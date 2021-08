Predrag Jeremić, urednik portala Embargo, rekao je za Pink da u pisanju optužnice protiv kriminalnog klana Belivuk-Miljković nije bilo probusta u pisanju iste.

- Sledeći korak je da se o optužnici formalno-pravno izraze optuženi. Nakon toga oni dobijaju status okrivljenih - ukazao je Jeremić.

Prema njegovim rečim sudsko veće koje će preuzeti ovaj postupak mora voditi računa da se ovaj postupak maksimalno i ažurno sprovodi.

- Sigurno će biti nekih opstrukcija. Već se na televiziji N1 pojavlju neki advokati i sudija Majić, i drugi koje ne bih da imenujem, imaju skandalozne konstatacije - rekao je on.

Kako je ukazao, pojedincima je u interesu da se ovaj sudski porces oduži.

- Neshvatljive su neke stvari. Malo postaje degutantna priča pojedinaca koji pokušavaju da na najlicemernije načine, koristeći se brutalnim kriminalom, da sprovedu svoje lične i političke interese - rekao je Jeremić.

Miloš Lazić, novinar Kurira, reko je za Pink, da je sasvim očekivano što optužnica protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i još 29 osoba potvrđena.

- Produžen im je pritvor. To su takva krivična dela da je potpuno normalno da im pritvor bude produžen. Mislim da to može da se uradi do 60 dana, tako će ići sve dok ovaj sudski proces ne bude završen - rekao je on.

Kako je on naveo, optužnica Tužilaštva je sasvim korektna i veruje da će ona biti dodatno proširena - naveo je Lazić.