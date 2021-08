Ministar Vulin: Đilasu nije do istine, spremni su da od mučitelja i mesara prave heroje samo da bi povredili Vučića

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin odgovorio je Đilasovim medijima i zaposlenima na nove laži i uvrede povodom najave da će on i predsednik Vučić podneti prijavu protiv sebe samih kako bi se raskrinkale laži ubica i kriminalaca i onih koji ih podržavaju.

Prenosimo saopštenje ministra Vulina u celosti:

- Kada su me ubice u čijem sam hapšenju učestvovao zasule glupostima, podlostima i lažima, sve što je na platnom spisku Đilasovog Multikoma, vrištalo je od uzbuđenja i zahteva da budem saslušan i streljan, pa makar samo za tu priliku vratili smrtnu kaznu. Sada kada je predsednik Aleksandar Vučić objavio da i on i ja tražimo da nas tužilaštvo sasluša i proveri na poligrafu, opet se vrišti od besa, ali i razočarenja što nemamo od čega da se krijemo. Ako je neko i za čas pomislio da je Đilasu i kompaniji stalo do istine, sada se uverio da njima istina ništa ne znači i da su spremni da od mesara i mučitelja prave heroje, samo ako misle da će povrediti Vučića, njegovu porodicu ili mene", odgovorio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin Đilasovim medijima i zaposlenima na nove laži i uvrede povodom najave da će on i predsednik Vučić podneti prijavu protiv sebe samih kako bi se raskrinkale laži ubica i kriminalaca i onih koji ih podržavaju - navodi se u saopštenju.