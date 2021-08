MILOVAN DRECUN O NOVIM POSTUPCIMA LAŽNE DRŽAVE: Priština ispod žita vodi kampanju priznavanja kriminalne tvorevine! (VIDEO)

Predsednik skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun komentarisao je za TV Pink nove postupke i planove Prištine o dijalogu sa Beogradom i njihove licemerne diplomatske poteze na međunarodnoj sceni.

- Kampanja lobiranja za priznanje lažne države Kosovo koja se odvija "ispod žita" i Kurtijevo pominjanje reciprociteta na političkom, ekonomskom i trgovinskom planu i ponovna priča o uvođenju taksi je sve deo strategije Prištine da se onemogući nastavak dijaloga, odnosno da dođe do njegovog prekida, ali da odgovornost za to bude prebačena na Beograd - izjavio je za Drecun.

- Scenario prestanka dijaloga je teško zamisliti. On može da se otežano odvija, ali je suviše snažan pritisak međunarodnog faktora da se on nastavi i želja Beograda, čija snaga je to što održava dijalog - rekao je Drecun.

Dodao je da sve regionalne inicijative Beograda pokazuju želju da se region stabilizuje i da se ne koči razvoj južne pokrajine, ali je ponovio da vlast u Srbiji neće prihvatiti da je to nekakva država.

- Albanci sa Kosova i Metohije, uporkos tome što se zvanično uzdržavaju od lobiranja za priznanja, ''ispod žita'' su vrlo akritvni. U Evropi im je pažnja usmerena na pet zemalja EU koje nisu priznale Kosovo. Oni uveliko rade na tome da dobiju nova priznanja i verovatno će zvanično kretnuti u tu kampanju kada istekne moratorijum iz Sporazuma o normalizaciji ekonomskih odnosa - izjavio je Drecun.

Ocenio je da je izjava turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana da će raditi na novim priznanjima, njegov pokušaj da popravi odnose sa SAD-om koji su već neko vreme na silaznoj putanji.

- Pritisaka ima i on će se sigurno povećavati u narednom periodu, jer vidimo da je situacija za lažnu državu Kosove bezizlazna. Oni ne mogu nikako da napreduju i da postanu članica međunarodnih organizacija, a o članstvu u UN mogu samo da sanjaju - ocenio je Drecun.

Dodao je da Srbije ne sedi skrštenih ruku, i da i naša diplomatija preduzima dogovorajuće aktivnosti.

- Naravno da o tim našim diplomatskim aktivnostima ne treba mnogo da pričamo, jer se one veoma prate od onih koji stoje iza lažne države Kosovo i mogu da eventualno pokvare neke naše dogovore. Ali, svakako da treba iskoristiti i mislim da to naša diplomatija radi, veoma prijateljsku podršku Rusije i Kine i što su u Africi i Aziji mnoge zemlje sklone da, zbog intenzivne saradnje sa Rusijom i Kinom, prihvate te njihove stavove - naglasio je Drecun.

Zaključio je da očekuje snažnu diplomatski bitku na tom planu u narendom periodu.