompanije UGT Renewables LLC, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Nakon sastanka kome su prisutvali predstavnici Vlade Srbije i Ministarstva rudarstva i energetike potpisan je Sporazum o saradnji između Ministarstva rudarstva i energetike Vlade Srbije i predstavnika kompanije.

Američka kompanija UGT Renewables LLC posluje u oblasti obnovljivih izvora energije. Predstavnici američke kompanije predstavili su neke od značajnijih investicija ove kompanije u svetu i predloge za saradnju na mogućim projektima u Srbiji u oblasti solarne energije.

Ambasador SAD u Srbiji Entoni godfri rekao je da će SAD sa zadovoljstvom podržati saradnju s aovom američkom kompanijom.

- Za nas je ovo početak jedne nove ere, za nas je ovo važan iskorak u budućnost. Memorandum o razumevanju je važan za ekonosmki razvoj zemlje. Mi bi imali izgrađene solarne panele koji bi proizvodili oko 3 posto električne energije, obnovljive energije značajno više, a time bi smanjili broj štetnih gasova, odnosno ugljendioksida - rekao je Vučić.

Predsednik Vučić ukazao je na to da energetske potrebe Srbije rastu iz dana u da.

- Industrija nam je sve jača, a potrebe građana su sve veće. I leti se troši struja, kao zimi, što to nije bio slučaj ranije. Nama je potrebno više struje i kao sunce, nadam se da nikome neće da smeta sunce, a očekujem da se pojave takvi stručnjaci. Možemo na ovaj vid energije da računamo - rekao je Vučić.

- Ono što je nama važno jeste da vadzuh ostaje čistiji i time ulažemo u bolji standard i kvalitet života. Mi nećemo zavisiti od drugih, na ovu energiju nećemo morati da plaćamo karbon takse koje je Evropska unija već najavila da će morati da se plaća - istakao je Vučić.

- Verujemo, da ćemo sve finasnijske uslove dogovoriti u roku. Veoma je važno, jer Srbija ovakvim reformisanjem svog energetskog sektora i sektora svojih javnih preduzeća. Ovaj projekat je veoma važan i za dalje privlačenje investitora u našu zemlju - naveo je Vučić.

Predsednik Vučić ukazao je na značaj izgradnje solarnih panela.

- Što se tiče karbon taksi oni su to odložili, mislim da znam razloge što je odloženo, ali što bih se ja svađao sa svima. Suština je u tome da bi mi imali probleme, ali bi od nas imali veću štetu Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Crna Gora bi imala najveću štetu. Naše je da u međuvremenu menjamo stvari i videćemo kako će to da se razvija. Moramo da pronalazimo rešenje kroz solarne panele i terkom kapacitete. Hoćemo da imamo struju. Vi u pola zemlja okruženja imate da ne znaju šta će sa strujom, pogledajte kakve probleme drugi imaju sa strujom. Gde to mi sebi da dozvolimo? Zato ćemo mi da gledamo da povećavamo naše kapacitete - rekao je Vučić.